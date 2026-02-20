Hírlevél
Áttörés a nem gyógyuló sebek kezelésében: az új gél a végtagok megmentésében is segíthet

A krónikus sebek világszerte emberek millióit érintik. Amerikai kutatók most olyan oxigént kibocsátó gélt fejlesztettek, amely tartósan ellátja a sérült szöveteket oxigénnel, így adva új esélyt olyan sebek gyógyítására is, amelyek eddig amputációhoz vezettek.
Az öregedő társadalmak és a cukorbetegség terjedése miatt egyre gyakoribbá válnak azok a sebek, amelyek hetek vagy akár hónapok alatt sem gyógyulnak be. Ezek az úgynevezett krónikus sebek nemcsak súlyos fájdalmat és fertőzéseket okozhatnak, hanem sok beteg esetében végtagok amputációjához is vezethetnek. A University of California, Riverside kutatói most egy olyan új megoldást mutattak be, amely közvetlenül a probléma egyik fő okát célozza meg: az oxigénhiányt.

Amerikai kutatók olyan gélt fejlesztetek, amely a folyamatos oxigénellátással a krónikus sebeket is gyógyíthatja
Amikor a sebek nem tudnak begyógyulni

Azokat a sérüléseket, amelyek egy hónapnál hosszabb ideig nem gyógyulnak, krónikus sebnek nevezik. Világszerte évente mintegy 12 millió embert érintenek, az Egyesült Államokban pedig körülbelül 4,5 millió beteget. 

A statisztikák szerint minden ötödik érintett végül amputációra szorul. A kutatók szerint sok ilyen eset hátterében a sérült szövetek mélyebb rétegeinek oxigénhiánya áll. Ha nem jut elegendő oxigén a sejtekhez, a gyógyulási folyamat elakad: a seb tartós gyulladásos állapotban marad, a baktériumok elszaporodnak, a szövetek pedig nem regenerálódnak.

 Iman Noshadi biomérnök szerint a sebgyógyulás négy szakaszból áll – gyulladás, érképződés, szöveti átalakulás és regeneráció –, és mindegyikhez stabil oxigénellátás szükséges. Amikor a levegőből vagy a véráramból származó oxigén nem jut el elég mélyre, úgynevezett hipoxia alakul ki, amely gyakorlatilag kisiklatja a természetes gyógyulást.

A cukorbetegséggel járó krónikus sebek sokszor okoznak sok fájdalmat, de amputációhoz is vezethetnek
Egy apró oxigéngyár a seben

Az új fejlesztés egy puha, rugalmas gél, amely vizet és egy kolin alapú folyadékot tartalmaz. Ez az anyag antibakteriális, nem mérgező és biokompatibilis, vagyis biztonságosan alkalmazható élő szöveteken. 

A rendszer egy apró, hallókészülékekben használt elemhez hasonló akkumulátorral működik. Amikor a gél áramot kap, elektrokémiai folyamat indul el: a vízmolekulák felbomlanak, és lassú, folyamatos oxigéntermelés kezdődik. Így a seb felszínének rövid ideig tartó kezelése helyett tartós oxigénellátás valósul meg.

 A gél még megszilárdulása előtt pontosan felveszi a seb alakját, kitölti a mélyedéseket és réseket is, ahol általában a legalacsonyabb az oxigénszint és a legnagyobb a fertőzésveszély. A rendszer akár egy hónapon át képes stabil oxigénszintet biztosítani, ami elegendő időt ad az új erek kialakulásához és a normális gyógyulási folyamat beindulásához.

Állatkísérletekben már bizonyított

A gélt idős és cukorbeteg egereken tesztelték, mivel náluk a sebek gyógyulása hasonló az idős emberek krónikus sérüléseihez. Kezelés nélkül a sérülések nem gyógyultak be, és gyakran végzetesnek bizonyultak. Az oxigéntermelő tapaszt heti cserével alkalmazva azonban a sebek átlagosan 23 nap alatt bezáródtak, és az állatok életben maradtak. A kutatók szerint a jövőben a gél olyan termékké válhat, amelyet időszakosan kell megújítani a folyamatos hatás fenntartásához. A kolin további előnyt is jelent: segít szabályozni az immunválaszt és csökkenti a túlzott gyulladást. A krónikus sebekben gyakran nagy mennyiségben jelen lévő reaktív oxigénformák károsítják a sejteket és elhúzódó gyulladást okoznak. A gél ezzel szemben stabil oxigént biztosít, miközben mérsékli ezt a káros immunreakciót.

A sebkezelésen túl: jövőbeli szervek alapja?

A kutatók szerint a technológia jelentősége túlmutathat a sebgyógyításon. A mesterséges szövetek és szervek létrehozásának egyik legnagyobb akadálya, hogy a vastagabb szövetek belsejébe nehéz elegendő oxigént és tápanyagot juttatni, ezért a sejtek elpusztulnak. Az oxigéntermelő rendszer segíthet áthidalni ezt a problémát, és hosszabb távon hozzájárulhat nagyobb, működőképes pótszervek kifejlesztéséhez is. Baishali Kanjilal biomérnök ugyanakkor hangsúlyozza: 

a krónikus sebek növekvő számát részben társadalmi tényezők – például a mozgásszegény életmód és a gyengülő immunválasz – okozzák, amelyeket önmagában egy új technológia nem old meg. A fejlesztés azonban esélyt adhat arra, hogy csökkenjen az amputációk száma, javuljon a betegek életminősége, és a szervezet megkapja azt a környezetet, amelyre a gyógyuláshoz szüksége van.

 

