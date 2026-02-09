Éjszakai bagoly? Jelentős veszély fenyegeti a szívét

Hírlevél
32 perce
Olvasási idő: 8 perc
Sokan ismerjük azt az érzést, amikor az éjszaka csendje és nyugalma kreatív energiákat szabadít fel bennünk, vagy egyszerűen csak képtelenek vagyunk időben ágyba bújni. Azonban egy friss kutatás rávilágít arra, hogy ez az életmód komoly hatással lehet a szívünk egészségére is. A tudomány most górcső alá vette az úgynevezett kronotípusokat, és az eredmények elgondolkodtatóak mindenki számára, aki szeret sokáig fent maradni.
A Journal of the American Heart Association folyóiratban nemrégiben publikált tanulmány szerint a késői fekvés és a szív- és érrendszeri betegségek között szoros összefüggés mutatható ki. A kutatók megállapították, hogy azok, akik „éjszakai bagoly" típusnak vallják magukat, nagyobb kockázatnak teszik ki szívüket és keringési rendszerüket, mint a korán kelő társaik. Ez az információ alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az alvási szokásainkra és az egészségmegőrzésre tekintünk. 

Szívbetegség az éjszakai életmód rejtett ára

A kutatás során a szakértők több tízezer nő adatait elemezték, hogy feltárják az alvási preferenciák és az egészségügyi kockázatok közötti kapcsolatokat. Sina Kianersi, a tanulmány vezető szerzője és a Brigham and Women’s Hospital kutatója kiemelte, hogy az eredmények egyértelmű mintázatot mutatnak. Az elemzés szerint az éjszakai típusú emberek hajlamosabbak az egészségtelenebb életmódra, ami közvetve növeli a betegségek kockázatát. Például

  • gyakrabban dohányoznak,
  • kevesebbet mozognak
  • és az étrendjük is gyakran kevésbé kiegyensúlyozott, mint a reggeli típusoké.

Ezen túlmenően, a tanulmány rámutatott egy még érdekesebb tényre is: az éjszakai baglyok esetében a megemelkedett kockázat akkor is fennállt, ha a kutatók kizárták az életmódbeli tényezőket. Ez azt sugallja, hogy nem csupán a rossz szokások felelősek a problémákért, hanem a cirkadián ritmus – a test belső órájának – eltolódása is önálló rizikófaktort jelenthet. Amikor a biológiai óránk nincs összhangban a környezetünkkel (például munkaidővel vagy iskolai kötelezettségekkel), az a szervezet számára folyamatos stresszt jelent, ami hosszú távon károsítja az érrendszert. 

A belső óra és a szív ritmusa

Miért okoz ekkora gondot a szervezetnek, ha éjszaka vagyunk aktívak? A válasz a cirkadián ritmus megzavarásában rejlik. Ez a belső mechanizmus szabályozza a hormontermelést, a testhőmérsékletet és az emésztést is. Ha valaki éjszakai bagoly, a belső órája később jelzi az alvás idejét, de a társadalmi elvárások miatt gyakran kénytelen korán kelni. Ez a folyamatos „szociális jetlag" krónikus alváshiányhoz és metabolikus zavarokhoz vezethet, amelyek közvetlen utat nyitnak a cukorbetegség és a szívproblémák felé.

Sina Kianersi hangsúlyozza, hogy bár a genetika is szerepet játszik abban, hogy ki mikor szeret aludni, a környezeti tényezők és a szokások megváltoztatása sokat segíthet. Azok az éjszakai típusok, akik képesek voltak igazítani a napirendjükön, és közelebb hozták az alvási ciklusukat a természetes világos-sötét váltakozáshoz, jobban teljesítettek az egészségügyi mutatók terén. A rendszeres alvásidő betartása és a reggeli fényexpozíció segíthet "visszaállítani" a belső órát, ezzel csökkentve a szívre nehezedő terhelést. 

Mit tehetünk a szívünk védelmében?

A Journal of the American Heart Association által közölt eredmények nem azt jelentik, hogy minden éjszakai bagolynak azonnal pánikba kell esnie, de érdemes tudatosabbá válni. Az első lépés a kockázatok felismerése. Ha tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk éjszakázni, fordítsunk kiemelt figyelmet a többi rizikófaktor minimalizálására. A rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott étrend és a dohányzás kerülése ellensúlyozhatja a cirkadián ritmus eltolódásából fakadó negatív hatásokat.

Végezetül, fontos megértenünk, hogy az alvás nem csupán pihenés, hanem aktív egészségmegőrző folyamat. A kutatás üzenete világos: hallgassunk a testünkre, de próbáljuk meg összehangolni azt a természet ritmusával. Ha sikerül megtalálnunk az egyensúlyt a belső óránk és a külvilág követelményei között, azzal nemcsak kipihentebbek leszünk, hanem hosszú távon a szív- és érrendszeri betegségek esélyét is jelentősen csökkenthetjük. Az egészségünk érdekében talán érdemes néha korábban lekapcsolni a villanyt.

 

