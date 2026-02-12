Rángatózó szemhéj: ártalmatlan jel vagy fontos figyelmeztetés?

A szemhéjrángás – orvosi nevén szemhéj-faszcikuláció – a szemhéj izmainak akaratlan, rövid ideig tartó összehúzódása. Az alsó és a felső szemhéj is érintett lehet. Nem fájdalmas jelenség, inkább kellemetlen, zavaró érzés.

A szemhéj rángása mögött általában könnyen kezelhető okok állnak

Fotó: VOISIN / Phanie

Ezek a szemhéjrángás leggyakoribb kiváltó okai

A háttérben sokszor a mindennapjainkat jellemző túlterheltség áll:

· a stressz és a tartós feszültség

· a fáradtság, az alváshiány

· a túlzott koffein- vagy alkoholfogyasztás

· a hosszan tartó képernyőhasználat

· a folyadékhiány, vagy az elektrolit-egyensúly felborulása

· a magnézium-, kalcium- vagy B-vitamin-hiány.

Nem véletlen tehát, hogy egy hajtós időszakban kevés alvással és sok kávé mellett a szemünk „jelez”.

Mit tehetünk, ha rángatózik a szemünk?

A szemhéj idegrángása legtöbbször néhány nap vagy hét alatt magától is megszűnik, de mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy hamarabb elmúljon.

Ezekkel próbálkozhatunk:

· pihenjünk többet, figyeljünk a megfelelő alvásra

· csökkentsük a koffeinbevitelt

· igyunk elegendő folyadékot

· tartsunk rövidebb szüneteket a képernyőhasználat során

· figyeljünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra

· háziorvossal konzultálva célzott vitamin kúrával is próbálkozhatunk

· próbáljuk csökkenteni a stressz faktorokat a mindennapokban

· ne aggódjuk túl a jelenséget, mert ez is csak plusz stressz faktorrá válik.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Bár a legtöbb esetben nincs komoly probléma a háttérben, vannak helyzetek, amikor nem érdemes halogatni a kivizsgálást.

A szemhéj idegrángása az esetek döntő többségében jóindulatú jelenség, amelyet leggyakrabban stressz, fáradtság vagy túlzott koffeinfogyasztás vált ki. A problémának akkor van orvosi jelentősége, ha a rángatózás vörös vagy duzzadt szemekkel, váladékozással, lógó szemhéjjal vagy az arc más részein jelentkező rándulással, általános izomgyengeséggel jár. Ezek súlyosabb neurológiai kórkép tünetei lehetnek, és mindenképpen javasolt szemészeti kivizsgálás is

– hívja fel a figyelmet Dr. Nagy Angéla, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa.

Forrás: Budai Szemészeti Központ, SMT Kommunikáció