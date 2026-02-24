Megvan a titkos fegyver, amitől az ágyi poloskák valósággal rettegnek

Hírlevél
A legtöbb ember számára ez a vérszívó rovar egy szinte legyőzhetetlen ellenségnek tűnik, amelyet rendkívül nehéz kiirtani a fertőzött lakásból. Egy új kutatás azonban először azonosított valamit, amit az ágyi poloskák látványosan kerülnek: a vizet. A kutatók szerint a nedves felületek szó szerint életveszélyt jelentenek számukra.
Az ágyi poloskák régóta az egyik legmakacsabb háztartási kártevőnek számítanak. Vérszívó életmódjuk és rejtőzködő viselkedésük miatt gyakran csak akkor vesszük észre jelenlétüket, amikor már komoly fertőzés alakult ki. A Kaliforniai Egyetem (UC Riverside) kutatói azonban most egy váratlan gyenge pontot fedeztek fel: a rovarok következetesen elkerülik a nedves és vizes felületeket. A Journal of Ethology folyóiratban publikált tanulmány szerint ez a viselkedés nem véletlen, hanem szorosan összefügg az ágyi poloskák testfelépítésével.

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

A poloskák titkos ellensége

Dong-Hwan Choe entomológus professzor, a tanulmány társszerzője szerint az eredmény logikus, ha megvizsgáljuk a rovarok testfelépítését. Az ágyi poloskák teste rendkívül lapos, hasi oldalukon apró légzőnyílások – úgynevezett spirákulumok – találhatók. 

Ha a rovar vízzel érintkezik, könnyen a folyadék felszínéhez tapadhat, ami elzárhatja ezeket a légzőnyílásokat.

A víz tapadóképessége így szó szerint megfojthatja az állatot. Emiatt a nedvesség számukra komoly veszélyforrás, ezért ösztönösen kerülik.

Egy véletlen vezetett a felfedezéshez

A kutatók nem tudatos kísérlet során jutottak el a felismeréshez. A laboratóriumban tenyésztett poloskákat általában fiolákban tartják, mesterséges etető segítségével vérrel táplálják őket. Egy alkalommal azonban az etető membránja enyhén megsérült, és a vér lassan átnedvesítette a fiolában lévő papírt, amelyen a rovarok megkapaszkodtak. 

A kutatók arra számítottak, hogy a poloskák örömmel közelítenek majd a vérhez. Ehelyett meglepő dolgot tapasztaltak: az állatok aktívan elkerülték a nedves területet, még a közelébe sem mentek.

Amikor a papírt tiszta vízzel nedvesítették meg, a reakció ugyanaz volt. Ez indította el a részletes vizsgálatokat.

Kamerákkal követték a rovarok menekülését

Mivel a fiatal ágyi poloskák mindössze körülbelül két milliméteresek, Jorge Bustamante - szintén az egyetem kutatója - olyan kísérleteket dolgozott ki, melyek során infravörös kamerán nagyító optikával figyelte az egyedeket. 

Videóelemző szoftver segítségével pontosan mérték, hogyan változik a rovarok mozgása nedves felületek közelében. Az eredmények egyértelműek voltak: minden poloska – nemtől és életkortól függetlenül – kerülte a nedvességet.

A rovarok gyorsabban menekültek a víztől, mint azt a kutatók feltételezték. A fiatalabb példányok különösen érzékenynek bizonyultak: még a kifejlett egyedeknél is gyorsabban fordultak vissza.

A felfedezés segíthet a poloskairtásban

A kutatás gyakorlati következményekkel is járhat. A szakemberek szerint a vízbázisú rovarirtó szerek fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy az ágyi poloskák aktívan elkerülik a nedves felületeket. 

Ha a permet nem pusztítja őket el azonnal, a rovarok egyszerűen elvándorolhatnak a lakás más részeibe, ideiglenesen ott súlyosbítva a fertőzést.

Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas

Choe szerint ugyanakkor egy egyszerű tanács is adódik a felfedezésből: 

ha valaki attól tart, hogy poloskák kerültek rá, egy alapos fürdés hatékony megoldás lehet.

Ez természetesen nem oldja meg a szobában vagy az ágyban élő példányok jelentette problémát, de a testen lévő rovaroktól megszabadíthat. 

  • A kutatás így nemcsak egy eddig ismeretlen viselkedési sajátosságot tárt fel, hanem új szempontokat is adhat az egyik legkellemetlenebb háztartási kártevő elleni küzdelemhez.

 

