Hatalmas robbanás közeleg? Drámaian megváltozott az ismert csillag színe

A csillagászati kutatások középpontjában álló WOH G64 egy rendkívül különleges égitest, amelynek legfontosabb jellemzői a következők: méreteit tekintve egy úgynevezett hiperóriás csillag, a Napunk sugarának mintegy 1540-szeresével büszkélkedhet. A Földtől távol, a Nagy Magellán-felhő nevű szatellitgalaxisban található. Bár ez a galaxis jóval kisebb a Tejútrendszernél, különleges összetétele miatt rengeteg ehhez hasonló, kivételesen nagyméretű csillagnak ad otthont. Amikor egy ilyen elképesztő méretű és tömegű égitest a fejlődése végéhez közeledik, az üzemanyagát gyorsan felélve a leggyakoribb forgatókönyv az, hogy egy hatalmas erejű szupernóva-robbanás formájában fejezi be életét, vagy esetleg közvetlenül egy fekete lyukká omlik össze.

A WOH G64 szupernóva-robbanással fejezheti be életét

Fotó: HANDOUT / European Southern Observatory

Szupernóva közeleg? A rejtélyes színváltozás és elhalványulás

A kutatók arra lettek figyelmesek, hogy a WOH G64 színe az 1980-as évek óta vörösről sárgára váltott. A csillagok esetében a szín szorosan összefügg a felszíni hőmérséklettel, így ez a váltás elméletileg egy hirtelen, közel 1000 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést jelentene. Nemrégiben ráadásul a csillag fénye rendkívül sokat halványult – írja az IFL Science.

Az új elemzések szerint azonban lehetséges, hogy egy optikai csalódásról van szó, és a csillag valójában mindvégig sárga (és forró) volt.

A korábbi vöröses színt csupán a körülötte lévő vastag porréteg okozhatta, amely hűvösebbnek mutatta az égitestet, a sárgás szín pedig akkor bukkant elő, amikor átmenetileg jobban ráláttunk a csillagra a ritkuló porfelhőn keresztül.

Egy titokzatos társ a háttérben?

A legújabb elméletek szerint a WOH G64 nem egyedülálló csillag, hanem egy úgynevezett szimbiotikus csillagrendszer része. Ebben az esetben a hatalmasra fúvódott, ritka anyagú óriáscsillag és egy kisebb, de sokkal sűrűbb kísérőcsillag kering egymás körül.

A kisebb égitest erős gravitációja révén gázt és anyagot szív el hatalmas társától.

Jelenleg a sűrű por- és gázburok miatt a tudósok nem látják a két csillagot külön. Emiatt nehéz megállapítani, hogy a megfigyelt színváltozás magának a nagy csillagnak a belső folyamataiból, az esetleges anyagledobódásból, vagy a két égitest közötti folyamatos kölcsönhatásból ered-e.