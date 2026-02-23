Hatalmas a baj, ha ezt kimutatják a vérében

A Parkinson-kór jelenleg több mint 10 millió embert érint világszerte, és ez a szám az elöregedő társadalmak miatt 2050-re várhatóan a duplájára nő. Bár a betegség egyelőre gyógyíthatatlan, és korai felismerésére sem létezik még megbízható szűrővizsgálat, az új kutatás hatalmas reménysugarat jelent. A svéd és norvég kutatók által végzett vizsgálat megmutatta, hogy a korai azonosítás kulcsa a vérünkben rejtőzhet - írja a SciTech Daily cikke.

A Parkinson-kór az új módszerrel még azelőtt szűrhetővé válhat, hogy a kiterjedt és visszafordíthatatlan agyi károsodás megtörténne.

Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Miért elengedhetetlen a Parkinson-kór korai diagnózisa?

A Parkinson-kór egy idegrendszeri betegség, amely nagyon lassan, fokozatosan alakul ki. A tünetmentes, vagy csak nagyon enyhe tünetekkel járó időszak akár 20 évig is elhúzódhat a komolyabb mozgási nehézségek megjelenése előtt.

Az új vérvizsgálati módszer pontosan ezt az állapotot előzheti meg.

Hogyan működik az új módszer?

A tudósok gépi tanulás – egy mesterséges intelligencia alapú adatelemzési eljárás – segítségével két olyan biológiai folyamatot vizsgáltak, amelyek már a tünetek megjelenése előtt aktívak a szervezetben.

DNS-javítás: Ez a folyamat a sejtek genetikai örökítőanyagában, a dezoxiribonukleinsavban keletkező hibák felismerését és kijavítását jelenti.

Ez a folyamat a sejtek genetikai örökítőanyagában, a dezoxiribonukleinsavban keletkező hibák felismerését és kijavítását jelenti. Sejtszintű stresszválasz: Ez a sejtek egyfajta beépített vészfékrendszere. Amikor a sejtet valamilyen veszély fenyegeti, leállítja a normál működését, és minden energiáját a saját túlélésére, illetve a sérülések javítására fordítja.

A kutatók egy egyedi génaktivitási mintázatot azonosítottak a vérben, amely szorosan ehhez a két folyamathoz kapcsolódik. Ez a mintázat kizárólag a Parkinson-kór korai stádiumában jelent meg; az egészséges embereknél, vagy a betegség későbbi szakaszában lévőknél nem volt kimutatható.

A megfigyelés egy apró, de annál fontosabb időablakot nyit meg a szakemberek számára a diagnózis felállítására.

A jövő: Egyszerű vérvétel a bonyolult vizsgálatok helyett

Korábban az orvosok drága agyi képalkotó eljárásokkal vagy kellemetlen agyvíz-vizsgálattal próbálták előrejelezni a Parkinson-kórt. Az új eljárás azonban egy olcsó és mindenki számára könnyen hozzáférhető vérmintán alapul. A kutatók becslései szerint öt éven belül az egészségügyi ellátás részévé válhatnak ezek a tesztek. Hosszú távon pedig ezeknek a felfedezett folyamatoknak a megértése segíthet olyan új gyógyszerek kifejlesztésében, amelyek képesek lehetnek megállítani a betegséget.