Rejtett „kapcsolót” találtak a spermiumokban – áttörés jöhet a férfi fogamzásgátlásban

A megtermékenyítéshez vezető út a spermiumok számára egy valóságos energiaverseny. A sejtek előtte alacsony fordulatszámon működnek, majd hirtelen maximális teljesítményre kapcsolnak. A Michigan State University kutatói most feltárták, mi indítja be ezt a látványos átalakulást – és ezzel új fejezet nyílhat a férfi fogamzásgátlásban vagy a mesterséges megtermékenyítésben.

A spermiumok számára a megtermékenyítés egy energiaverseny, életük nagy részében arra várnak, hogy beteljesítsék ezt az egyetlen feladatukat

Fotó: DESIGN CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRA / DCE

Hogyan váltanak „turbó üzemmódra” a spermiumok?

A kutatók szerint a spermiumok anyagcseréje rendkívül speciális: "Egyetlen céljuk van – elegendő energiát termelni a petesejt eléréséhez és megtermékenyítéséhez"– mondta Melanie Balbach, a kutatás vezetője. Emlősök esetében a spermiumok az ejakuláció előtt alacsony energiaszinten „várakoznak”. Amint azonban bekerülnek a női ivarszervbe, drámai átalakuláson mennek keresztül: gyorsabban úsznak, és külső membránjuk is módosul, hogy képes legyen kapcsolatba lépni a petesejttel. Ez az átalakulás hirtelen és jelentős energianövekedést igényel.

A cukor, mint üzemanyag – és a rejtett szabályozók

A kutatócsoport azt vizsgálta, miként használják fel a spermiumok a környezetükből felvett glükózt, vagyis szőlőcukrot. Egy speciális módszerrel nyomon követték a cukor útját a sejten belül, és összehasonlították az inaktív és az aktivált spermiumokat. Balbach egy szemléletes hasonlattal írta le a módszert:

"Képzeljük el, hogy élénk rózsaszínre festjük egy autó tetejét, majd drónnal követjük a forgalomban. Az aktivált spermiumokban ez az autó sokkal gyorsabban halad, más útvonalat választ, és azt is látjuk, hol torlódik fel."

A vizsgálatok kimutatták, hogy egy aldoláz nevű enzim kulcsszerepet játszik a glükóz energiává alakításában. Emellett más enzimek afféle „forgalomirányítóként” szabályozzák, merre haladjon a cukor a sejten belüli anyagcsere-útvonalakon, és mennyire hatékonyan termelődjön energia. A spermiumok ráadásul nemcsak a külső cukorforrásokra támaszkodnak: belső energiatartalékaikat is mozgósítják, amikor megkezdik útjukat.

Út a nem hormonális férfi fogamzásgátlás felé

A felfedezés túlmutat az alapkutatáson. Korábbi vizsgálatokban – még a Weill Cornell Medicine intézményében – Balbach és kollégái kimutatták, hogy egy kulcsfontosságú spermiumenzim blokkolása egerekben átmeneti meddőséget okozott. Ez már akkor felvetette a nem hormonális férfi fogamzásgátlás lehetőségét. A jelenlegi eredmények tovább erősítik ezt az irányt.

A legtöbb fejlesztés eddig a spermiumtermelés leállítására összpontosított, ami nem biztosít azonnali, „igény szerinti” hatást, ráadásul gyakran hormonális beavatkozással jár, amely komoly mellékhatásokat okozhat. Az új megközelítés ezzel szemben a spermium működését célozná: ha sikerülne biztonságosan gátolni az energiaellátásban részt vevő egyik „forgalomirányító” enzimet, ideiglenesen kikapcsolhatóvá válhatna a spermiumok mozgékonysága – hormonok alkalmazása nélkül.

„Jelenleg a terhességek mintegy 50 százaléka nem tervezett. Ez a megközelítés több lehetőséget és nagyobb felelősséget adhatna a férfiak kezébe” – hangsúlyozta Balbach. – „Ugyanakkor szabadságot jelentene azoknak is, akik hormonális női fogamzásgátlót használnak, ami gyakran jár mellékhatásokkal.”