Megvan a rák kikapcsoló gombja: így állítható le végleg a daganat

A Nature Cell Biology nevű tudományos folyóiratban bemutatott kutatás részletesen leírja a folyamatot. A tanulmány rávilágít, hogyan lehetséges a rákgének kikapcsolása bizonyos fehérjék célzott gátlásával. A tudósok munkája az úgynevezett epigenetikai terápiára fókuszál.

A rákgének kikapcsolása egy újonnan felfedezett eljárás révén végleges megoldást kínálhat a sejtek kontrollálatlan növekedésére.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Ez a módszer nem a gének szerkezetét írja át. Ehelyett a gének viselkedését és működését próbálja megváltoztatni.

Hogyan lehetséges a rákgének kikapcsolása?

Az epigenetika lényegében a sejt használati utasítása. Ez a rendszer mondja meg a sejtnek, hogy mikor kapcsoljon be egy adott gént, és mikor tartsa azt kikapcsolt állapotban. A rákos elváltozások azonban elronthatják ezeket a finom utasításokat. (Arról, hogy pontosan hány genetikai hibára van szükség egy daganat kialakulásához, korábban már részletesen is írtunk.) Ilyenkor a veszélyes sejtnövekedést okozó programok folyamatosan „bekapcsolt” állapotban ragadnak.

Ez a probléma különösen az akut leukémia egyes agresszív fajtáinál nagyon súlyos. Ezekben az esetekben egy genetikai hiba átveszi az irányítást a sejt felett. Ez a hiba éjjel-nappal aktívan tartja a betegséget okozó géneket. (A tudósok egyébként nemrég egy másik hasonlóan fontos áttörést is elértek, amikor megtalálták a RAS gén célzott gátlásának módszerét, amely szintén a daganatok növekedését irányítja.) Omer Gilan, a Monash Egyetem kutatója és csapata azonban rájött egy fontos dologra.

Felfedezték, hogy két specifikus fehérje, a Menin és a DOT1L gátlásával a rákgének kikapcsolása véglegessé tehető a leukémiás sejtekben.

A sejtmemória törlése a kulcs

Az előbbi molekulák (a Menin fehérje és a DOT1L fehérje) úgy működnek, mint a sejtek belső „kapcsolótáblája”, amely a gének működését és aktivitását szabályozza. Daniel Neville, a kutatás vezetője szerint a daganatos sejteknek van egyfajta hibás memóriája.

Ezt a memóriát a DOT1L fehérje tartja fenn, amely folyamatosan emlékezteti a sejtet arra, hogy rákosként kell viselkednie és megállás nélkül szaporodnia kell.

A tudósok azonban rájöttek egy nagyszerű megoldásra: ha speciális gyógyszerekkel blokkolják a másik alkotóelemet, a Menin fehérjét, azzal gyakorlatilag egy „gyári visszaállítást” végeznek a sejten. Ez a lépés teljesen kitörli a DOT1L fehérje által tárolt és fenntartott hibás memóriát. Ennek köszönhetően a sejt egyszerűen elfelejti, hogy daganatot kellene építenie, így a rákgének kikapcsolása véglegessé válik, sőt a daganatos sejtek pusztulása még a kezelés befejezése után is folytatódik.