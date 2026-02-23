Itt az új világjárvány – mutatjuk a részleteket

Hírlevél
A rövidlátás világszerte drámai mértékben növekszik, és a tudósok végre megértették, mi állhat e tendencia mögött. A SUNY College of Optometry kutatói úttörő felfedezést tettek, amely megváltoztathatja az emberiség szemléletét a látásunkról való gondoskodással kapcsolatban. A rövidlátás hátterében nem csupán genetikai tényezők állnak, ahogy korábban sokan vélték, hanem környezeti hatások is jelentős szerepet játszanak.
A Jose-Manuel Alonso professzor vezetésével folytatott kutatás megdöbbentő összefüggésekre mutatott rá. A vizsgálatok szerint azoknál a gyerekeknél, akik kevesebb időt töltenek szabadban, lényegesen nagyobb valószínűséggel alakul ki rövidlátás, mint a társaiknál. Következésképpen a modern életmód, amely egyre inkább a zárt terekbe kényszerít bennünket, közvetlenül hozzájárul a rövidlátás jelentette probléma súlyosbodásához. A digitális eszközök elterjedése még tovább rontja a helyzetet. 

rövidlátás NEARSIGHTEDNESS GIRAND / BSIP (Photo by GIRAND / BSIP via AFP)
Járványszerűen terjed a rövidlátás
Fotó: GIRAND / BSIP

Rövidlátás: a napfény és a szembetegségek közti kapcsolat

A Cell Reports folyóiratban megjelent tanulmány részletesen feltárja a napfény és a szembetegségek közötti kapcsolatot. A természetes fény ugyanis kritikus szerepet játszik a szemgolyó egészséges fejlődésében, különösen gyermekkorban. Továbbá a kutatók kimutatták, hogy a mesterséges világítás nem képes helyettesíteni a napsugárzás pozitív hatásait, függetlenül annak intenzitásától.

A mechanizmus, amelyen keresztül a napfény védi a szemet, rendkívül összetett. A retinában található speciális fotoreceptorok reagálnak a természetes fényre, és szabályozzák a szemgolyó növekedését. Amikor ezek a receptorok nem kapnak elegendő természetes fényt, a szem abnormálisan megnyúlik, ami rövidlátáshoz vezet. Ráadásul a SUNY College of Optometry szakértői szerint ez a folyamat visszafordíthatatlan, ha egyszer elkezdődött. 

Mit tehetünk a járvány ellen?

Jose-Manuel Alonso hangsúlyozza, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. Egyrészt a gyerekeknek legalább két órát kell szabadban tölteniük naponta ahhoz, hogy csökkentsék a rövidlátás kockázatát. Másrészt a szülőknek és pedagógusoknak tudatosan kell bátorítaniuk a szabadtéri tevékenységeket, még akkor is, ha ez kihívást jelent a mai digitális világban. 

Szerencsére már most is vannak praktikus megoldások. Például egyes iskolák már beépítették a szabadtéri tanulást a tantervükbe, míg mások rendszeres szüneteket biztosítanak a természetes fényhez való hozzáférés érdekében. Ugyanakkor a tudósok további kutatásokat végeznek olyan terápiák kifejlesztésén, amelyek lelassíthatják vagy megállíthatják a rövidlátás progresszióját.

Összességében a rövidlátás globális növekedése komoly figyelmeztetés az emberiség számára. A modern társadalom struktúrái gyakran ellentétesek biológiai igényeinkkel, és sürgősen újra kell gondolnunk életmódunkat. A megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk: több időt a napfényen, kevesebbet zárt terekben. Így nemcsak a szemünk egészségét őrizhetjük meg, hanem általános jóllétünket is javíthatjuk.

 

