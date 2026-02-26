Hatalmas robbanás közeleg? Drámaian megváltozott az ismert csillag színe

A csillagászati kutatások középpontjában álló WOH G64 egy rendkívül különleges égitest, amelynek legfontosabb jellemzői a következők: méreteit tekintve egy úgynevezett hiperóriás csillag, a Napunk sugarának mintegy 1540-szeresével büszkélkedhet. A Földtől távol, a Nagy Magellán-felhő nevű szatellitgalaxisban található. Bár ez a galaxis jóval kisebb a Tejútrendszernél, különleges összetétele miatt rengeteg ehhez hasonló, kivételesen nagyméretű csillagnak ad otthont. Amikor egy ilyen elképesztő méretű és tömegű égitest a fejlődése végéhez közeledik, az üzemanyagát gyorsan felélve a leggyakoribb forgatókönyv az, hogy egy hatalmas erejű szupernóva-robbanás formájában fejezi be életét, vagy esetleg közvetlenül egy fekete lyukká omlik össze.
Szupernóva közeleg? A rejtélyes színváltozás és elhalványulás
A kutatók arra lettek figyelmesek, hogy a WOH G64 színe az 1980-as évek óta vörösről sárgára váltott. A csillagok esetében a szín szorosan összefügg a felszíni hőmérséklettel, így ez a váltás elméletileg egy hirtelen, közel 1000 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést jelentene. Nemrégiben ráadásul a csillag fénye rendkívül sokat halványult – írja az IFL Science.
Az új elemzések szerint azonban lehetséges, hogy egy optikai csalódásról van szó, és a csillag valójában mindvégig sárga (és forró) volt.
A korábbi vöröses színt csupán a körülötte lévő vastag porréteg okozhatta, amely hűvösebbnek mutatta az égitestet, a sárgás szín pedig akkor bukkant elő, amikor átmenetileg jobban ráláttunk a csillagra a ritkuló porfelhőn keresztül.
Egy titokzatos társ a háttérben?
A legújabb elméletek szerint a WOH G64 nem egyedülálló csillag, hanem egy úgynevezett szimbiotikus csillagrendszer része. Ebben az esetben a hatalmasra fúvódott, ritka anyagú óriáscsillag és egy kisebb, de sokkal sűrűbb kísérőcsillag kering egymás körül.
A kisebb égitest erős gravitációja révén gázt és anyagot szív el hatalmas társától.
Jelenleg a sűrű por- és gázburok miatt a tudósok nem látják a két csillagot külön. Emiatt nehéz megállapítani, hogy a megfigyelt színváltozás magának a nagy csillagnak a belső folyamataiból, az esetleges anyagledobódásból, vagy a két égitest közötti folyamatos kölcsönhatásból ered-e.
Mi várható a jövőben?
A csillag jövője egyelőre megjósolhatatlan a kevés biztos adat miatt. Noha a tudósok szerint a rendszer nagyobbik csillaga egy nagyon erős jelölt arra, hogy a jövőben felrobbanjon, az időzítés teljesen bizonytalan. A felrobbanás előtt álló csillagok gyakran hatalmas mennyiségű anyagot löknek le magukról az utolsó évben, ám a WOH G64 esetében egy feltételezett kitörés óta már 11 év telt el, ami eltér a megszokottól.
Az is elképzelhető, hogy a csillag hatalmas robbanás nélkül, közvetlenül omlik majd össze egy fekete lyukká. Bármi is történjen a jövőben, ha a csillag végül felrobban, az a déli féltekén lévő csillagászok számára páratlanul látványos és jelentős tudományos esemény lesz.