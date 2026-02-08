300 kiló robbanóanyagon ültek, és csak remélték, hogy életben maradnak

A második világháború végére a tengelyhatalmak – Olaszország, Németország és Japán – egyre kétségbeesettebb megoldásokhoz folyamodtak a tengeri fölény visszaszerzése érdekében. A robbanó motorcsónakok fejlesztése és harctéri alkalmazása a tengeri hadviselés egyik legbizarrabb fejezetét jelenti. Ezeket a kisméretű, robbanóanyaggal megrakott járműveket gyakran végső megoldásként vetették be, és bár a technológia országonként eltért, a pilóták elvesztésének kockázata mindenhol rendkívüli volt.

A II. világháborúban az olaszok robbanó motorcsónakokat, ún. barchino-kat is bevetettek

Fotó: Wikimedia Commons

Robbanó motorcsónakokkal próbálták megfordítani a háború menetét

Az olasz haditengerészet már az első világháborúban is élen járt a különleges tengeri egységek fejlesztésében. Raffaele Rossetti hadimérnök ekkor alkotta meg a „pióca” nevű eszközt, amely gyakorlatilag egy átalakított torpedó volt: két harci úszó kapaszkodott rajta, hogy észrevétlenül bejussanak az ellenséges kikötőkbe. Ezt a hagyományt folytatta a második világháborúban a híres Decima MAS (Tizedik Rohamjármű Flottilla) nevű különleges egység.

A Decima MAS egyik legfontosabb fejlesztése a „Turista Motorcsónak” fedőnevű eszköz volt, amelyet a katonák egyszerűen csak „barchino”, azaz kishajó néven emlegettek.

Ez a fából készült, 5,6 méter hosszú motorcsónak lenyűgöző sebességre volt képes, orrában pedig 300 kilogramm robbanóanyagot rejtettek el. A robbanó motorcsónakok működési elve egyszerű, de életveszélyes volt. A pilótának a célpont közelébe, mintegy 100-200 méterre kellett vezetnie a járművet, majd rögzítenie a kormánylapátot.

A végső fázisban a pilóta felpörgette a motort, majd egy primitív katapultülés segítségével a vízbe vetette magát, még mielőtt a csónak becsapódott volna. Az ütközés pillanatában egy kisebb töltet robbant fel, ami kettétörte a hajótestet. A csónak eleje a benne lévő fő töltettel együtt elsüllyedt, és egy nyomásérzékelő gyújtószerkezet segítségével a vízfelszín alatt robbant fel, pont ott, ahol a legnagyobb kárt okozhatta az ellenséges hajóban.

Ha a pilótának szerencséje volt, a kísérő anyahajó kimentette, de a visszatérés sosem volt garantált.

Az olasz robbanó motorcsónakok leghíresebb bevetése a már említett krétai akció volt, ahol súlyos károkat okoztak a brit flottának. Nem minden küldetés végződött azonban sikerrel: az 1941 júliusában Málta ellen indított támadás teljes kudarcba fulladt, mivel a britek időben észlelték a közeledő rajtaütőket.

A németek távirányítású „Lencséi”

1944-re a náci Németország haditengerészete is szorult helyzetbe került.

A szövetségesek partraszállása és a tengeralattjáró-háború elvesztése után a németek létrehozták a „K-Verbände” nevű különleges egységet.

Ők a „Linsen” (Lencsék) elnevezésű robbanó motorcsónakokat fejlesztették ki válaszul a szövetségesek fölényére.