Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

A gyomorsav-termelést csökkentő gyógyszereknek rejtett hatásai lehetnek, amelyek jóval túlmutatnak a gyomor területén. Bár a köznyelvben sokan csak egyszerű savlekötő szerként hivatkoznak rájuk, a szakértők most a protonpumpa-gátlók tartós, orvosi felügyelet nélküli használatának veszélyeire hívják fel a figyelmet. Ezek a készítmények – melyeket milliók használnak gyomorégés ellen – befolyásolhatják a csontok egészségét és a vérképzést is.

A népszerű savlekötő készítmények hosszú távon vérszegénységet és csontritkulást is kiválthatnak.

Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

Hogyan működnek a savlekötő gyógyszerek?

Ezek a gyógyszerek (például a széles körben ismert omeprazol) úgy fejtik ki hatásukat, hogy blokkolják a gyomorban a savtermelésért felelős enzimet. A csökkent gyomorsavszint hatékonyan enyhíti a fekélyek és a reflux kellemetlen tüneteit, ám a folyamatnak ára van.

A kevesebb sav ugyanis megnehezíti azon tápanyagok felszívódását, amelyeknek savas környezetre van szükségük a hasznosuláshoz.

Ha valaki az orvos által javasolt időnél tovább szed egy ilyen savlekötő készítményt, az komoly hiányállapotokhoz vezethet.

A csontok és a vér bánhatja a túlzott használatot

A brazil kutatók patkányokon vizsgálták a folyamatos gyógyszerszedés hatásait, 10, 30 és 60 napos ciklusokban modellezve az emberi felhasználást.

Azt figyelték meg, hogy az olyan létfontosságú ásványi anyagok, mint a vas, a kalcium, a cink vagy a magnézium, nem egyenletesen oszlottak el a szövetekben. A tápanyagok hajlamosak voltak felhalmozódni a gyomorban, miközben más szervekben, például a májban vagy a lépben, eltérő szinteket mértek.

A vérvizsgálatok eredményei különösen aggasztóak voltak. A kutatók azt tapasztalták, hogy a kalciumszint megemelkedett a vérben, míg a vasszint lecsökkent. Ez a kombináció növelheti a csontritkulás és a vérszegénység kockázatát. Angerson Nogueira do Nascimento professzor szerint a vérben keringő többlet kalcium arra utalhat, hogy a szervezet a csontokból vonja ki ezt az ásványi anyagot, ami gyengíti a csontszerkezetet.

Erősebb gyógyszerek, nagyobb kockázat?

A kutatás kitért az újabb típusú hatóanyagokra is, mint amilyen a pantoprazol vagy az eszomeprazol.

A szakértők szerint mivel ezek hatása erőteljesebb és tartósabb, a mellékhatások is intenzívebbek lehetnek, mint a régebbi típusú savlekötő gyógyszereknél.

Míg az omeprazol hatása rövidebb ideig tart, az újabb szerek esetében a szervezetnek több időre van szüksége a regenerálódáshoz, ami fokozhatja a tápanyaghiány kialakulását.