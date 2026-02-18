Hírlevél
olajszennyeződés

Brutális szörnyeteg mentheti meg az óceánokat

Amerikai kutatók nagyszabású kísérletben bizonyították: a kontrollált tűzörvények gyorsabban és tisztábban tüntetik el az olajszennyeződéseket a tengereken, mint a jelenlegi módszerek. Az eredmények új fejezetet nyithatnak a környezetvédelmi katasztrófák kezelésében, különösen a tengerek és óceánok olajszennyeződéseit illetően.
olajszennyeződéskísérletökológiatűztornádó

Egy tengeri olajkatasztrófa után a szakemberek gyakran kényszerhelyzetbe kerülnek: hagyják, hogy az olaj szétterjedjen, vagy meggyújtják, hogy megakadályozzák a további szennyezést. Az utóbbi módszer – az úgynevezett helyszíni égetés – ugyan gátat szab a terjedésnek, de sűrű fekete füsttel, mérgező korommal és visszamaradó olajiszappal jár. Most azonban egy merész először tesztelt kísérlet azt ígéri: a pusztító tűzből hatékony tisztítóeszköz válhat az olajszennyeződések ellen.

Amerikai kutatók új módszert teszteltek olajszennyeződések eltüntetésére, és meglepő eredményre jutottak
Az olajszennyeződések túl gyakran fordulnak elő és sokszor tehetetlenül nézi az ember az okozott károkat

Óriási olajszennyeződés vagy levegő – és olajszennyezés?

Egy offshore olajszivárgás – mint amilyen a 2010-es Deepwater Horizon oil spill katasztrófa volt – rövid idő alatt ökológiai tragédiává válhat. Az ilyen balesetek nemcsak emberéleteket követelnek, hanem tengeri élőlények ezreit pusztítják el, és hosszú távon károsítják az élőhelyeket. A hagyományos helyszíni égetés (in-situ fire pool) lényege, hogy az olajfoltot meggyújtják, így megakadályozzák a további szétterjedést. A módszer azonban nagy mennyiségű füstöt és mérgező részecskét juttat a légkörbe, miközben az olaj egy része az égés után is sűrű maradványként a víz felszínén marad.

Tűzörvény: amikor a láng felfelé, nem oldalra terjed

A kutatók egy szokatlan megoldással álltak elő: kontrollált tűzörvényeket, más néven „tűztornádókat” hoztak létre. A forgó lángoszlop – ahelyett, hogy szétterülne – függőlegesen emelkedik, miközben erőteljesen beszívja az oxigént. Ez a természetes „turbóhatás” forróbb, gyorsabb és hatékonyabb égést eredményez. A nagyszabású kísérlet során a tűzörvény:

  • mintegy 40 százalékkal gyorsabban égette el a kőolajat,
  • 40 százalékkal kevesebb kormot termelt, és 
  • akár 95 százalékos üzemanyag-felhasználási hatékonyságot ért el.

Vagyis jóval kevesebb mérgező maradvány maradt a víz felszínén.

Amerikai kutatók új módszert teszteltek olajszennyeződések eltüntetésére, és meglepő eredményre jutottak
Amerikai kutatók új módszert teszteltek olajszennyeződések eltüntetésére, és meglepő eredményre jutottak

5 máter magas, kontrollált „inferno”

A kutatók nem laboratóriumi méretben gondolkodtak. A texasi Texas A&M Engineering Extension Service (TEEX) Brayton Fire Training Field területén egy közel 5 méter magas, háromfalú, háromszög alakú szerkezetet építettek, amely lehetővé tette a légáramlás precíz szabályozását. A középpontban egy másfél méter átmérőjű nyersolajfolt úszott a víz felszínén. A begyújtás után egy jó 5 méter magas, örvénylő lángoszlop emelkedett az ég felé. Az eredmény: gyorsabb égés, jelentősen kevesebb légszennyeződés és szinte teljes olajmegsemmisítés.

A „Goldilocks-zóna”: amikor minden feltételnek stimmelnie kell

A tűzörvények azonban rendkívül érzékenyek. Túl erős szél esetén az oszlop instabillá válhat vagy összeomolhat. Ha a légáramlás nem megfelelő, a rendszer egyszerű tűzmedencévé alakul. Az olajréteg vastagsága is kritikus: ha túl mély, az örvény idő előtt kialszik. A kutatók ezt nevezték el „Goldilocks-zónának”: ez az az ideális állapot, ahol minden paraméter éppen megfelelő. Ez jelenti a módszer legnagyobb ígéretét és egyben a legfőbb kihívását is.

Gyorsabb beavatkozás, kisebb környezeti kár

A módszer legnagyobb előnye a sebesség. A tűzörvények közel kétszer olyan gyorsan képesek eltüntetni az olajfoltot, mint a hagyományos égetés. Ez döntő lehet, ha az olaj érzékeny partvidékek vagy védett tengeri élőhelyek felé sodródik.

Mexikói olajkatasztrófa alkalmával próbálják menteni a természetvédők a menthetőt
Fotó: NOAA

 Emellett a csökkentett füstkibocsátás a levegőminőség szempontjából is jelentős előrelépés. 

A kutatók szerint a tűzörvények fizikájának megértése más területeken is hasznos lehet:

  • hatékonyabb égéstechnológiai rendszerek tervezésében,
  • az erdőtüzek viselkedésének jobb előrejelzésében,
  • de akár a tűzoltási stratégiák fejlesztésében is.

A jövőben mobil szerkezeteket képzelnek el, amelyeket szükség esetén az égő olajfoltok fölé lehetne telepíteni, hogy a pusztító lángokat precíz, hatékony tisztítóeszközzé alakítsák.

A tűz mint eszköz

A tanulmány egyelőre kísérleti szinten bizonyította a módszer működőképességét. De az eredmények arra utalnak: a tűz – amelyet hagyományosan romboló erőként tartunk számon – megfelelő kontroll mellett a környezet védelmének eszközévé válhat. Az ötlet elsőre meghökkentőnek tűnhet. Mégis, a nagyszabású kísérlet azt mutatja: néha a legszokatlanabb megoldások kínálják a legígéretesebb áttöréseket. 

  • A kutatást a Texas A&M University és a University of California, Berkeley szakemberei vezették, itt látható a kísérlet.

 

