Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

szúnyog izland

Szúnyogok az északi varázsban: Izland meglepő rovarvilága

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Izland állatvilága évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat, különösen azért, mert ez az északi szigetország híres arról, hogy szinte teljesen mentes a szúnyogoktól. Valójában Izland az egyik legismertebb példa arra, hogy egy lakott területen gyakorlatilag nem találhatók ezek az apró vérvívók. Ezért is keltett nagy meglepetést, amikor kutatók friss felfedezéseket tettek a szúnyogok lehetséges megjelenéséről az országban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szúnyog izlandantarktiszonszúnyogok előfordulásarovar

A kérdés, hogy miért nincs szúnyog Izlandon, régóta foglalkoztatja a biológusokat. Bár a szigetország éghajlata valóban zord, más hasonló északi területeken, például Grönlandon vagy Skandináviában mégis élnek szúnyogfajok. Következésképpen a magyarázat összetettebb, mint egyszerűen a hideg időjárás. A vulkáni talaj összetétele, az évszakok gyors váltakozása és a sziget elszigeteltsége mind szerepet játszik ebben az egyedülálló helyzetben. 

szúnyog 07 January 2019, Bavaria, Irsee: A mosquito sits on the deep snow. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Photo by KARL-JOSEF HILDENBRAND / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szúnyog a havon
Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Izland élővilága és a szúnyogok előfordulása világszerte

Izland élővilága rendkívül egyedi, mivel a sziget geológiailag fiatal és viszonylag elszigetelt. Míg az északi fény és a lenyűgöző fjordok vonzzák a turistákat, a biológusok számára az érdekes pont éppen az, ami hiányzik: a szúnyogok. Továbbá érdekes összehasonlítást nyújt más szélsőséges környezetekkel, ahol ezek a rovarok mégis képesek túlélni.

A szúnyogok előfordulása szinte minden kontinensen jellemző, még a legzordabb körülmények között is. Sőt, a szúnyogok még Antarktiszon is jelen vannak – igaz, csak egy különleges, nem vérszívó faj formájában, a Belgica antarctica néven ismert szúnyogfaj valójában a kontinens legnagyobb szárazföldi állatja. Ez az apró rovar mindössze 2-6 milliméter hosszú, mégsem találja el Izlandot, ami különösen érdekes a biogeográfiai szempontból. 

Mindemellett a globális felmelegedés megváltoztathatja ezt az egyensúlyt. A kutatók egyre inkább figyelik, hogy a klímaváltozás hogyan befolyásolhatja a szúnyog Izlandon való potenciális megtelepedését. Az átlaghőmérséklet emelkedése ugyanis kedvezőbb feltételeket teremthet ezeknek a rovaroknak.

A túlélés titka: alkalmazkodás a szélsőségekhez

A tudósok szerint a szúnyogok téli túlélési stratégiái lenyűgözőek. Más északi régiókban ezek a rovarok speciális alkalmazkodási mechanizmusokat fejlesztettek ki, például fagyálló vegyületeket termelnek testükben, vagy védett helyeken vészelik át a hideget. Ennek ellenére Izland esetében több tényező együttesen akadályozza meg a sikeres betelepedést. 

A sziget három hónapos téli időszaka során a hőmérséklet gyakran ingadozik a fagy körül. Ez az állandó változás különösen káros lehet a fejlődő lárvák számára. Ráadásul Izlandon a tavak és állóvizek gyakran teljesen befagynak, majd hirtelen felolvadnak tavasszal, ami nem biztosít stabil élőhelyet a szúnyoglárváknak. Végeredményben ezek a körülmények olyan ellenséges környezetet teremtenek, amely még a legellenállóbb fajok számára is túl nagy kihívást jelent.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!