Áttörés a nem gyógyuló sebek kezelésében: az új gél a végtagok megmentésében is segíthet

Az öregedő társadalmak és a cukorbetegség terjedése miatt egyre gyakoribbá válnak azok a sebek, amelyek hetek vagy akár hónapok alatt sem gyógyulnak be. Ezek az úgynevezett krónikus sebek nemcsak súlyos fájdalmat és fertőzéseket okozhatnak, hanem sok beteg esetében végtagok amputációjához is vezethetnek. A University of California, Riverside kutatói most egy olyan új megoldást mutattak be, amely közvetlenül a probléma egyik fő okát célozza meg: az oxigénhiányt.

Amerikai kutatók olyan gélt fejlesztetek, amely a folyamatos oxigénellátással a krónikus sebeket is gyógyíthatja

Fotó: PIKOVIT / SCIENCE PHOTO LIBRARY / TPA

Amikor a sebek nem tudnak begyógyulni

Azokat a sérüléseket, amelyek egy hónapnál hosszabb ideig nem gyógyulnak, krónikus sebnek nevezik. Világszerte évente mintegy 12 millió embert érintenek, az Egyesült Államokban pedig körülbelül 4,5 millió beteget.

A statisztikák szerint minden ötödik érintett végül amputációra szorul. A kutatók szerint sok ilyen eset hátterében a sérült szövetek mélyebb rétegeinek oxigénhiánya áll. Ha nem jut elegendő oxigén a sejtekhez, a gyógyulási folyamat elakad: a seb tartós gyulladásos állapotban marad, a baktériumok elszaporodnak, a szövetek pedig nem regenerálódnak.

Iman Noshadi biomérnök szerint a sebgyógyulás négy szakaszból áll – gyulladás, érképződés, szöveti átalakulás és regeneráció –, és mindegyikhez stabil oxigénellátás szükséges. Amikor a levegőből vagy a véráramból származó oxigén nem jut el elég mélyre, úgynevezett hipoxia alakul ki, amely gyakorlatilag kisiklatja a természetes gyógyulást.

A cukorbetegséggel járó krónikus sebek sokszor okoznak sok fájdalmat, de amputációhoz is vezethetnek

Fotó: AMELIE-BENOIST / BSIP via AFP

Egy apró oxigéngyár a seben

Az új fejlesztés egy puha, rugalmas gél, amely vizet és egy kolin alapú folyadékot tartalmaz. Ez az anyag antibakteriális, nem mérgező és biokompatibilis, vagyis biztonságosan alkalmazható élő szöveteken.

A rendszer egy apró, hallókészülékekben használt elemhez hasonló akkumulátorral működik. Amikor a gél áramot kap, elektrokémiai folyamat indul el: a vízmolekulák felbomlanak, és lassú, folyamatos oxigéntermelés kezdődik. Így a seb felszínének rövid ideig tartó kezelése helyett tartós oxigénellátás valósul meg.

A gél még megszilárdulása előtt pontosan felveszi a seb alakját, kitölti a mélyedéseket és réseket is, ahol általában a legalacsonyabb az oxigénszint és a legnagyobb a fertőzésveszély. A rendszer akár egy hónapon át képes stabil oxigénszintet biztosítani, ami elegendő időt ad az új erek kialakulásához és a normális gyógyulási folyamat beindulásához.