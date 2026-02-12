Hogyan lehet könnyen szerelembe esni?

Catron saját tapasztalata is lenyűgöző: 2014-ben egy ismerősével kipróbálták a gyakorlatot. Bár előtte csak enyhe vonzalom volt köztük, a kérdéssor után hetek alatt erős érzelmek alakultak ki, szerelembe estek. Az évek során összeköltöztek, megházasodtak és gyermekeik születtek, máig boldog házasságban élnek. A 36 kérdés pedig a lagzi italos tálkájában is ott volt.

A módszer nem csak szerelembe esni segíthet, de egyéb kapcsolatainkon is

Fotó: MILENA BONIEK / AltoPress

A módszer, mely kölcsönös szerelemhez vezethet

Arthur Aron pszichológus és munkatársai az 1990-es években fejlesztették ki az úgynevezett „gyors barátok” módszert: a cél, hogy idegenek között gyorsan kialakulhasson az érzelmi közelség érzése. Két személy egymással szemben ülve, körülbelül 45 perc alatt válaszol 36 kérdésre, három, egyre intimebb szettben. Az első kérdések például a „tökéletes nap” leírására kérdeznek rá, a végsők pedig olyan érzékeny témákat érintenek, mint például kinek a halála lenne a legmegrázóbb számunkra. A titok a reciprok önfeltárás: amikor valaki őszintén megosztja érzéseit, a másik is hasonlóan nyitott lesz. Ez növeli a kölcsönös bizalmat, elmélyíti a kapcsolatot, és erősíti az intimitás érzését. „Ha a beszélgetés során elmondom neked, hogy küzdöttem a mentális egészségemmel, ezzel azt is jelzem, hogy bízom benned és őszinte kapcsolatot szeretnék. Ez ösztönözheti a másikat, hogy ő is megnyíljon, ami fokozza a kölcsönös bizalmat” – magyarázza Aron.

Nemcsak új kapcsolatokban működhet

Egy 2021-es kutatás szerint a „gyors barátok” módszer 36 kérdése növeli a közeliség érzését, a partnerhez fűződő szimpátiát és az interakció élvezetét is a résztvevőkben.

Ugyanakkor Aron és kollégái figyelmeztetnek: a módszer önmagában nem teremt lojalitást, elköteleződést vagy szenvedélyes vonzalmat – ezek kialakulásához idő és más tényezők is szükségesek.

A gyakorlat azonban nem csak új kapcsolatokban lehet hasznos. Meglévő pároknál a kérdések segíthetnek fenntartani az intimitást és a szenvedélyt. Egyes kutatások szerint akár szülők és gyerekek közti kötődést is erősíthet, vagy barátságok, csapatdinamika fejlesztésére is alkalmas.

A 36 kérdés univerzális eszköz

A módszer más területeken is ígéretes: csökkentheti a szexuális előítéleteket, mérsékli a faji vagy életkori előítéleteket, és elősegítheti a közös munka kreativitását. Az iskolákban és egyetemeken például hatékony jégtörő és barátságépítő gyakorlatnak bizonyult. Tehát ha idén Valentin-napon nem csak a szerelmeddel akarsz mély kapcsolatot kialakítani, a 36 kérdés remek eszköz lehet baráti, családi vagy munkahelyi kapcsolatok erősítésére is - jelent meg a Phys.Org oldalán.