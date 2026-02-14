Életveszélyes kísérlet zajlik az utakon? Súlyos figyelmeztetést küldött a világhírű kutató

Az önvezető, illetve vezetéstámogató rendszerekkel ellátott autók elvben egy biztonságosabb és kényelmesebb közúti közlekedés ígéretét hordozzák. Van azonban egy bökkenő: az emberi agyat nem arra a furcsa szerepre találták ki, amelyet egy ilyen önvezető autóban játszania kell.
Önvezető autó tréning nélkül
Ronald McLeod professzor, aki a mérnöki tervezés pszichológiájával foglalkozik, úgy véli, hogy az önvezető funkciókkal ellátott autók egészen újfajta pszichológiai feladattal állítják szembe a vezetőt, méghozzá olyannal, amelyre agyunk egyáltalán nincs felkészítve. McLeod az „emberi tényező” világszerte elismert szakértője: az ő feladata egyebek között annak elemzése, hogy az emberek milyen kölcsönhatásba lépnek az ipari berendezésektől a repülőgépekig a legkülönbözőbb automatizált mérnöki rendszerekkel.
A „Transitioning to Autonomy” (Útban az automatizálás felé) című könyvében McLeod az emberek és az automatizált rendszerek együttműködésével kapcsolatos több évtizednyi kutatást tekintett át. Mégis a saját személyes tapasztalata nyitotta fel a szemét arra, hogy mekkora léptékű problémával állunk szemben. A dolog úgy kezdődött, hogy besétált egy autószalonba és vásárolt magának egy önvezető funkciókkal felszerelt új gépkocsit.
A kezembe nyomták az autókulcsot, és mindenfajta előzetes tréning nélkül beeresztettek egyedül a glasgow-i csúcsforgalomba
– emlékszik vissza a traumatikus élményre. – Nincs a világon olyan etikai bizottság, ami engedélyezne egy ilyen kísérletet. Ehhez képest egy csomó autóvezetővel nap mint nap megtörténik ugyanez a Föld legkülönbözőbb tájain.”
Gondolkodásbeli változás szükséges
Ma már aligha gyártanak olyan autót, amely legalább néhány vezetéstámogató funkcióval ne rendelkezne, sőt: az új autókban bizonyos vezetéssegítő funkciókat már kötelezővé tettek azzal a szándékkal, hogy az emberi óvatlanságból eredő baleseteket visszaszorítsák. E funkciók közé tartozik, hogy
- az automatika egyenesben tartja az autót akkor is, ha a vezető elengedné a kormányt,
- fékez, ha akadályt észlel
- és figyeli a közlekedési táblákat, hogy a kocsi a sebességkorlátozásnak megfelelően haladjon.
A probléma abban áll, hogy mindez olyan gondolkodásbeli változást igényel tőlünk, amely a legtöbbünkben nem is tudatosul. Amikor az automata funkciók bekapcsolnak, az autóvezető nem egyszerűen utassá válik, hanem ennél sokkal nehezebb szerepet kap: felügyelő irányítónak kell lennie. Ahelyett, hogy maga kormányozna és nyomná a pedálokat, figyelemmel kell kísérnie a rendszer működését, és készen kell állnia arra, hogy szükség esetén bármelyik pillanatban beavatkozzék.
Az ilyen helyzeteket a pszichológia éberségi feladatnak nevezi, melyeknek lényegi eleme a figyelem fenntartása akár hosszú ideig tartó inaktivitás mellett. Ez pedig olyasmi, amiben az emberek hírhedten rosszul teljesítenek.
„Nem vagyunk képesek tudatos elhatározással folytonos figyelmet fenntartani, legfeljebb viszonylag rövid időre – magyarázza a professzor. – Márpedig ez a rendszer pont ezt követeli tőlünk.”
Nyugtalanító élmények
Az önvezető autók sok szempontból nagyobb kognitív terhet rónak ránk, mintha magunk vezetnénk. Az emberi vezetőnek mentális modellt kell képeznie arról, mit csinál éppen az autó, mire képes, és mik a képességének a határai; fel kell mérnie, hogy vajon az autó is tisztában van-e azokkal a veszélyforrásokkal, amelyeket ő maga észlel, és a másodperc törtrésze alatt kell döntést hoznia, hogy mikor vegye át az irányítást. Mindezt pedig úgy, hogy a vezetésben fizikailag lényegében nem vesz részt.
Ezeket a nehézségeket tovább súlyosbítja, hogy az egyes emberek különböző képességekkel rendelkeznek egyebek között az életkoruktól, a tapasztalatuktól, a személyiségüktől és aktuális kipihentségüktől függően.
McLeod professzor érzékletesen írja le azt a nyugtalanító élményt, amikor az önvezető autó fékezés nélkül közelít az előttünk lassan haladó járműhöz. „Én látom a jármű előtt a veszélyforrást, de nem lehetek biztos benne, hogy az autó is látja – meséli. – Ez a bizonytalanság szorongást kelt. Vajon meddig várjak, mielőtt kezembe venném az irányítást?”
Kevés a visszajelzés
McLeod ezen a példán keresztül mutatja be azt, amit a mai rendszerek alapvető hiányosságának tart: a modern autók tájékoztató rendszere gyakran semmilyen visszajelzést nem ad a vezetőnek arról, hogy a rendszer mit „érzékel”. Az autó működési módjairól, képességeiről és azok korlátairól szóló kulcsfontosságú információ gyakran elvész az autók sűrűn szedett használati útmutatójában, és nem, vagy csak alig jelenik meg a műszerfalon.
Az automatizáció révén az ember újfajta szerepbe kerül. Ha az új technológia mellé nem kapunk oktatást, de még figyelmeztetéseket sem, találgatni kényszerülünk, és gyakran nem tudunk alkalmazkodni a helyzethez, ami biztonsági kockázatot jelent
– hangsúlyozza a professzor. – Arról, hogy képesek vagyunk-e egy autonóm módon működő rendszert felügyelni, vajmi keveset mond el a manuális vezetői tapasztalatunk, hiszen gyökeresen eltérő feladatokról van szó.”
A probléma távolról sem csak autókat és sofőrjeiket érinti, hiszen az automatizált rendszerek és felügyelőik kölcsönhatása az élet számos területén, így például a légiközlekedésben és az iparban is rohamos sebességgel változik.
Humán faktor
McLeod professzor az önvezető autóra való áttérés kapcsán szerzett saját tapasztalatát arra szeretné használni, hogy rávilágítson azokra az emberi felügyelettel kapcsolatos pszichológiai kihívásokra, amelyek a teljes iparban és társadalomban rendszerszinten jelentkeznek. Parhuzamokat keres, amelyek összekötik a Boeing 737 MAX repülők baleseteit a hajózási balesetekkel, az atomerőmű-üzemzavarokkel, a vasúti fennakadásokkal, sőt, még a wimbledoni teniszkupákon használt elektronikus vonalbírói rendszer hibáival is. Ezeken a példákon keresztül mutat rá arra, hogy a visszatérő elem a humán faktor kifelejtése: az, hogy akik az automatizált rendszereket tervezik, szabályozzák és használják, nem fordítanak kellő figyelmet a felügyelettel és beavatkozással megbízott emberek pszichológiai igénybevételére.
Olyan, mintha a szakmai szervezetek nehezen vennének tudomást arról, mennyire más elvárásokat támasztanak az új automatizált rendszerek az emberi lényekkel szemben
– vélelmezi McLeod, majd siet hozzátenni: a megoldás nem az, hogy tiltsuk be az önvezető autókat, hanem hogy nagyon alaposan gondoljuk át, hogyan adjuk őket az emberek kezébe. A professzor szerint a megoldást a szimuláció-alapú oktatás, az önvezető rendszerek státuszát világosan kijelző kezelőfelületek kifejlesztése, és esetleg a felügyeleti képességet is felmérő autóvezetői vizsga jelenthetné.
„A pszichológiai dimenziót épp olyan komolyan kell vennünk, mint a hardver és a szoftver mérnöki tervezését – vallja McLeod. – Az automatizált funkciók nem szimpla extrák, hanem a felhasználói élmény teljes áttervezését igénylik az új kognitív kihívások mentén. Ha nem történik meg ez az alapvető hozzáállásbeli váltás, sok szenvedés árán fogunk csak eljutni a nekünk ígért biztonságosabb világba.”