Óriásit tévedtünk? Fekete lyuk helyett valami sötétebb és iszonyatosabb erő uralja a Tejút közepét

Bár tagadhatatlan, hogy a Tejútrendszer szívében egy hatalmas tömegű objektum található, a kutatók most azt vizsgálják, vajon a fekete lyuk-e az egyetlen lehetséges válasz a rejtélyre. A legfrissebb számítások azt mutatják, hogy a megfigyelt bizonyítékok éppúgy alátámasztják egy óriási, kompakt sötét anyag tömörülés létezését is.

A sötét anyag egy rendkívül sűrű formája felelős a központban tapasztalható gravitációs jelenségekért

Fotó: Google Gemini AI

Ez az objektum, bár gravitációs ereje megegyezne a feltételezett fekete lyukéval, egy lényeges ponton különbözne tőle:

nem rendelkezne eseményhorizonttal, vagyis azzal a határvonallal, ahonnan még a fény sem képes megszökni.

Mi is az a sötét anyag?

A kozmosz egyik legnagyobb megoldatlan rejtélye a sötét anyag. A csillagászok képesek nagy pontossággal kiszámítani a látható, normál anyag mennyiségét az univerzumban, ám amikor összeadják a számokat, valami nem stimmel. A megfigyelhető gravitációs hatások ugyanis sokkal nagyobb tömeget feltételeznek, mint amennyi látható anyag rendelkezésre áll. Ez a láthatatlan többlet, amely nem bocsát ki és nem is nyel el fényt, a sötét anyag, amely becslések szerint az univerzum anyagának mintegy 84 százalékát teszi ki.

A bizonyítékok újraértelmezése

A tudósok eddig a galaxis központjában keringő csillagok – az úgynevezett S-csillagok – mozgása alapján következtettek a központi objektum, a Sagittarius A* létére. A csillagok nagy sebessége és pályája egyértelműen egy négymillió naptömegű objektum gravitációs vonzását jelzi. Egy nemzetközi kutatócsoport azonban most modellezte az egyik legismertebb csillag, az S2 mozgását egy alternatív forgatókönyv szerint.

A kutatók modelljében a fekete lyuk helyett egy speciális, úgynevezett fermionikus sötét anyag mag szerepelt. A fermionok olyan részecskék, amelyek engedelmeskednek a kvantummechanika szabályainak, így nem lehet őket a végtelenségig összepréselni. Ez azt jelenti, hogy képesek egy stabil, rendkívül sűrű gömböt alkotni anélkül, hogy fekete lyukká omlanának össze.

A megdöbbentő eredmény az volt, hogy ez a sötét anyag modell szinte hajszálpontosan ugyanúgy írta le az S2 csillag mozgását, mint a hagyományos fekete lyuk elmélet.

Egy egységes elmélet felé

Carlos Argüelles asztrofizikus szerint az új elmélet nem csupán a fekete lyukat cseréli le, hanem egy elegánsabb, egységesebb magyarázatot kínál a galaxis szerkezetére. Jelenleg ugyanis külön kezeljük a galaxis központját és a külső részeit. A Gaia űrszonda mérései alapján azonban tudjuk, hogy a Tejútrendszer forgása a széleken lassul.

A kutatók szerint ezt a lassulást sokkal könnyebb megmagyarázni, ha feltételezzük, hogy a galaxist egy kiterjedt fermionikus sötét anyag haló veszi körül, amelynek a központjában ez a sűrű mag található.

Ez az első olyan modell, amely sikeresen hidalja át a galaxis központja és a külső régiók közötti hatalmas távolságokat, egységes keretbe foglalva a sötét anyag viselkedését.