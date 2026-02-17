Ezt eszi minden nap a szívgyógyász – nem azt, amire gondolna

Mozaffarian étrendje messze túlmutat a hagyományos diétás korlátozásokon. Ehelyett a szakértő a tápanyagokban gazdag, teljes értékű élelmiszerek fogyasztására helyezi a hangsúlyt, amelyek természetes módon védik a szívet és az ereket. A kardiológus megközelítése forradalmi: nem arról szól, hogy mit kell kerülnünk, hanem arról, hogy mit érdemes bőségesen fogyasztani az optimális szívműködésért.
A teljes értékű élelmiszerek hatása a szívre
Az Étel a Gyógyszer Intézet (Food Is Medicine Institute at Tufts University) vezetőjeként Mozaffarian hangsúlyozza, hogy az étrend alapját a feldolgozatlan élelmiszereknek kell képezniük. Reggelijéhez jellemzően teljes kiőrlésű gabonákat, friss gyümölcsöket és diófélét fogyaszt, amelyek rostban, antioxidánsokban és egészséges zsírokban gazdagok. Ezek az összetevők együttesen csökkentik a gyulladást és támogatják az egészséges koleszterinszintet.
Továbbá a kardiológus naponta bőségesen fogyaszt zöldségeket, különösen a sötétzöld leveleseket, amelyek magnéziumban, káliumban és folsavban gazdagok. Ezek a tápanyagok létfontosságúak a vérnyomás szabályozásában és az erek rugalmasságának megőrzésében. Mozaffarian szerint a változatosság kulcsfontosságú: minél színesebb a tányér, annál több védő hatású vegyületet tartalmaznak az ételek.
Omega-3 zsírsavak és egészséges fehérjeforrások
A szívegészség szempontjából különösen értékesek az omega-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerek. Mozaffarian hetente többször fogyaszt zsíros halakat, például lazacot, makrélát vagy szardíniát. Ezek a halak EPA és DHA omega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek bizonyítottan csökkentik a szívbetegségek kockázatát, valamint kedvezően befolyásolják a trigliceridszinteket.
Ezenkívül az étrend fehérjeszükségletét hüvelyesekkel, diófélékkel és magvakkal is kiegészíti. A kardiológus különösen kedveli a babféleket és a lencsét, amelyek nemcsak fehérjét, hanem rostot és értékes ásványi anyagokat is biztosítanak. Ezáltal az étrend nem csak szívbarát, hanem környezetbarát is, hiszen a növényi fehérjeforrások ökológiai lábnyoma jelentősen kisebb, mint az állati eredetű fehérjéké.
Mit kerül még a kardiológus tányérjára?
Mozaffarian étrendjében minimális helyet kapnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, a hozzáadott cukrok és a finomított szénhidrátok. Ehelyett az egészséges zsírokra koncentrál, amelyek közé tartozik az extraszűz olívaolaj, az avokádó és a diófélék. Ezek az élelmiszerek montelítetlen zsírsavakat tartalmaznak, amelyek csökkentik a rossz koleszterinszintet és növelik a jó koleszterin mennyiségét.
Ráadásul a szakértő rendszeresen fogyaszt fermentált élelmiszereket, mint például a joghurtot vagy a savanyított zöldségeket, amelyek támogatják a bélflóra egészségét. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a bélmikrobiom és a szívegészség között szoros kapcsolat áll fenn. Mozaffarian tehát holisztikus szemlélettel közelíti meg a táplálkozást, megértve, hogy a test minden rendszere összefügg.