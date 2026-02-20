Idegen űrhajót észleltünk? Irányt váltott a Naprendszerben egy rejtélyes objektum

A 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák nevű üstökös 2017 elején érte el a perihéliumot, vagyis a Naphoz legközelebbi pályapontját. Amikor ez a rejtélyes objektum elhaladt a csillagunk mellett, a forgása drámaian lelassult, megállt, majd megfordult. David Jewitt, a Kaliforniai Egyetem csillagásza szerint egyáltalán nem ritka dolog, hogy egy üstökös forgása megváltozik. Ami viszont ezt a felfedezést mégis teljesen egyedülállóvá teszi, az az, hogy a lassulás döbbenetesen gyorsan és drasztikusan ment végbe. Ilyen hatalmas és hirtelen változást korábban még soha nem láttak a kutatók.

A 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák nevű üstökös. A rejtélyes objektum teljesen megállította a forgását, majd az ellenkező irányba kezdett el pörögni.

Fotó: Kees Scherer/Flickr, CC0

Példátlanul lassult a rejtélyes objektum forgása

A korábbi rekordot a 103P/Hartley 2 nevű üstökös tartotta. Az említett égitest kilencven nap alatt tizenhét óráról tizenkilenc órára lassította a forgási idejét.

Ezzel szemben a 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák hatvan nap alatt tízszer akkora lassulást produkált.

A megfigyelések szerint 2017 márciusában a forgási idő még húsz óra volt. Májusra ez ötvenhárom órára nőtt. Decemberre azonban a forgási idő 14,4 órára csökkent. A kutatók ebből arra következtettek, hogy a forgás június körül teljesen leállt, majd az égitest ellenkező irányba kezdett forogni. Ez az irányváltás az űrben egészen kivételes jelenségnek számít.

Mi okozta a jelenséget?

Bár sokáig úgy tűnhetett, hogy egy megmagyarázhatatlan űrbéli jelenség tanúi vagyunk, a tudósok találtak rá logikus, fizikai magyarázatot. Az üstökösök nagyrészt jégből és kőzetből állnak. Amikor közelednek a Naphoz, a hő hatására a jég szublimál. A szublimáció egy olyan fizikai folyamat, amelynek során a szilárd anyag a folyékony halmazállapot kihagyásával közvetlenül gázzá alakul. A kitörő gázsugarak forgatónyomatékot, vagyis forgást előidéző, módosító erőt fejtenek ki az égitest magjára. Bár egy stabilabb égitest, például egy sziklás Földközeli égitest esetében egy hasonló külső hatás kevésbé lenne drasztikus, az üstökösök felépítése lazább, így náluk a gázkitörések teljesen megváltoztathatják a forgást.

A méret a lényeg

Ez a rejtélyes objektum mindössze egy kilométer széles. Mivel a tömege viszonylag kicsi, a gázsugarak sokkal nagyobb, látványosabb hatást gyakorolnak rá, mint egy nagyobb égitestre. Ha a Nap egyenetlenül melegíti fel a felszínt, az irányváltás és a forgás módosulása könnyen magyarázható.

Ezek a kitörések akár az üstökös teljes széthullását is okozhatják, ha a forgás túlságosan felgyorsul.

A jövőbeli kutatások lehetőségei

A megfigyelt anomália rávilágít arra, hogy az üstökösök mennyire törékeny és gyorsan változó égitestek. A kutatók szerint a 41P üstökös egykor egy sokkal nagyobb objektum része lehetett, amelyet a Nap közelsége már jelentősen leforgácsolt. Ha a forgása a jelenlegi ütemben gyorsul tovább, néhány évtizeden belül akár darabjaira is hullhat az űrben. A következő perihélium, vagyis napközelség 2028-ban várható, ekkor nyílik újabb lehetőség a tudósok számára a forgás pontos mérésére.