Rángatózó szemhéj: ártalmatlan jel vagy fontos figyelmeztetés?

A szemhéjrángás – orvosi nevén szemhéj-faszcikuláció – a szemhéj izmainak akaratlan, rövid ideig tartó összehúzódása. Az alsó és a felső szemhéj is érintett lehet. Nem fájdalmas jelenség, inkább kellemetlen, zavaró érzés.
Ezek a szemhéjrángás leggyakoribb kiváltó okai
A háttérben sokszor a mindennapjainkat jellemző túlterheltség áll:
- · a stressz és a tartós feszültség
- · a fáradtság, az alváshiány
- · a túlzott koffein- vagy alkoholfogyasztás
- · a hosszan tartó képernyőhasználat
- · a folyadékhiány, vagy az elektrolit-egyensúly felborulása
- · a magnézium-, kalcium- vagy B-vitamin-hiány.
Nem véletlen tehát, hogy egy hajtós időszakban kevés alvással és sok kávé mellett a szemünk „jelez”.
Mit tehetünk, ha rángatózik a szemünk?
A szemhéj idegrángása legtöbbször néhány nap vagy hét alatt magától is megszűnik, de mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy hamarabb elmúljon.
Ezekkel próbálkozhatunk:
· pihenjünk többet, figyeljünk a megfelelő alvásra
· csökkentsük a koffeinbevitelt
· igyunk elegendő folyadékot
· tartsunk rövidebb szüneteket a képernyőhasználat során
· figyeljünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra
· háziorvossal konzultálva célzott vitamin kúrával is próbálkozhatunk
· próbáljuk csökkenteni a stressz faktorokat a mindennapokban
· ne aggódjuk túl a jelenséget, mert ez is csak plusz stressz faktorrá válik.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Bár a legtöbb esetben nincs komoly probléma a háttérben, vannak helyzetek, amikor nem érdemes halogatni a kivizsgálást.
A szemhéj idegrángása az esetek döntő többségében jóindulatú jelenség, amelyet leggyakrabban stressz, fáradtság vagy túlzott koffeinfogyasztás vált ki. A problémának akkor van orvosi jelentősége, ha a rángatózás vörös vagy duzzadt szemekkel, váladékozással, lógó szemhéjjal vagy az arc más részein jelentkező rándulással, általános izomgyengeséggel jár. Ezek súlyosabb neurológiai kórkép tünetei lehetnek, és mindenképpen javasolt szemészeti kivizsgálás is
– hívja fel a figyelmet Dr. Nagy Angéla, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa.
