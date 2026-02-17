Ezt eszi minden nap a szívgyógyász – nem azt, amire gondolna

Mozaffarian étrendje messze túlmutat a hagyományos diétás korlátozásokon. Ehelyett a szakértő a tápanyagokban gazdag, teljes értékű élelmiszerek fogyasztására helyezi a hangsúlyt, amelyek természetes módon védik a szívet és az ereket. A kardiológus megközelítése forradalmi: nem arról szól, hogy mit kell kerülnünk, hanem arról, hogy mit érdemes bőségesen fogyasztani az optimális szívműködésért.

A lencse is a szívbarát élelmiszerek közé tartozik

Fotó: PHOTOSTOCK-ISRAEL / Connect Images

A teljes értékű élelmiszerek hatása a szívre

Az Étel a Gyógyszer Intézet (Food Is Medicine Institute at Tufts University) vezetőjeként Mozaffarian hangsúlyozza, hogy az étrend alapját a feldolgozatlan élelmiszereknek kell képezniük. Reggelijéhez jellemzően teljes kiőrlésű gabonákat, friss gyümölcsöket és diófélét fogyaszt, amelyek rostban, antioxidánsokban és egészséges zsírokban gazdagok. Ezek az összetevők együttesen csökkentik a gyulladást és támogatják az egészséges koleszterinszintet.

Továbbá a kardiológus naponta bőségesen fogyaszt zöldségeket, különösen a sötétzöld leveleseket, amelyek magnéziumban, káliumban és folsavban gazdagok. Ezek a tápanyagok létfontosságúak a vérnyomás szabályozásában és az erek rugalmasságának megőrzésében. Mozaffarian szerint a változatosság kulcsfontosságú: minél színesebb a tányér, annál több védő hatású vegyületet tartalmaznak az ételek.

Omega-3 zsírsavak és egészséges fehérjeforrások

A szívegészség szempontjából különösen értékesek az omega-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerek. Mozaffarian hetente többször fogyaszt zsíros halakat, például lazacot, makrélát vagy szardíniát. Ezek a halak EPA és DHA omega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek bizonyítottan csökkentik a szívbetegségek kockázatát, valamint kedvezően befolyásolják a trigliceridszinteket.

Ezenkívül az étrend fehérjeszükségletét hüvelyesekkel, diófélékkel és magvakkal is kiegészíti. A kardiológus különösen kedveli a babféleket és a lencsét, amelyek nemcsak fehérjét, hanem rostot és értékes ásványi anyagokat is biztosítanak. Ezáltal az étrend nem csak szívbarát, hanem környezetbarát is, hiszen a növényi fehérjeforrások ökológiai lábnyoma jelentősen kisebb, mint az állati eredetű fehérjéké.