Óriásit tévedtek a kutatók: ősi szöveg cáfolta meg a tudományos elméletet

A legkorábbi ismert maráthi nyelvű írások egyikében, a 13. században élt vallási tanító, Cakradhara egy akáciafát említ a halál és az újjászületés szimbólumaként. Bár szavai eredetileg spirituális jelentéssel bírtak, ma már a tájtörténet kutatói számára is fontos nyomot jelentenek a füves puszták történetéhez.

Nemcsak az indiai füves puszták jellegzetes növénye az akáciafa

Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

A füves puszták nem elpusztult erdők, hanem ősi ökoszisztémák

A szavannák és a gyepek India területének közel 10 százalékát, a Föld szárazföldjeinek pedig több mint egyharmadát borítják. Ennek ellenére évtizedeken át elterjedt nézet volt, hogy ezek a nyílt területek egykor erdők voltak, amelyeket az emberi tevékenység pusztított el. Ez a feltételezés sok természetvédelmi döntést befolyásolt, köztük nagyszabású fásítási programokat.

A People and Nature című folyóiratban megjelent tanulmány azonban más képet rajzol. A kutatók szerint a történelmi források azt mutatják, hogy a trópusi gyepek nem leromlott erdők, hanem régóta fennálló, stabil ökoszisztémák. Ez a felismerés kulcsfontosságú lehet annak eldöntésében, hol indokolt valóban az erdősítés.

Népdalok és legendák mint ökológiai források

A kutatócsoport nyugat-indiai történelmi szövegekben vizsgált növényekre vonatkozó utalásokat, így próbálta rekonstruálni a múltbeli növényzetet. A munkát Ashish Nerlekar, a Michigan State University kutatója vezette.

A projekt ötlete különböző tudományterületek képviselőinek beszélgetéseiből született. Digvijay Patil régészeti doktorandusz szanszkrit és maráthi szövegekben figyelt fel gyakran említett, szokatlan növényekre. Nerlekar botanikusként felismerte, hogy ezek közül sok ma is jellemző a szavannákra.

A régi versek, mítoszok többsége nem szerepel modern adatbázisokban

Fotó: Photo12 via AFP

A kutatók által elemzett népdalok, versek és mítoszok többsége nem szerepel modern adatbázisokban. A szövegek jelentős része Maharashtra területéhez kötődik, ahol ma mintegy 37 500 négyzetkilométernyi füves terület található – ez több mint Magyarország területének harmada.

Az „elhagyatott terület” mítosza

A tanulmány szerint a szavannákat gyakran „pusztaságként” kezelték, és olyan területekként, amelyeket fákkal kell betelepíteni a szén-dioxid megkötése érdekében. Az ősi források azonban mást sugallnak.

A kutatók 44 vadon élő növényfajt azonosítottak a régi szövegekben, amelyek közel kétharmada tipikusan a szavannákhoz kötődik.

Egy 16. századi eposz például arról ír, hogy a pásztorok a Nira folyó „tövises” völgyét választották a dús fű miatt. Más szövegek egy taraṭī fát említenek, amely egy szent költő sírján nőtt ki.