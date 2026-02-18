Brutális szörnyeteg mentheti meg az óceánokat

Egy tengeri olajkatasztrófa után a szakemberek gyakran kényszerhelyzetbe kerülnek: hagyják, hogy az olaj szétterjedjen, vagy meggyújtják, hogy megakadályozzák a további szennyezést. Az utóbbi módszer – az úgynevezett helyszíni égetés – ugyan gátat szab a terjedésnek, de sűrű fekete füsttel, mérgező korommal és visszamaradó olajiszappal jár. Most azonban egy merész először tesztelt kísérlet azt ígéri: a pusztító tűzből hatékony tisztítóeszköz válhat az olajszennyeződések ellen.
Óriási olajszennyeződés vagy levegő – és olajszennyezés?
Egy offshore olajszivárgás – mint amilyen a 2010-es Deepwater Horizon oil spill katasztrófa volt – rövid idő alatt ökológiai tragédiává válhat. Az ilyen balesetek nemcsak emberéleteket követelnek, hanem tengeri élőlények ezreit pusztítják el, és hosszú távon károsítják az élőhelyeket. A hagyományos helyszíni égetés (in-situ fire pool) lényege, hogy az olajfoltot meggyújtják, így megakadályozzák a további szétterjedést. A módszer azonban nagy mennyiségű füstöt és mérgező részecskét juttat a légkörbe, miközben az olaj egy része az égés után is sűrű maradványként a víz felszínén marad.
Tűzörvény: amikor a láng felfelé, nem oldalra terjed
A kutatók egy szokatlan megoldással álltak elő: kontrollált tűzörvényeket, más néven „tűztornádókat” hoztak létre. A forgó lángoszlop – ahelyett, hogy szétterülne – függőlegesen emelkedik, miközben erőteljesen beszívja az oxigént. Ez a természetes „turbóhatás” forróbb, gyorsabb és hatékonyabb égést eredményez. A nagyszabású kísérlet során a tűzörvény:
- mintegy 40 százalékkal gyorsabban égette el a kőolajat,
- 40 százalékkal kevesebb kormot termelt, és
- akár 95 százalékos üzemanyag-felhasználási hatékonyságot ért el.
Vagyis jóval kevesebb mérgező maradvány maradt a víz felszínén.
5 máter magas, kontrollált „inferno”
A kutatók nem laboratóriumi méretben gondolkodtak. A texasi Texas A&M Engineering Extension Service (TEEX) Brayton Fire Training Field területén egy közel 5 méter magas, háromfalú, háromszög alakú szerkezetet építettek, amely lehetővé tette a légáramlás precíz szabályozását. A középpontban egy másfél méter átmérőjű nyersolajfolt úszott a víz felszínén. A begyújtás után egy jó 5 méter magas, örvénylő lángoszlop emelkedett az ég felé. Az eredmény: gyorsabb égés, jelentősen kevesebb légszennyeződés és szinte teljes olajmegsemmisítés.
A „Goldilocks-zóna”: amikor minden feltételnek stimmelnie kell
A tűzörvények azonban rendkívül érzékenyek. Túl erős szél esetén az oszlop instabillá válhat vagy összeomolhat. Ha a légáramlás nem megfelelő, a rendszer egyszerű tűzmedencévé alakul. Az olajréteg vastagsága is kritikus: ha túl mély, az örvény idő előtt kialszik. A kutatók ezt nevezték el „Goldilocks-zónának”: ez az az ideális állapot, ahol minden paraméter éppen megfelelő. Ez jelenti a módszer legnagyobb ígéretét és egyben a legfőbb kihívását is.
Gyorsabb beavatkozás, kisebb környezeti kár
A módszer legnagyobb előnye a sebesség. A tűzörvények közel kétszer olyan gyorsan képesek eltüntetni az olajfoltot, mint a hagyományos égetés. Ez döntő lehet, ha az olaj érzékeny partvidékek vagy védett tengeri élőhelyek felé sodródik.
Emellett a csökkentett füstkibocsátás a levegőminőség szempontjából is jelentős előrelépés.
A kutatók szerint a tűzörvények fizikájának megértése más területeken is hasznos lehet:
- hatékonyabb égéstechnológiai rendszerek tervezésében,
- az erdőtüzek viselkedésének jobb előrejelzésében,
- de akár a tűzoltási stratégiák fejlesztésében is.
A jövőben mobil szerkezeteket képzelnek el, amelyeket szükség esetén az égő olajfoltok fölé lehetne telepíteni, hogy a pusztító lángokat precíz, hatékony tisztítóeszközzé alakítsák.
A tűz mint eszköz
A tanulmány egyelőre kísérleti szinten bizonyította a módszer működőképességét. De az eredmények arra utalnak: a tűz – amelyet hagyományosan romboló erőként tartunk számon – megfelelő kontroll mellett a környezet védelmének eszközévé válhat. Az ötlet elsőre meghökkentőnek tűnhet. Mégis, a nagyszabású kísérlet azt mutatja: néha a legszokatlanabb megoldások kínálják a legígéretesebb áttöréseket.
- A kutatást a Texas A&M University és a University of California, Berkeley szakemberei vezették, itt látható a kísérlet.