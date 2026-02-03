Sakk-matt a rákos sejteknek: kombinált gyógyszeres kezeléssel megállítható a legrettegettebb rák

Ez az új megközelítés nem csupán egyetlen molekuláris célpontra összpontosít, hanem egyszerre több fronton támadja a daganatot. A kutatók rájöttek, hogy a rákos sejtek rendkívül alkalmazkodóképesek, és gyakran találnak „kiskapukat" az egyes gyógyszerek hatásainak kivédésére. Éppen ezért a stratégia kulcsa a szinergia: három különböző hatóanyag együttes alkalmazása, amely sarokba szorítja a betegséget. A rangos PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) folyóiratban közzétett tanulmány részletei arra engednek következtetni, hogy talán megtaláltuk az egyik leghalálosabb ráktípus Achilles-sarkát.

A hasnyálmirigyrák az egyik legrettegettebb ráktípus

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A rák motorjának leállítása: célkeresztben a KRAS mutáció

A hasnyálmirigyrákos esetek mintegy 90%-ában, egy specifikus genetikai hiba, a KRAS mutáció játssza a főszerepet. Ez a gén felelős egy olyan fehérje termeléséért, amely normál esetben a sejtnövekedést szabályozza. Amikor azonban mutálódik, a fehérje „beragad" egy aktív állapotba, és folyamatos, kontrollálatlan osztódásra utasítja a sejteket. Sokáig úgy gondolták, hogy ez a mutáns fehérje gyógyszeresen támadhatatlan, ám a kémia fejlődése lehetővé tette olyan inhibitorok kifejlesztését, amelyek képesek blokkolni a KRAS működését.

Sajnos a rákos sejtek ravaszabbak, mint hittük. A kutatók megfigyelték, hogy bár a KRAS-gátlók kezdetben lassítják a daganat növekedését, a sejtek idővel rezisztenssé válnak. Ekkor lép életbe a „B-tervük": más útvonalakat aktiválnak a túlélés érdekében. Itt jön képbe a tanulmány zsenialitása.

A kutatócsoport nem állt meg a KRAS blokkolásánál, hanem azonosította azokat a menekülőútvonalakat is, amelyeket a rákos sejtek használnak.

Kiderült, hogy a KRAS gátlása paradox módon két másik enzim:

az EGFR

és az ERK aktivitását növeli,

amelyek szintén a sejtek burjánzását segítik elő. Ez a felfedezés alapozta meg a hármas koktél ötletét.

A szinergia ereje: három gyógyszer, egy cél

A kutatók hipotézise egyszerű, de briliáns volt: ha egyszerre blokkolják a KRAS-t, az EGFR-t és az ERK-t, a rákos sejteknek nem marad menekülési útvonaluk. A kísérletek során genetikailag módosított egereket kezeltek ezzel a speciális kombinált gyógyszeres kezeléssel. Az eredmények minden várakozást felülmúltak. Míg az egyes gyógyszerek önmagukban csak mérsékelt hatást értek el, a három szer együttes alkalmazása gyakorlatilag megállította a tumorok növekedését, sőt, egyes esetekben a daganatok zsugorodását is előidézte.