Ne hagyja, hogy elvesszenek az emlékei! Itt egy trükk, amivel kicselezheti a demenciát

Az elmúlt években a tudósok megdöbbentő felfedezést tettek: a hagyományos védőoltások nemcsak a fertőző betegségek ellen nyújtanak védelmet, hanem jelentősen csökkenthetik a demencia és a szívbetegség kialakulásának kockázatát is idősek körében. Ezenkívül, a kutatások azt mutatják, hogy az influenza és a pneumococcus elleni oltások rendszeres beadása hosszú távú előnyökkel járhat az agy és a szív egészségére nézve.
Az orvosok most újragondolják az oltási programok szerepét az idősödő társadalmakban. A védőoltások már nem csupán megelőző intézkedések a szezonális betegségek ellen, hanem potenciálisan életmentő eszközök lehetnek a krónikus betegségek kezelésében és megelőzésében. 

oltások ALKMAAR - A visitor to a vaccination location receives a corona vaccination. People who are at a higher risk of becoming seriously ill from corona, including people over 60 and pregnant women, were able to get a corona shot again. This also applies to healthcare workers with direct patient and/or client contact. ANP KOEN VAN WEEL netherlands out - belgium out (Photo by Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP)
Az oltások beadása időskorban is sok előnnyel jár
Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG

Hogyan védik agyunkat és szívünket az oltások?

A mechanizmus, amelyen keresztül a vakcina hatást fejt ki a demencia és a szívbetegség megelőzésében, lenyűgöző. Először is, a gyulladásos folyamatok központi szerepet játszanak mindkét állapot kialakulásában. Az influenza és más légúti fertőzések súlyos gyulladást okozhatnak az egész szervezetben, amely károsítja az agyat és a szívet egyaránt.

Továbbá, a tudósok megfigyelték, hogy azokban az idősekben, akik rendszeresen megkapják az ajánlott védőoltásokat, jelentősen alacsonyabb arányban alakul ki kognitív hanyatlás. Valójában, bizonyos tanulmányok szerint a rendszeres influenza elleni oltás akár 40 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát. Emellett, a pneumococcus elleni vakcina szintén védelmet nyújthat az érelmeszesedés ellen, amely a szívroham és stroke egyik fő kiváltó oka. 

Miért kulcsfontosságú az időzítés és a rendszeresség?

Az oltási program következetes betartása különösen fontos az idősek esetében. Természetesen, az immunrendszer az életkor előrehaladtával gyengül, ezért a védőoltások időben történő beadása kritikus jelentőségű. Mindazonáltal, sokan még mindig kétkednek az oltások szükségességében, ami veszélyezteti saját egészségüket. 

Egyúttal, a szakértők hangsúlyozzák, hogy nem elegendő egyetlen alkalommal beoltatni magunkat. Éppen ellenkezőleg, a védelem fenntartásához éves influenza oltásra és rendszeres emlékeztető oltásokra van szükség. Ezáltal biztosítható, hogy az immunrendszer folyamatosan fel legyen készülve a támadásokra, miközben a gyulladásos folyamatok minimalizálódnak.

Végeredményben, a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a vakcina beadása időskorban nem luxus, hanem alapvető egészségügyi szükséglet. Azok az idősek, akik rendszeresen részt vesznek az oltási programokban, nemcsak hosszabb, hanem egészségesebb életet is élhetnek. A demencia és a szívbetegség megelőzése érdekében tehát érdemes komolyan venni az orvosok ajánlásait és időben felkeresni a háziorvost a szükséges védőoltásokért.

 

