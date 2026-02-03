Hírlevél
rák

Sakk-matt a rákos sejteknek: kombinált gyógyszeres kezeléssel megállítható a legrettegettebb rák

A hasnyálmirigyrákot régóta az onkológia egyik legfélelmetesebb ellenfeleként tartjuk számon. A rákbetegség alattomos természete és a korai tünetek hiánya miatt gyakran már csak előrehaladott stádiumban diagnosztizálják, amikor a hagyományos terápiák hatékonysága korlátozott. Egy kutatás most új reményt csillantott fel: tudósok egy olyan innovatív, kombinált gyógyszeres kezelés kidolgozásán fáradoznak, amely egérkísérletekben drámai eredményeket hozott.
rákhasnyálmirigyrákgyógyszeres kezelés

Ez az új megközelítés nem csupán egyetlen molekuláris célpontra összpontosít, hanem egyszerre több fronton támadja a daganatot. A kutatók rájöttek, hogy a rákos sejtek rendkívül alkalmazkodóképesek, és gyakran találnak „kiskapukat" az egyes gyógyszerek hatásainak kivédésére. Éppen ezért a stratégia kulcsa a szinergia: három különböző hatóanyag együttes alkalmazása, amely sarokba szorítja a betegséget. A rangos PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) folyóiratban közzétett tanulmány részletei arra engednek következtetni, hogy talán megtaláltuk az egyik leghalálosabb ráktípus Achilles-sarkát. 

rák Pancreatic cancer, illustration. (Photo by SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX / Science Photo Library via AFP)
A hasnyálmirigyrák az egyik legrettegettebb ráktípus
Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A rák motorjának leállítása: célkeresztben a KRAS mutáció

A hasnyálmirigyrákos esetek mintegy 90%-ában, egy specifikus genetikai hiba, a KRAS mutáció játssza a főszerepet. Ez a gén felelős egy olyan fehérje termeléséért, amely normál esetben a sejtnövekedést szabályozza. Amikor azonban mutálódik, a fehérje „beragad" egy aktív állapotba, és folyamatos, kontrollálatlan osztódásra utasítja a sejteket. Sokáig úgy gondolták, hogy ez a mutáns fehérje gyógyszeresen támadhatatlan, ám a kémia fejlődése lehetővé tette olyan inhibitorok kifejlesztését, amelyek képesek blokkolni a KRAS működését. 

Sajnos a rákos sejtek ravaszabbak, mint hittük. A kutatók megfigyelték, hogy bár a KRAS-gátlók kezdetben lassítják a daganat növekedését, a sejtek idővel rezisztenssé válnak. Ekkor lép életbe a „B-tervük": más útvonalakat aktiválnak a túlélés érdekében. Itt jön képbe a tanulmány zsenialitása. 

A kutatócsoport nem állt meg a KRAS blokkolásánál, hanem azonosította azokat a menekülőútvonalakat is, amelyeket a rákos sejtek használnak. 

Kiderült, hogy a KRAS gátlása paradox módon két másik enzim:

  • az EGFR
  • és az ERK aktivitását növeli,

amelyek szintén a sejtek burjánzását segítik elő. Ez a felfedezés alapozta meg a hármas koktél ötletét.

A szinergia ereje: három gyógyszer, egy cél

A kutatók hipotézise egyszerű, de briliáns volt: ha egyszerre blokkolják a KRAS-t, az EGFR-t és az ERK-t, a rákos sejteknek nem marad menekülési útvonaluk. A kísérletek során genetikailag módosított egereket kezeltek ezzel a speciális kombinált gyógyszeres kezeléssel. Az eredmények minden várakozást felülmúltak. Míg az egyes gyógyszerek önmagukban csak mérsékelt hatást értek el, a három szer együttes alkalmazása gyakorlatilag megállította a tumorok növekedését, sőt, egyes esetekben a daganatok zsugorodását is előidézte. 

Carmen Guerra, a tanulmány egyik társszerzője és a philadelphiai Penn Medicine kutatója hangsúlyozta, hogy ez a megközelítés a rák adaptációs képességét fordítja a betegség ellen. 

Ahelyett, hogy megvárnák a rezisztencia kialakulását, a terápia már a kezdetektől fogva elvágja az alternatív túlélési útvonalakat. 

Fontos megjegyezni, hogy bár a kezelés rendkívül hatékonynak bizonyult, a kutatók mellékhatásokat is tapasztaltak az egereknél, például fogyást és bőrelváltozásokat, de ezeket az állatok többsége tolerálta. Ez arra utal, hogy a terápia toxicitása kezelhető lehet, bár a humán alkalmazás előtt finomhangolásra lesz szükség.

Remények és kihívások

Bár az egérkísérletek eredményei rendkívül biztatóak, a rák elleni küzdelemben mindig óvatosnak kell lennünk a következtetésekkel. Az emberi szervezet biológiai komplexitása eltér a rágcsálókétól, így a következő kritikus lépés a klinikai vizsgálatok megkezdése lesz. A kutatócsoport jelenleg azon dolgozik, hogy optimalizálja az adagolást és minimalizálja a lehetséges mellékhatásokat, mielőtt embereken tesztelnék a koktélt. Az időfaktor kritikus, hiszen a hasnyálmirigy daganatos megbetegedései ma is az egyik legalacsonyabb túlélési aránnyal járnak.

Ez a PNAS hasábjain napvilágot látott kutatás paradigmaváltást hozhat. Nemcsak egy új gyógyszert kínál, hanem egy új gondolkodásmódot: a rák biológiájának mélyebb megértését és a molekuláris útvonalak hálózatos blokkolását. Ha a klinikai vizsgálatok igazolják az egérkísérletekben látott sikert, ez a hármas terápia hamarosan a standard ellátás részévé válhat, esélyt adva azoknak a betegeknek, akik eddig kevés reménnyel néztek szembe a diagnózissal. A tudomány halad, és minden ilyen lépés közelebb visz minket ahhoz, hogy krónikus, kezelhető állapottá szelídítsük ezt a pusztító betegséget.

 

