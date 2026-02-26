Közel az összeomlás? Leállhat az egyik legfontosabb áramlási rendszer

A Föld történetének alaposabb vizsgálata során a kutatók megdöbbentő összefüggésekre bukkantak. A bolygó klímája az elmúlt hárommillió évben folyamatosan változott, kiterjedt jégkorszakok és melegebb, jégmentes időszakok váltották egymást. Amikor egy jégkorszak a végéhez közeledett, a hatalmas jégtakarók elkezdtek visszahúzódni és elolvadni. Ez a hatalmas mennyiségű olvadékvíz pedig alapjaiban formálta át a tengeri közeget. A legújabb kutatások rámutatnak, hogy az utolsó két nagy felmelegedési időszak során az Antarktiszról származó édesvíz jelentősen lelassította a felszíni és a mélyvizek keveredését a Déli-óceánban. A vízrétegek szétválása miatt a globális óceáni áramlatok veszítettek az erejükből, ami kihatott az egész bolygó éghajlatára.

A legújabb tudományos eredmények szerint a globális óceáni áramlatok működését már a múltban is drasztikusan átalakította az antarktiszi jég olvadása.

Fotó: SERGIO BONILLA / Connect Images

Óceáni áramlatok: az Antarktisz és a Déli-óceán szerepe

A tudományos világ figyelme eddig leginkább az északi féltekére, különösen az Észak-Atlanti-óceán térségére irányult. A szakemberek régóta vizsgálják, hogy az északi sarkvidéken és Grönlandon olvadó jégtakarók hogyan befolyásolják a tengerek mozgását. Azt már biztosan tudjuk, hogy az északon a tengerbe ömlő édesvíz gyengíti az Atlanti Meridionális Forduló Áramlás (AMOC) nevű rendszert. Ez az a hatalmas tengeri szállítószalag, amely a meleg vizet északra szállítja, és ezzel segít viszonylag enyhe éghajlatot biztosítani Európa számára. Annak ellenére azonban, hogy az északi folyamatokat már évtizedek óta tanulmányozzák, az Antarktisz és az azt körülvevő Déli-óceán szerepe sokáig nagyrészt feltáratlan maradt a kutatók előtt.

A Déli-óceán pedig sokkal fontosabb szerepet játszik az éghajlati rendszerben, mint azt korábban gondolták. Ez a hatalmas víztömeg teljesen körülöleli az Antarktiszt, és egyfajta hatalmas csomópontként összeköti az Atlanti-óceánt, az Indiai-óceánt és a Csendes-óceánt.

Központi elhelyezkedése miatt a Déli-óceán az óceáni áramlatok globális hálózatának legfőbb mozgatórugója.

Ráadásul ez a legfontosabb terület a Földön, ahol a bolygó légköre folyamatosan gázokat cserél a mélyóceánnal. A tengerek sötét mélye egy hatalmas, természetes szénraktárként funkcionál, amely elképesztő mennyiségű, nagyjából százszor több szén-dioxid gázt képes magában tartani, mint a felettünk lévő atmoszféra.