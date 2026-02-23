Hatalmas a baj, ha ezt kimutatják a vérében

Hírlevél
A svédországi Chalmers Műszaki Egyetem tudósai olyan biológiai markereket fedeztek fel, amelyek a betegség legkorábbi szakaszában már jeleket hagynak a vérben. A Parkinson-kór ezzel a módszerrel még azelőtt szűrhetővé válhat, hogy a kiterjedt és visszafordíthatatlan agyi károsodás megtörténne. Ez az új vérvizsgálat rövid időn belül forradalmasíthatja a korai diagnózist, és idővel akár a megelőző kezeléseket is elérhetővé teheti a betegek számára.
A Parkinson-kór jelenleg több mint 10 millió embert érint világszerte, és ez a szám az elöregedő társadalmak miatt 2050-re várhatóan a duplájára nő. Bár a betegség egyelőre gyógyíthatatlan, és korai felismerésére sem létezik még megbízható szűrővizsgálat, az új kutatás hatalmas reménysugarat jelent. A svéd és norvég kutatók által végzett vizsgálat megmutatta, hogy a korai azonosítás kulcsa a vérünkben rejtőzhet - írja a SciTech Daily cikke.

A Parkinson-kór az új módszerrel még azelőtt szűrhetővé válhat, hogy a kiterjedt és visszafordíthatatlan agyi károsodás megtörténne.
Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Miért elengedhetetlen a Parkinson-kór korai diagnózisa?

A Parkinson-kór egy idegrendszeri betegség, amely nagyon lassan, fokozatosan alakul ki. A tünetmentes, vagy csak nagyon enyhe tünetekkel járó időszak akár 20 évig is elhúzódhat a komolyabb mozgási nehézségek megjelenése előtt. 

A legnagyobb probléma az, hogy mire a betegek észreveszik magukon a lassuló mozgást vagy a remegést, az ezért felelős agysejtek 50-80 százaléka már elpusztult vagy súlyosan károsodott.

 Az új vérvizsgálati módszer pontosan ezt az állapotot előzheti meg.

Hogyan működik az új módszer?

A tudósok gépi tanulás – egy mesterséges intelligencia alapú adatelemzési eljárás – segítségével két olyan biológiai folyamatot vizsgáltak, amelyek már a tünetek megjelenése előtt aktívak a szervezetben.

  • DNS-javítás: Ez a folyamat a sejtek genetikai örökítőanyagában, a dezoxiribonukleinsavban keletkező hibák felismerését és kijavítását jelenti.
  • Sejtszintű stresszválasz: Ez a sejtek egyfajta beépített vészfékrendszere. Amikor a sejtet valamilyen veszély fenyegeti, leállítja a normál működését, és minden energiáját a saját túlélésére, illetve a sérülések javítására fordítja.

A kutatók egy egyedi génaktivitási mintázatot azonosítottak a vérben, amely szorosan ehhez a két folyamathoz kapcsolódik. Ez a mintázat kizárólag a Parkinson-kór korai stádiumában jelent meg; az egészséges embereknél, vagy a betegség későbbi szakaszában lévőknél nem volt kimutatható. 

A megfigyelés egy apró, de annál fontosabb időablakot nyit meg a szakemberek számára a diagnózis felállítására.

A jövő: Egyszerű vérvétel a bonyolult vizsgálatok helyett

Korábban az orvosok drága agyi képalkotó eljárásokkal vagy kellemetlen agyvíz-vizsgálattal próbálták előrejelezni a Parkinson-kórt. Az új eljárás azonban egy olcsó és mindenki számára könnyen hozzáférhető vérmintán alapul. A kutatók becslései szerint öt éven belül az egészségügyi ellátás részévé válhatnak ezek a tesztek. Hosszú távon pedig ezeknek a felfedezett folyamatoknak a megértése segíthet olyan új gyógyszerek kifejlesztésében, amelyek képesek lehetnek megállítani a betegséget.

Amit a betegségről és a tünetekről tudni érdemes

A Parkinson-kór az agy mozgást irányító képességét támadja meg. Általában 55-60 éves kor felett jelentkezik, és az Alzheimer-kór után ez a második leggyakoribb olyan betegség, amely az idegsejtek folyamatos és visszafordíthatatlan pusztulásával jár.

Korai jelek (amelyek akár évekkel a mozgászavarok előtt jelentkezhetnek):

  • Gyors szemmozgásos alvászavar (RBD): A beteg az alvás álmodással töltött fázisában (a gyors szemmozgásos alvásfázisban) hangokat ad ki vagy fizikailag megmozdulva „eljátssza” az álmait.
  • A szaglás érezhető romlása.
  • Gyakori székrekedés.
  • Szorongás és depresszió.

Későbbi tünetek (a Parkinson-kór előrehaladásával):

  • A mozgás általános lelassulása.
  • Izommerevség és egyensúlyzavarok.
  • Végtagok remegése.
  • Akaraton kívüli izomösszehúzódások.

 

