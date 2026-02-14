Hihetetlen: ezzel a módszerrel megjósolható, rákosak leszünk-e

A kutatók régóta küzdenek azzal a problémával, hogy a betegségek legkorábbi szakaszában a szervezetben lévő figyelmeztető jelek túlságosan gyengék. Ahhoz, hogy a vérből végzett rákszűrés is rutinszerűen és megbízhatóan működjön, olyan eszközre van szükség, amely a legapróbb molekuláris elváltozásokat is észreveszi.

A vérből történő rákszűrés már a korai szakaszban kimutathatja a betegséget.

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

A kínai Shenzhen Egyetem módszere a vérben keringő biomarkereket, vagyis azokat a fehérjéket és molekulákat keresi, amelyek a rák jelenlétére utalnak. Ezek az anyagok a betegség kezdetén csak elenyésző mennyiségben vannak jelen, de az új eszköz számára ez nem jelent akadályt.

Rákszűrés vérből: hogyan működik a technológia?

A rendszer lelke egy rendkívül bonyolult, de hatékony megoldás. A kutatók a dezoxiribonukleinsav, azaz a DNS építőelemeit használták fel arra, hogy apró, piramis alakú szerkezeteket, úgynevezett nanostruktúrákat hozzanak létre. Ezeket a szerkezeteket kombinálták a CRISPR technológiával, amely egyfajta „molekuláris ollóként” ismert génszerkesztési eljárás.

Képzeljük el az egész szerkezetet úgy, mint egy mikroszkopikus világítótornyot. A rendszer alapja egy speciális anyag, a molibdén-diszulfid. Amikor ezt lézerfénnyel megvilágítják, egy különleges fizikai jelenség, a másodharmonikus keltés játszódik le: a visszaverődő fény megváltozik, hullámhossza a felére csökken. Hogy ez a fényjelzés még erősebb és észrevehetőbb legyen, a kutatók apró „fényerősítőket”, úgynevezett kvantumpöttyöket rögzítettek a felületre. Ezeket a parányi kristályokat DNS-ből készült állványok tartják a helyükön, mint apró horgonyok.

Ezen a ponton válik a technológia kulcsfontosságúvá, ugyanis a rendszer egyfajta csapdát állít a betegségnek; ha a vizsgált vérmintában jelen van a daganatra utaló jel, aktiválódik a beépített „molekuláris olló” (a Cas12a fehérje). Ez az olló felismeri a veszélyt, és elvágja azokat a szálakat, amelyek a fényerősítő kristályokat tartják. A horgonyok elszakadnak, a fényjelzés pedig azonnal elhalványul.

Mivel a műszer alapállapotban szinte zajtalan, képes érzékelni a fényjelzés legapróbb elhalványulását is, ami a rákra utaló biomarkerek legalacsonyabb koncentrációját jelzi – így lepleződik le a daganat már akkor, amikor még szinte láthatatlan.

Miért jobb ez a módszer?

A jelenlegi laboratóriumi eljárások többsége kémiai sokszorozást, úgynevezett amplifikációt használ, hogy a vérben lévő csekély számú, rákra utaló molekulát láthatóvá tegye. Ez azonban bonyolult, időigényes és drága folyamat.

Az új módszer ezzel szemben közvetlen érzékelést tesz lehetővé, ami gyorsabb és egyszerűbb.

Han Zhang, a kutatás vezetője szerint ez az egyszerű vérvizsgálat lehetőséget ad arra, hogy a tüdőrákot még azelőtt kiszűrjék, hogy az daganat formájában megjelenne a CT felvételeken.

A módszer sikerét tüdőrákos betegek vérmintáin is igazolták.

A szenzor kifejezetten a daganathoz köthető mikro-ribonukleinsav (mikro-RNS) molekulákat kereste, és hibátlanul megtalálta azokat, miközben a hasonló, de ártalmatlan molekulákat figyelmen kívül hagyta.