Brutális szörnyeteg mentheti meg az óceánokat

Egy tengeri olajkatasztrófa után a szakemberek gyakran kényszerhelyzetbe kerülnek: hagyják, hogy az olaj szétterjedjen, vagy meggyújtják, hogy megakadályozzák a további szennyezést. Az utóbbi módszer – az úgynevezett helyszíni égetés – ugyan gátat szab a terjedésnek, de sűrű fekete füsttel, mérgező korommal és visszamaradó olajiszappal jár. Most azonban egy merész először tesztelt kísérlet azt ígéri: a pusztító tűzből hatékony tisztítóeszköz válhat az olajszennyeződések ellen.

Az olajszennyeződések túl gyakran fordulnak elő és sokszor tehetetlenül nézi az ember az okozott károkat

Óriási olajszennyeződés vagy levegő – és olajszennyezés?

Egy offshore olajszivárgás – mint amilyen a 2010-es Deepwater Horizon oil spill katasztrófa volt – rövid idő alatt ökológiai tragédiává válhat. Az ilyen balesetek nemcsak emberéleteket követelnek, hanem tengeri élőlények ezreit pusztítják el, és hosszú távon károsítják az élőhelyeket. A hagyományos helyszíni égetés (in-situ fire pool) lényege, hogy az olajfoltot meggyújtják, így megakadályozzák a további szétterjedést. A módszer azonban nagy mennyiségű füstöt és mérgező részecskét juttat a légkörbe, miközben az olaj egy része az égés után is sűrű maradványként a víz felszínén marad.

Tűzörvény: amikor a láng felfelé, nem oldalra terjed

A kutatók egy szokatlan megoldással álltak elő: kontrollált tűzörvényeket, más néven „tűztornádókat” hoztak létre. A forgó lángoszlop – ahelyett, hogy szétterülne – függőlegesen emelkedik, miközben erőteljesen beszívja az oxigént. Ez a természetes „turbóhatás” forróbb, gyorsabb és hatékonyabb égést eredményez. A nagyszabású kísérlet során a tűzörvény:

mintegy 40 százalékkal gyorsabban égette el a kőolajat,

égette el a kőolajat, 40 százalékkal kevesebb kormot termelt, és

termelt, és akár 95 százalékos üzemanyag-felhasználási hatékonyságot ért el.

Vagyis jóval kevesebb mérgező maradvány maradt a víz felszínén.

Amerikai kutatók új módszert teszteltek olajszennyeződések eltüntetésére, és meglepő eredményre jutottak

5 máter magas, kontrollált „inferno”

A kutatók nem laboratóriumi méretben gondolkodtak. A texasi Texas A&M Engineering Extension Service (TEEX) Brayton Fire Training Field területén egy közel 5 méter magas, háromfalú, háromszög alakú szerkezetet építettek, amely lehetővé tette a légáramlás precíz szabályozását. A középpontban egy másfél méter átmérőjű nyersolajfolt úszott a víz felszínén. A begyújtás után egy jó 5 méter magas, örvénylő lángoszlop emelkedett az ég felé. Az eredmény: gyorsabb égés, jelentősen kevesebb légszennyeződés és szinte teljes olajmegsemmisítés.