Új remény a meddőség ellen: a tudósok megfiatalították a petesejteket

Minden nő meghatározott számú petesejttel születik, és ahogy telnek az évek, ezeknek a sejteknek nemcsak a száma, hanem a minősége is csökken. A harmincas évek közepétől kezdve drasztikusan megnő a kromoszóma-rendellenességek kockázata, ami vetéléshez vagy genetikai rendellenességekhez, például Down-szindrómához vezethet. De mi okozza a petesejtek romlását? A kutatók régóta gyanítják, hogy a probléma gyökere a sejtosztódás során a kromoszómákat mozgató „gépezetben" keresendő, ám eddig hiányoztak a megfelelő eszközök ezen folyamatok pontos megfigyelésére.

Megfiatalítható lesz a petesejt. A képen egy hímivarsejtekkel körülvett petesejt látható

Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Ablak a petesejtek titkos életére

Mostanáig a tudósok kénytelenek voltak mérgező anyagokat használni a kromoszómák és az osztódási orsó (a kromoszómákat húzó struktúra) vizualizálásához. Ez a módszer azonban gyakran elpusztította a vizsgált petesejteket, lehetetlenné téve a hosszú távú megfigyelést vagy a lehetséges kezelések tesztelését. A Nature Aging folyóiratban megjelent új tanulmány azonban áttörést hozott: a kutatók kifejlesztettek egy olyan képalkotó eljárást, amely biztonságos, és valós időben mutatja meg a petesejt belső működését anélkül, hogy károsítaná azt.

Ez az új módszer nem csupán egy technikai újítás; ez egy ablak a petesejtek titkos életére. A kutatócsoport, amelynek munkáját Binyam Mogessie, a Yale Egyetem sejtbiológusa vezette, sikerrel alkalmazott egy speciális, fluoreszkáló fehérjét. Ez a fehérje rákapcsolódik a kromoszómákhoz és az osztódási orsóhoz, láthatóvá téve őket a mikroszkóp alatt, miközben a petesejt életben marad és tovább fejlődik. Így a tudósok először követhetik nyomon a teljes folyamatot a kezdetektől a végéig, anélkül, hogy beavatkozásukkal torzítanák az eredményeket.

Sérült mitokondriumok

Az új eszköz segítségével a kutatók máris azonosítottak egy kritikus pontot az öregedő egérpetesejtekben: a sérült mitokondriumokat. Ezek a sejt „erőművei" az életkor előrehaladtával veszítenek hatékonyságukból, ami hibás orsóképződéshez és kromoszóma-szétválási hibákhoz vezet.

Bettina Mihalas, a kutatás egyik vezető szerzője hangsúlyozta, hogy ez a felismerés alapvető fontosságú. Ha pontosan látjuk, hol romlik el a folyamat, célzott terápiákat fejleszthetünk ki a hibák kijavítására, ahelyett, hogy sötétben tapogatóznánk.