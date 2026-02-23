Itt az új világjárvány – mutatjuk a részleteket

A Jose-Manuel Alonso professzor vezetésével folytatott kutatás megdöbbentő összefüggésekre mutatott rá. A vizsgálatok szerint azoknál a gyerekeknél, akik kevesebb időt töltenek szabadban, lényegesen nagyobb valószínűséggel alakul ki rövidlátás, mint a társaiknál. Következésképpen a modern életmód, amely egyre inkább a zárt terekbe kényszerít bennünket, közvetlenül hozzájárul a rövidlátás jelentette probléma súlyosbodásához. A digitális eszközök elterjedése még tovább rontja a helyzetet.

Járványszerűen terjed a rövidlátás

Fotó: GIRAND / BSIP

Rövidlátás: a napfény és a szembetegségek közti kapcsolat

A Cell Reports folyóiratban megjelent tanulmány részletesen feltárja a napfény és a szembetegségek közötti kapcsolatot. A természetes fény ugyanis kritikus szerepet játszik a szemgolyó egészséges fejlődésében, különösen gyermekkorban. Továbbá a kutatók kimutatták, hogy a mesterséges világítás nem képes helyettesíteni a napsugárzás pozitív hatásait, függetlenül annak intenzitásától.

A mechanizmus, amelyen keresztül a napfény védi a szemet, rendkívül összetett. A retinában található speciális fotoreceptorok reagálnak a természetes fényre, és szabályozzák a szemgolyó növekedését. Amikor ezek a receptorok nem kapnak elegendő természetes fényt, a szem abnormálisan megnyúlik, ami rövidlátáshoz vezet. Ráadásul a SUNY College of Optometry szakértői szerint ez a folyamat visszafordíthatatlan, ha egyszer elkezdődött.

Mit tehetünk a járvány ellen?

Jose-Manuel Alonso hangsúlyozza, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. Egyrészt a gyerekeknek legalább két órát kell szabadban tölteniük naponta ahhoz, hogy csökkentsék a rövidlátás kockázatát. Másrészt a szülőknek és pedagógusoknak tudatosan kell bátorítaniuk a szabadtéri tevékenységeket, még akkor is, ha ez kihívást jelent a mai digitális világban.

Szerencsére már most is vannak praktikus megoldások. Például egyes iskolák már beépítették a szabadtéri tanulást a tantervükbe, míg mások rendszeres szüneteket biztosítanak a természetes fényhez való hozzáférés érdekében. Ugyanakkor a tudósok további kutatásokat végeznek olyan terápiák kifejlesztésén, amelyek lelassíthatják vagy megállíthatják a rövidlátás progresszióját.