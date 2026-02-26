Veszélyes mellékhatás? – az öregedésgátló kiegészítők sötét oldala

A Georgetown University orvosi kutatói áttörést értek el, amikor azonosították azt a kulcsfontosságú molekuláris útvonalat, amely összeköti az öregedésgátló anyagokat a daganatok növekedésével. A sejtek működésének megértése nélkül könnyedén veszélyes területre tévedhetünk, amikor egészségünk érdekében különféle táplálékkiegészítőket szedünk. Következésképpen a tudomány mostani eredményei alapvetően megváltoztathatják az öregedésgátló terápiákhoz való hozzáállásunkat.

Az öregedésgátlók elősegítik a ráksejtek osztódását is

Öregedésgátló poliaminok: a sejtek kettős ügynökei

A kutatás középpontjában a poliaminok állnak, amelyek természetes módon megtalálható vegyületek szervezetünkben. Ezek a molekulák alapvető szerepet játszanak a sejtek növekedésében és működésében, azonban mennyiségük az életkorral fokozatosan csökken. Éppen ezért számos öregedésgátló kiegészítő tartalmaz poliaminokat vagy olyan anyagokat, amelyek serkentik ezek termelődését.

A poliaminok túlzott mennyisége azonban komoly problémákat okozhat. A tudósok felfedezték, hogy ezek a vegyületek jelentősen felgyorsíthatják a rákos sejtek szaporodását és terjedését. Továbbá a poliaminok kulcsfontosságú szerepet játszanak a daganatok áttétképzésében, vagyis abban a folyamatban, amikor a rákos sejtek az eredeti helyükről eltávolodva más szerveket is megtámadnak. Márpedig ez az egyik legsúlyosabb fordulat a rák kezelése során.

Az eIF5A2 fehérje a kapcsolat

A Georgetown kutatócsapata különösen az eIF5A2 nevű fehérjére összpontosított, amely közvetítőként működik a poliaminok és a sejtnövekedés között. Ez a fehérje ugyanis elengedhetetlen a sejtek fehérjeszintéziséhez, azonban a rákos sejtekben abnormálisan magas szinten expresszálódik. Következésképpen az eIF5A2 ideális célpontot jelent az új rákellenes terápiák kifejlesztéséhez.

A kutatások folyamán kiderült, hogy amikor a poliaminok szintje megemelkedik, az eIF5A2 aktiválódik, és ezzel elindít egy kaszkádot, amely felgyorsítja a rákos sejtek osztódását. Ezenkívül ez a fehérje segíti a daganatos sejtek túlélését kedvezőtlen körülmények között is. Az eIF5A2 gátlása jelentősen csökkentette a rák terjedését a kísérleti modellekben, ami reményt ad új kezelési módszerek kifejlesztésére.