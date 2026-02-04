Sorsfordító tanulmány: tízből négy rákeset megelőzhető lenne

A Nature Medicine folyóiratban nemrégiben publikált átfogó tanulmány rávilágít arra, hogy életmódunk és környezetünk sokkal nagyobb szerepet játszik az egészségünk alakulásában, mint azt korábban gondoltuk. A kutatók aprólékos munkával elemezték a rákhoz vezető kockázati tényezőket, és arra a következtetésre jutottak, hogy a változtatható rizikófaktorok kiiktatásával milliók életét menthetnénk meg évente. Ez a cikk ismerteti a tanulmány legfontosabb megállapításait, és gyakorlati útmutatást nyújt ahhoz, hogyan vehetjük kezünkbe az irányítást saját egészségünk felett.

A rákesetek jelentős részét a dohányzás okozza

Fotó: SILAS STEIN / DPA

Rák: a veszélyes háromszög – dohányzás, alkohol és elhízás

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) kutatói által vezetett vizsgálat egyértelműen azonosította a legfőbb bűnösöket. Nem meglepő módon a dohányzás áll a lista élén, mint a legjelentősebben befolyásolható kockázati tényező. A dohányfüst nemcsak a tüdőrák, hanem számos más daganatos megbetegedés kialakulásáért is felelős. A statisztikák megdöbbentőek: a dohányzás önmagában felelős a megelőzhető rákos halálesetek jelentős százalékáért. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a dohányzásról való leszokás bármilyen életkorban drasztikusan csökkenti a kockázatot, így sosem késő letenni a cigarettát.

Azonban nem csak a dohányzás jelent fenyegetést. Az alkohol fogyasztása és a magas testtömeg-index (BMI) szintén dobogós helyen szerepelnek a kockázati listán. Sokan alábecsülik az alkohol rákkeltő hatását, pedig a rendszeres italfogyasztás – még mérsékelt mennyiségben is – növeli

a nyelőcső-,

a máj- és

az emlőrák kockázatát.

Emellett az elhízás, mint globális népbetegség, szorosan összefügg a krónikus gyulladásokkal, amelyek kedvező talajt biztosítanak a daganatok kialakulásának. Dr. Anton Bilchik, a Santa Monica-i Providence Saint John’s Health Center sebész onkológusa kiemeli, hogy az életmódbeli változtatások, mint például az egészséges étrend és a rendszeres testmozgás, a leghatékonyabb fegyvereink a rák elleni küzdelemben.

Rejtőzködő gyilkosok: a fertőzések szerepe

Miközben sokat beszélünk az életmódról, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a biológiai tényezőkről. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása a fertőzés és a rák közötti szoros kapcsolat feltárása volt. A WHO adatai szerint a rákos megbetegedések jelentős részét vírusok és baktériumok okozzák, különösen az alacsonyabb jövedelmű országokban. A humán papillomavírus (HPV), a hepatitis B és C vírus, valamint a Helicobacter pylori baktérium mind bizonyítottan rákkeltő hatásúak. Ezek a kórokozók csendben, évekig vagy évtizedekig lappanghatnak a szervezetben, mielőtt visszafordíthatatlan károkat okoznának.