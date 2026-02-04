Hírlevél
rák

Sorsfordító tanulmány: tízből négy rákeset megelőzhető lenne

36 perce
Olvasási idő: 9 perc
Mindannyian ismerjük azt a bénító érzést, amikor a „rák” szót halljuk. Gyakran úgy tekintünk rá, mint egy elkerülhetetlen sorscsapásra, egy genetikai lottóra, ahol a szerencse forgandó. Azonban a tudomány legfrissebb eredményei rácáfolnak erre a hiedelemre. Egy úttörő jelentés szerint a globális rákos megbetegedések jelentős hányada, közel 40%-a nem csupán a véletlen műve, hanem tudatos döntésekkel és célzott beavatkozásokkal megelőzhető lenne.
rák

A Nature Medicine folyóiratban nemrégiben publikált átfogó tanulmány rávilágít arra, hogy életmódunk és környezetünk sokkal nagyobb szerepet játszik az egészségünk alakulásában, mint azt korábban gondoltuk. A kutatók aprólékos munkával elemezték a rákhoz vezető kockázati tényezőket, és arra a következtetésre jutottak, hogy a változtatható rizikófaktorok kiiktatásával milliók életét menthetnénk meg évente. Ez a cikk ismerteti a tanulmány legfontosabb megállapításait, és gyakorlati útmutatást nyújt ahhoz, hogyan vehetjük kezünkbe az irányítást saját egészségünk felett. 

rák 17 December 2021, Baden-Wuerttemberg, Rottweil: An ashtray overflowing with cigarettes stands on a table. Photo: Silas Stein/dpa (Photo by Silas Stein / dpa Picture-Alliance via AFP)
A rákesetek jelentős részét a dohányzás okozza
Fotó: SILAS STEIN / DPA

Rák: a veszélyes háromszög – dohányzás, alkohol és elhízás

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) kutatói által vezetett vizsgálat egyértelműen azonosította a legfőbb bűnösöket. Nem meglepő módon a dohányzás áll a lista élén, mint a legjelentősebben befolyásolható kockázati tényező. A dohányfüst nemcsak a tüdőrák, hanem számos más daganatos megbetegedés kialakulásáért is felelős. A statisztikák megdöbbentőek: a dohányzás önmagában felelős a megelőzhető rákos halálesetek jelentős százalékáért. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a dohányzásról való leszokás bármilyen életkorban drasztikusan csökkenti a kockázatot, így sosem késő letenni a cigarettát. 

Azonban nem csak a dohányzás jelent fenyegetést. Az alkohol fogyasztása és a magas testtömeg-index (BMI) szintén dobogós helyen szerepelnek a kockázati listán. Sokan alábecsülik az alkohol rákkeltő hatását, pedig a rendszeres italfogyasztás – még mérsékelt mennyiségben is – növeli

  • a nyelőcső-,
  • a máj- és
  • az emlőrák kockázatát.

Emellett az elhízás, mint globális népbetegség, szorosan összefügg a krónikus gyulladásokkal, amelyek kedvező talajt biztosítanak a daganatok kialakulásának. Dr. Anton Bilchik, a Santa Monica-i Providence Saint John’s Health Center sebész onkológusa kiemeli, hogy az életmódbeli változtatások, mint például az egészséges étrend és a rendszeres testmozgás, a leghatékonyabb fegyvereink a rák elleni küzdelemben. 

Rejtőzködő gyilkosok: a fertőzések szerepe

Miközben sokat beszélünk az életmódról, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a biológiai tényezőkről. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása a fertőzés és a rák közötti szoros kapcsolat feltárása volt. A WHO adatai szerint a rákos megbetegedések jelentős részét vírusok és baktériumok okozzák, különösen az alacsonyabb jövedelmű országokban. A humán papillomavírus (HPV), a hepatitis B és C vírus, valamint a Helicobacter pylori baktérium mind bizonyítottan rákkeltő hatásúak. Ezek a kórokozók csendben, évekig vagy évtizedekig lappanghatnak a szervezetben, mielőtt visszafordíthatatlan károkat okoznának.

Szerencsére a modern orvostudomány hatékony eszközöket adott a kezünkbe ezen fertőzések leküzdésére. A védőoltások, különösen a HPV és a hepatitis B elleni vakcinák, a rák megelőzés sarokkövei lehetnek. A kutatók sürgetik a kormányokat és az egészségügyi szervezeteket, hogy tegyék széles körben elérhetővé ezeket az oltásokat és a szűrővizsgálatokat. A korai felismerés és a fertőzések kezelése (például antibiotikumokkal a H. pylori esetében) drámaian csökkentheti a gyomor-, máj- és méhnyakrák előfordulását. Ezért kulcsfontosságú, hogy ne csak az életmódunkra, hanem az immunizációs státuszunkra is odafigyeljünk.

Egyéni és társadalmi felelősségvállalás

A Nature Medicine hasábjain közölt eredmények nem csupán statisztikai adatok halmaza, hanem ébresztő hívás a társadalom minden tagja számára. Az IARC munkatársai rámutatnak, hogy a megelőzés nem csupán egyéni, hanem kollektív feladat is. Bár az egyéni döntések – mint a dohányzás elhagyása vagy az alkoholfogyasztás mérséklése – elengedhetetlenek, szükség van támogató környezetre is. A döntéshozóknak olyan szabályozásokat kell bevezetniük, amelyek elősegítik az egészséges életmódot, például a dohánytermékek szigorúbb adóztatását vagy az egészséges élelmiszerek elérhetőségének javítását.

Végezetül, a tudás hatalom. Minél többet tudunk a kockázati tényezőkről, annál tudatosabban alakíthatjuk az életünket. Ne várjunk a csodára vagy a tünetek megjelenésére! A rendszeres szűrővizsgálatok, az oltások felvétele és az egészséges életmód melletti elköteleződés a legjobb befektetés a jövőnkbe. Ahogy a szakértők is hangsúlyozzák: a rákos esetek 40%-a nem szükségszerűség, hanem egy elkerülhető tragédia, amelyet közös erővel megakadályozhatunk. Kezdjük el ma a változást, hogy egy egészségesebb holnapot építhessünk!

 

