Életveszélyes kísérlet zajlik az utakon? Súlyos figyelmeztetést küldött a világhírű kutató

Az önvezető, illetve vezetéstámogató rendszerekkel ellátott autók elvben egy biztonságosabb és kényelmesebb közúti közlekedés ígéretét hordozzák. Van azonban egy bökkenő: az emberi agyat nem arra a furcsa szerepre találták ki, amelyet egy ilyen önvezető autóban játszania kell.

Az önvezető autó komoly pszichológiai kihívást jelent

Fotó: STRINGER / cnsphoto

Önvezető autó tréning nélkül

Ronald McLeod professzor, aki a mérnöki tervezés pszichológiájával foglalkozik, úgy véli, hogy az önvezető funkciókkal ellátott autók egészen újfajta pszichológiai feladattal állítják szembe a vezetőt, méghozzá olyannal, amelyre agyunk egyáltalán nincs felkészítve. McLeod az „emberi tényező” világszerte elismert szakértője: az ő feladata egyebek között annak elemzése, hogy az emberek milyen kölcsönhatásba lépnek az ipari berendezésektől a repülőgépekig a legkülönbözőbb automatizált mérnöki rendszerekkel.

A „Transitioning to Autonomy” (Útban az automatizálás felé) című könyvében McLeod az emberek és az automatizált rendszerek együttműködésével kapcsolatos több évtizednyi kutatást tekintett át. Mégis a saját személyes tapasztalata nyitotta fel a szemét arra, hogy mekkora léptékű problémával állunk szemben. A dolog úgy kezdődött, hogy besétált egy autószalonba és vásárolt magának egy önvezető funkciókkal felszerelt új gépkocsit.

A kezembe nyomták az autókulcsot, és mindenfajta előzetes tréning nélkül beeresztettek egyedül a glasgow-i csúcsforgalomba

– emlékszik vissza a traumatikus élményre. – Nincs a világon olyan etikai bizottság, ami engedélyezne egy ilyen kísérletet. Ehhez képest egy csomó autóvezetővel nap mint nap megtörténik ugyanez a Föld legkülönbözőbb tájain.”

Gondolkodásbeli változás szükséges

Ma már aligha gyártanak olyan autót, amely legalább néhány vezetéstámogató funkcióval ne rendelkezne, sőt: az új autókban bizonyos vezetéssegítő funkciókat már kötelezővé tettek azzal a szándékkal, hogy az emberi óvatlanságból eredő baleseteket visszaszorítsák. E funkciók közé tartozik, hogy

az automatika egyenesben tartja az autót akkor is, ha a vezető elengedné a kormányt,

fékez, ha akadályt észlel

és figyeli a közlekedési táblákat, hogy a kocsi a sebességkorlátozásnak megfelelően haladjon.

A probléma abban áll, hogy mindez olyan gondolkodásbeli változást igényel tőlünk, amely a legtöbbünkben nem is tudatosul. Amikor az automata funkciók bekapcsolnak, az autóvezető nem egyszerűen utassá válik, hanem ennél sokkal nehezebb szerepet kap: felügyelő irányítónak kell lennie. Ahelyett, hogy maga kormányozna és nyomná a pedálokat, figyelemmel kell kísérnie a rendszer működését, és készen kell állnia arra, hogy szükség esetén bármelyik pillanatban beavatkozzék.

Az ilyen helyzeteket a pszichológia éberségi feladatnak nevezi, melyeknek lényegi eleme a figyelem fenntartása akár hosszú ideig tartó inaktivitás mellett. Ez pedig olyasmi, amiben az emberek hírhedten rosszul teljesítenek.

„Nem vagyunk képesek tudatos elhatározással folytonos figyelmet fenntartani, legfeljebb viszonylag rövid időre – magyarázza a professzor. – Márpedig ez a rendszer pont ezt követeli tőlünk.”