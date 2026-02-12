Hogyan lehet könnyen szerelembe esni?

Catron saját tapasztalata is lenyűgöző: 2014-ben egy ismerősével kipróbálták a gyakorlatot. Bár előtte csak enyhe vonzalom volt köztük, a kérdéssor után hetek alatt erős érzelmek alakultak ki, szerelembe estek. Az évek során összeköltöztek, megházasodtak és gyermekeik születtek, máig boldog házasságban élnek. A 36 kérdés pedig a lagzi italos tálkájában is ott volt.
A módszer, mely kölcsönös szerelemhez vezethet
Arthur Aron pszichológus és munkatársai az 1990-es években fejlesztették ki az úgynevezett „gyors barátok” módszert: a cél, hogy idegenek között gyorsan kialakulhasson az érzelmi közelség érzése. Két személy egymással szemben ülve, körülbelül 45 perc alatt válaszol 36 kérdésre, három, egyre intimebb szettben. Az első kérdések például a „tökéletes nap” leírására kérdeznek rá, a végsők pedig olyan érzékeny témákat érintenek, mint például kinek a halála lenne a legmegrázóbb számunkra. A titok a reciprok önfeltárás: amikor valaki őszintén megosztja érzéseit, a másik is hasonlóan nyitott lesz. Ez növeli a kölcsönös bizalmat, elmélyíti a kapcsolatot, és erősíti az intimitás érzését. „Ha a beszélgetés során elmondom neked, hogy küzdöttem a mentális egészségemmel, ezzel azt is jelzem, hogy bízom benned és őszinte kapcsolatot szeretnék. Ez ösztönözheti a másikat, hogy ő is megnyíljon, ami fokozza a kölcsönös bizalmat” – magyarázza Aron.
Nemcsak új kapcsolatokban működhet
Egy 2021-es kutatás szerint a „gyors barátok” módszer 36 kérdése növeli a közeliség érzését, a partnerhez fűződő szimpátiát és az interakció élvezetét is a résztvevőkben.
Ugyanakkor Aron és kollégái figyelmeztetnek: a módszer önmagában nem teremt lojalitást, elköteleződést vagy szenvedélyes vonzalmat – ezek kialakulásához idő és más tényezők is szükségesek.
- A gyakorlat azonban nem csak új kapcsolatokban lehet hasznos. Meglévő pároknál a kérdések segíthetnek fenntartani az intimitást és a szenvedélyt. Egyes kutatások szerint akár szülők és gyerekek közti kötődést is erősíthet, vagy barátságok, csapatdinamika fejlesztésére is alkalmas.
A 36 kérdés univerzális eszköz
A módszer más területeken is ígéretes: csökkentheti a szexuális előítéleteket, mérsékli a faji vagy életkori előítéleteket, és elősegítheti a közös munka kreativitását. Az iskolákban és egyetemeken például hatékony jégtörő és barátságépítő gyakorlatnak bizonyult. Tehát ha idén Valentin-napon nem csak a szerelmeddel akarsz mély kapcsolatot kialakítani, a 36 kérdés remek eszköz lehet baráti, családi vagy munkahelyi kapcsolatok erősítésére is - jelent meg a Phys.Org oldalán.
Kérdések
A puding próbája az evés. Ha akarja, kipróbálhatja, íme a 36 kérdés:
Első blokk:
- Ha bárkit választhatnál, kivel mennél el egy vacsorára?
- Szeretnél híres lenni? Milyen módon?
- Volt már olyan, hogy mielőtt felhívtál valakit, elpróbáltad, amit mondani akartál? Miért?
- Miből állna számodra egy „tökéletes” nap?
- Mikor fordult elő utoljára, hogy énekeltél magadnak? És valaki másnak?
- Ha 90 évig élhetnél, és az utolsó 60 évben megőrizhetnéd egy 30 éves testét vagy szellemi képességeit, melyiket választanád?
- Van-e egy titkos megérzésed arról, hogy hogyan fogsz meghalni?
- Nevezz meg 3 olyan dolgot, ami közös bennetek a partnereddel.
- Miért vagy a leghálásabb az életedben?
- Ha megváltoztathatnál bármit abban, ahogy felneveltek, mi lenne az?
- 4 perc alatt mondd el az élettörténetedet a párodnak, olyan részletesen, ahogy csak tudod.
- Ha holnap úgy kelhetnél fel, hogy szereztél egy képességet vagy tulajdonságot, mi lenne az?
Második blokk:
- Ha egy kristálygömbben megláthatnád az igazságot magadról, az életedről, a jövődről vagy bármi másról, mit szeretnél megtudni?
- Van valami, aminek megtételéről régóta álmodozol? Miért nem tetted még meg?
- Mi a legnagyobb dolog, amit eddig elértél?
- Mit értékelsz a legnagyobbra egy barátságban / párkapcsolatban?
- Mi életed legszebb emléke?
- Mi életed legrosszabb emléke?
- Ha tudnád, hogy egy éven belül meg fogsz halni, megváltoztatnál valamit azon, ahogy most élsz? Miért?
- Mit jelent számodra a barátság / szerelem?
- Milyen szerepet játszik az életedben a szeretet és az érzelmek?
- Felváltva osszatok meg egy-egy tulajdonságot a másikról, amit pozitívnak gondoltok a másikban. Mondjatok összesen 5-5 dolgot.
- Mennyire szerető és közeli hozzád a családod? Úgy érzed, hogy boldogabb gyerekkorod volt a legtöbb embernél?
- Milyen a kapcsolatod az édesanyáddal?
Harmadik blokk:
- Tégy három állítást, ami igaz mindkettőtökre. Például, „mi mindketten úgy érezzük, hogy…”
- Egészítsd ki a mondatot: „Bárcsak lenne valaki, akivel megoszthatnám …”
- Ha közeli barátokká válnátok a partnereddel, mi az, amiről feltétlenül tudnia kellene?
- Mondd el a párodnak, hogy mit kedvelsz benne. Légy őszinte, mondj el olyan dolgokat is, amit nem biztos hogy elmondanál valakinek, akivel épp most találkoztál.
- Ossz meg egy kínos élményt az életedből.
- Mikor sírtál utoljára valaki más előtt? És egyedül?
- Mondj valamit a partnerednek, amit már most kedvelsz benne.
- Mi az, ami túl komoly ahhoz, hogy viccelődj vele, ha van ilyen?
- Ha ma este meghalnál úgy, hogy már nem beszélhetsz senkivel, mi lenne az, amit a legjobban bánsz, hogy nem mondtad el? Miért nem?
- Tűz üt ki a házadban. Miután kimentetted a szeretteidet, kisállatodat, még van idő egyetlen tárgy megmentésére. Mi lenne az. Miért?
- A családtagjaid közül kinek a halála érintene a legmélyebben? Miért?
- Oszd meg egy problémádat, s kérd a partnered tanácsát. Kérj visszajelzést arra is, hogy partnered hogy látja, hogyan érzel az általad választott problémával kapcsolatban.