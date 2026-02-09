Éjszakai bagoly? Jelentős veszély fenyegeti a szívét

A Journal of the American Heart Association folyóiratban nemrégiben publikált tanulmány szerint a késői fekvés és a szív- és érrendszeri betegségek között szoros összefüggés mutatható ki. A kutatók megállapították, hogy azok, akik „éjszakai bagoly" típusnak vallják magukat, nagyobb kockázatnak teszik ki szívüket és keringési rendszerüket, mint a korán kelő társaik. Ez az információ alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az alvási szokásainkra és az egészségmegőrzésre tekintünk.

Az éjszakai baglyok szíve veszélyben van

Szívbetegség az éjszakai életmód rejtett ára

A kutatás során a szakértők több tízezer nő adatait elemezték, hogy feltárják az alvási preferenciák és az egészségügyi kockázatok közötti kapcsolatokat. Sina Kianersi, a tanulmány vezető szerzője és a Brigham and Women’s Hospital kutatója kiemelte, hogy az eredmények egyértelmű mintázatot mutatnak. Az elemzés szerint az éjszakai típusú emberek hajlamosabbak az egészségtelenebb életmódra, ami közvetve növeli a betegségek kockázatát. Például

gyakrabban dohányoznak,

kevesebbet mozognak

és az étrendjük is gyakran kevésbé kiegyensúlyozott, mint a reggeli típusoké.

Ezen túlmenően, a tanulmány rámutatott egy még érdekesebb tényre is: az éjszakai baglyok esetében a megemelkedett kockázat akkor is fennállt, ha a kutatók kizárták az életmódbeli tényezőket. Ez azt sugallja, hogy nem csupán a rossz szokások felelősek a problémákért, hanem a cirkadián ritmus – a test belső órájának – eltolódása is önálló rizikófaktort jelenthet. Amikor a biológiai óránk nincs összhangban a környezetünkkel (például munkaidővel vagy iskolai kötelezettségekkel), az a szervezet számára folyamatos stresszt jelent, ami hosszú távon károsítja az érrendszert.

A belső óra és a szív ritmusa

Miért okoz ekkora gondot a szervezetnek, ha éjszaka vagyunk aktívak? A válasz a cirkadián ritmus megzavarásában rejlik. Ez a belső mechanizmus szabályozza a hormontermelést, a testhőmérsékletet és az emésztést is. Ha valaki éjszakai bagoly, a belső órája később jelzi az alvás idejét, de a társadalmi elvárások miatt gyakran kénytelen korán kelni. Ez a folyamatos „szociális jetlag" krónikus alváshiányhoz és metabolikus zavarokhoz vezethet, amelyek közvetlen utat nyitnak a cukorbetegség és a szívproblémák felé.