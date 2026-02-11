Szennyvizet zárt a befőttesüvegbe: ami életre kelt benne, attól elfog az iszonyat

Nestor, aki az interneten HabitatForge néven ismert, régóta foglalkozik zárt ökoszisztémák építésével. Legutóbbi projektje azonban minden eddiginél merészebb volt, ugyanis a szennyvíz alapanyagát – némi homokot, növényeket és vizet – egy városi csatornából szerezte be. Bár a férfi tapasztaltnak számít a témában, még őt is meglepte, milyen gyorsan benépesült az üveg. A kísérlet során mindössze néhány hétre volt szükség ahhoz, hogy a zavaros folyadék egyfajta apró, élő akváriummá alakuljon át - írja a LAD Bible.

A szennyvíz az üvegben önálló életre kelt.

Fotó: HabitatForge

Kik élnek túl a szennyvízben?

Egy ilyen mérgező környezetben az átlagos édesvízi fajok képtelenek lennének életben maradni, ám a szennyvíz-kísérlet rávilágított arra, hogy léteznek olyan élőlények, amelyek kifejezetten a szélsőséges körülményekhez alkalmazkodtak.

A videóban jól látható, ahogy a lezárt üvegben megjelentek a hólyagcsigák (Physa) és a laposférgek közé tartozó örvényférgek (planária). Mellettük feltűntek a csővájó férgek (Tubifex), valamint különféle apró rákfélék, mint például a kagylósrákok és az evezőlábú rákok.

A rendszer működése önmagában is lenyűgöző. A szennyvíz-kísérlet megmutatta, hogy az üvegben lévő algák és növények biztosítják az oxigéncserét, ami elengedhetetlen az élethez. Eközben a kisebb ragadozók vadászatukkal tartják fenn az egyensúlyt, így a zárt térben egy komplett, önfenntartó körforgás alakult ki.

A valóság veszélyei

Bár a szennyvíz-kísérlet eredménye tudományos szempontból érdekes, a valóságban komoly veszélyforrásra hívja fel a figyelmet. A tiszta ivóvíz fontossága megkérdőjelezhetetlen, miközben a vízszennyezés globális probléma.

Az Egyesült Királyságban például a Thames Water vállalatot tavaly rekordösszegű, 122,7 millió fontos bírsággal sújtották, amiért 2020 és 2023 között legalább 72 milliárd liter szennyvizet engedtek a Temze folyóba.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a szennyezett vízzel való érintkezés súlyos egészségügyi kockázatokkal jár. Míg az üvegben lévő életformák alkalmazkodtak a körülményekhez, az emberi szervezet számára a szennyvízben lévő kórokozók végzetesek lehetnek. A szennyezett vízben gyakran előfordul az Escherichia coli baktérium, a Salmonella baktérium vagy a Hepatitis A vírus.