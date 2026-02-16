Ez az egyszerű szokás megvédhet a szívbetegségektől

Egy friss kutatás szerint már az is mérhetően javítja a szív és az anyagcsere működését, ha az esti étkezést és a fényeket a természetes alvás–ébrenlét ritmushoz igazítjuk – kalóriacsökkentés nélkül. A Northwestern Medicine kutatói azt vizsgálták, hogyan hat a vérnyomásra, a pulzusra és a vércukorszintre, ha az esti étkezés legalább három órával a lefekvés előtt történik, az éjszakai böjt időszaka nagyjából két órával megnövekszik, és a fényeket is tompítjuk a lefekvés előtti órákban. A résztvevők nem ettek kevesebbet, nem változtattak az étrendjükön. Az eredmények látványos javulást mutattak a középkorú és idősebb, túlsúllyal élő, fokozott kockázatú résztvevőknél.

Az esti étkezés időzítése is hat a szív egészségére, nemcsak a táplálék mennyisége és minősége

Fotó: BURGER / Phanie

A biológiai óra kulcsszerepe a szív működésében

A cirkadián ritmus – a szervezet belső biológiai órája – központi szerepet játszik a szív- és anyagcsere-folyamatok szabályozásában. A kutatók szerint a böjt időzítésének ehhez való igazítása javítja az élettani rendszerek összehangoltságát.

Ha a böjt időablakát a szervezet természetes alvás-ébrenlét ritmusához igazítjuk, javul a szív, az anyagcsere és az alvás közötti koordináció, amelyek együtt védik a kardiovaszkuláris egészséget

– mondta Dr. Daniela Grimaldi, a tanulmány vezető szerzője. Dr. Phyllis Zee, a kutatás vezetője szerint nemcsak az számít, mennyit és mit eszünk, hanem az is, hogy az étkezés hogyan illeszkedik az alvás időzítéséhez.

Javult a vérnyomás, csökkent a pulzus

A 7,5 hetes vizsgálatban 39 túlsúlyos vagy elhízott, 36 és 75 év közötti felnőtt vett részt. Az egyik csoport 13–16 órára növelte az éjszakai böjtöt, míg a kontrollcsoport a megszokott, 11–13 órás böjtidőt tartotta. Mindkét csoport lefekvés előtt három órával tompította a fényeket. Azoknál, akik korábban fejezték be az étkezést, több kedvező változást is mértek:

Az éjszakai vérnyomás 3,5 százalékkal csökkent

A pulzusszám 5 százalékkal esett vissza

A napi ritmus is kedvezőbbé vált,

azaz nappal emelkedett, éjszaka pedig csökkent a pulzus és a vérnyomás. Az erőteljesebb nappali-éjszakai ingadozás jobb szív-érrendszeri állapottal hozható összefüggésbe.