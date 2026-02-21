Több évtizedes tévhit dőlt meg a reggeliről, alapvető változások jöhetnek

Thomas M. Holland táplálkozási szakértő hangsúlyozza, hogy nem csupán arról van szó, hogy egyáltalán reggelizünk-e, hanem arról, hogy mit eszünk. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a megfelelő tápanyag-kombináció nemcsak a teltségérzetet hosszabbítja meg, hanem a BMI csökkenését is elősegíti. Ezáltal a reggeli stratégiai jelentőségűvé válik a hosszú távú súlymenedzsmentben.

A gondosan megválasztott reggeli segíti a fogyókúrát is

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Reggeli: ezért működik a protein-rost páros

A protein és a rost kombinációja valódi táplálkozási szinergiát teremt a szervezetben. Mindkét tápanyag alapvető szerepet játszik a jóllakottság érzésének kialakításában, ám különböző mechanizmusokon keresztül. A protein lassítja a gyomor ürülését és stabilizálja a vércukorszintet, míg a rost megtölti a gyomrot és elősegíti az egészséges emésztést.

Továbbá, ezek a tápanyagok közösen szabályozzák az éhséghormonokat. A fehérjedús reggeli csökkenti a grelin hormon szintjét, amely az éhségérzetet okozza, miközben növeli a leptin érzékenységet, ami a jóllakottság jelzéséért felelős. Ennek eredményeként kevesebb kalóriát fogyasztunk a nap folyamán, ami természetes módon támogatja a fogyás folyamatát. A British Journal of Nutrition tanulmánya kimutatta, hogy azok a résztvevők, akik rendszeresen fogyasztottak protein- és rostban gazdag reggelit, átlagosan 15%-kal kisebb napi kalóriabevitelt produkáltak.

Ezt együk reggelire a sikeres fogyókúrához

A teória ismerete önmagában nem elegendő – át kell ültetni a mindennapi gyakorlatba. Thomas M. Holland ajánlásai szerint egy ideális reggeli tartalmaz legalább 20-30 gramm proteint és 5-10 gramm rostot. Szerencsére számtalan finom és egyszerű lehetőség áll rendelkezésünkre ezen kritériumok teljesítéséhez.

Kiváló választás például a görög joghurt friss bogyós gyümölcsökkel és olajos magvakkal, vagy egy teljes kiőrlésű kenyérre készült tojásrántotta avokádóval. Alternatívaként egy zöldségekkel dúsított omlett, vagy egy protein turmixhoz kevert zabpehely is tökéletes megoldás lehet. Ezek a reggeli opciók nemcsak táplálóak, hanem hosszan tartó energiát is biztosítanak.