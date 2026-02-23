Hatalmas a baj, ha ezt kimutatják a vérében

A Parkinson-kór jelenleg több mint 10 millió embert érint világszerte, és ez a szám az elöregedő társadalmak miatt 2050-re várhatóan a duplájára nő. Bár a betegség egyelőre gyógyíthatatlan, és korai felismerésére sem létezik még megbízható szűrővizsgálat, az új kutatás hatalmas reménysugarat jelent. A svéd és norvég kutatók által végzett vizsgálat megmutatta, hogy a korai azonosítás kulcsa a vérünkben rejtőzhet - írja a SciTech Daily cikke.
Miért elengedhetetlen a Parkinson-kór korai diagnózisa?
A Parkinson-kór egy idegrendszeri betegség, amely nagyon lassan, fokozatosan alakul ki. A tünetmentes, vagy csak nagyon enyhe tünetekkel járó időszak akár 20 évig is elhúzódhat a komolyabb mozgási nehézségek megjelenése előtt.
Az új vérvizsgálati módszer pontosan ezt az állapotot előzheti meg.
Hogyan működik az új módszer?
A tudósok gépi tanulás – egy mesterséges intelligencia alapú adatelemzési eljárás – segítségével két olyan biológiai folyamatot vizsgáltak, amelyek már a tünetek megjelenése előtt aktívak a szervezetben.
- DNS-javítás: Ez a folyamat a sejtek genetikai örökítőanyagában, a dezoxiribonukleinsavban keletkező hibák felismerését és kijavítását jelenti.
- Sejtszintű stresszválasz: Ez a sejtek egyfajta beépített vészfékrendszere. Amikor a sejtet valamilyen veszély fenyegeti, leállítja a normál működését, és minden energiáját a saját túlélésére, illetve a sérülések javítására fordítja.
A kutatók egy egyedi génaktivitási mintázatot azonosítottak a vérben, amely szorosan ehhez a két folyamathoz kapcsolódik. Ez a mintázat kizárólag a Parkinson-kór korai stádiumában jelent meg; az egészséges embereknél, vagy a betegség későbbi szakaszában lévőknél nem volt kimutatható.
A megfigyelés egy apró, de annál fontosabb időablakot nyit meg a szakemberek számára a diagnózis felállítására.
A jövő: Egyszerű vérvétel a bonyolult vizsgálatok helyett
Korábban az orvosok drága agyi képalkotó eljárásokkal vagy kellemetlen agyvíz-vizsgálattal próbálták előrejelezni a Parkinson-kórt. Az új eljárás azonban egy olcsó és mindenki számára könnyen hozzáférhető vérmintán alapul. A kutatók becslései szerint öt éven belül az egészségügyi ellátás részévé válhatnak ezek a tesztek. Hosszú távon pedig ezeknek a felfedezett folyamatoknak a megértése segíthet olyan új gyógyszerek kifejlesztésében, amelyek képesek lehetnek megállítani a betegséget.
Amit a betegségről és a tünetekről tudni érdemes
A Parkinson-kór az agy mozgást irányító képességét támadja meg. Általában 55-60 éves kor felett jelentkezik, és az Alzheimer-kór után ez a második leggyakoribb olyan betegség, amely az idegsejtek folyamatos és visszafordíthatatlan pusztulásával jár.
Korai jelek (amelyek akár évekkel a mozgászavarok előtt jelentkezhetnek):
- Gyors szemmozgásos alvászavar (RBD): A beteg az alvás álmodással töltött fázisában (a gyors szemmozgásos alvásfázisban) hangokat ad ki vagy fizikailag megmozdulva „eljátssza” az álmait.
- A szaglás érezhető romlása.
- Gyakori székrekedés.
- Szorongás és depresszió.
Későbbi tünetek (a Parkinson-kór előrehaladásával):
- A mozgás általános lelassulása.
- Izommerevség és egyensúlyzavarok.
- Végtagok remegése.
- Akaraton kívüli izomösszehúzódások.
A legnagyobb probléma az, hogy mire a betegek észreveszik magukon a lassuló mozgást vagy a remegést, az ezért felelős agysejtek 50-80 százaléka már elpusztult vagy súlyosan károsodott.