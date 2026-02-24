Mi volt az Ősrobbanás előtt? A válasz meglepőbb lehet, mint hinné

A fizika ma egy bizonyos pontig tud visszatekinteni: nagyjából 13,7 milliárd évvel ezelőttig, a „forró Big Bang” állapotáig, amikor az univerzum egy extrém forró és sűrű "energiagömb” volt. Ami ez előtt történt, azt Einstein téridő-egyenletei már nem képesek pontosan leírni. A gravitáció extrém körülmények között – például fekete lyukak közelében vagy az univerzum ősrobbanás közeli pillanataiban – annyira bonyolulttá válik, hogy az egyenletek megoldhatatlannak tűnnek. Egy új kutatási irány azonban most azt sugallja, hogy talán mégis bepillanthatunk az idő „függönye” mögé – és az ott kirajzolódó kép meglepőbb, mint bárki várta.

A numerikus relativitás tudományága betekintést adhat az ősrobbanás előtti pillanatokba

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB

Ahol eddig megállt a fizika: az ősrobbanás

A modern kozmológia alapját Georges Lemaître belga pap és fizikus elképzelése adta, aki 1927-ben vetette fel, hogy a távolodó galaxisok azt jelzik: az univerzum tágul. Ha pedig tágul, akkor valaha sokkal kisebb és sűrűbb lehetett. Az elképzelést végleg megerősítette 1964-ben a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás felfedezése, amely a forró, sűrű korai univerzum „utófényének” tekinthető.

A fizika azonban csak egy bizonyos pontig tud visszatekinteni: nagyjából 13,7 milliárd évvel ezelőttig, a forró Big Bang állapotáig. Sokan tekintenek az Ősrobbanásra, mint egy végtelen sűrűségű pontra, amikor maga a tér és idő kezdődött. Azonban nincs bizonyítékunk arra, hogy ez az úgynevezett szingularitás valóban létezett volna,

és olyan egyenleteink sincsenek, amelyek le tudnák írni a világegyetem kialakulásának kezdeti pillanatait. Egy londoni kutatócsoport eredményei azonban áttörést hozhatnak.

A "forró Big Bang" és a világmindenség végtelenségének egy illusztrációja

Fotó: MGA

Szuperszámítógépek segíthetnek

Az áttörést az úgynevezett numerikus relativitás hozhatja el. A módszer lényege, hogy a kutatók nem pontos megoldást keresnek Einstein egyenleteire, hanem közelítő számításokat futtatnak szuperszámítógépeken különböző kiindulási feltételekkel. Eugene Lim, a londoni King’s College kutatója és kollégái is számítógépes szimulációkat készítettek: különféle kiindulási feltételek megadásával vizsgálták, hogyan fejlődik a téridő. A cél az volt, hogy megértsék, milyen körülmények vezethettek a világegyetem gyors korai tágulásához, az úgynevezett kozmikus inflációhoz.