Tudta, hogy a Badacsony Afrikában van? Őrületes tények a tanúhegyekről

A Balaton-felvidék tanúhegyekkel tarkított tájai hazánk egyik kedvenc kirándulóhelyeivé váltak az elmúlt évtizedekben. Köszönhető ez nemcsak a tanúhegyek adta változatos tájképi látványnak és a Balaton közelségének, de a hűen őrzött tájházi hangulatot árasztó falvak kulturális – és kulináris értékeinek egyaránt.
Hol találhatóak és mennyi tanúhegyünk van?
20 tanúhegy a Balaton északi partja mentén húzódó Balaton-felvidéken, Tihany és Szigliget között található, 2 másik pedig a déli parton, Fonyódon és Balatonbogláron. Bár földtanilag a 22 tanúhegy szorosan összetartozik: mindannyian fiatal vulkánok, ám a Balaton még náluk is sokkal fiatalabb. Így lehetséges az, hogy a két tanúhegyet a felszínem elválasztja tavunk a többitől.
Formaviláguk változatos: vannak koporsó alakú magasabb tanúhegyek (Badacsony, Szent György-hegy, Csobánc, Somló), kúp alakúak (Tóti-hegy, Hegyesd) és vannak összetettebb szerkezetű, amorf alakúak egyaránt. Történetükben azonban jórészt megegyeznek.
Mikor és hogyan képződtek?
Földtörténeti léptékkel mérve nagyon fiatal bazaltos vulkánok. Ha az egész Föld történetét egy napnak vesszük, akkor a legidősebb tihanyi tanúhegyünk 23 óra 57 perckor tört ki először – nagyjából 8 millió évvel ezelőtt-, a legkésőbbi, a Kopácsi-hegy vulkánja pedig csak az utolsó percben – azaz 2,5 millió évvel ezelőtt.
Sokáig úgy gondolták a kutatók, hogy a mai Hawaii-szigetek vulkánjaihoz hasonlóan úgynevezett „forró pontos vulkanizmussal” jöttek létre, ezért is bazaltos anyagúak ellentétben más hazai vulkáni maradványokkal. Az ilyen vulkanizmus alkalmával nem lemezszegélyek mentén, hanem kőzetlemezek belsejében egy-egy úgynevezett „forró pont” – magmafeláramlás – felett alakulnak ki bazaltvulkánok. Ám ez az elmélet mostanra megdőlt.
Hihetetlennek tűnik, de a közeledő Afrikai – és Eurázsiai – kőzetlemezek határának egy picike része a mélyben egykor nem messze a mai Balatontól húzódott. Azóta ugyan egy egységesebb, összeforrott kőzettömeggé vált a terület, akkor mégis ez játszhatott szerepet abban, hogy utat talált magának a feltörő kőzetolvadék.
Hogyan jön képbe Afrika?
Talán még érdekesebb, hogy
a tanúhegyeken állva bizonyos értelemben véve elmondhatjuk, hogy földtanilag Afrikában állunk, mivel az Afrikai-kőzetlemez egy „kunkort téve” visszahajlott, beékelődve ezzel az Eurázsiai-lemezbe.
Ezen az eredetileg Afrikából származó kőzetlemezdarabon találhatóak tanúhegyeink. Tehát ha például a Badacsony – legmagasabb tanúhegyünk (437,5m) – híres Ronalder-kereszt kilátópontjáról átnézünk a déli parton túli Somogyi-dombságra, akkor földtani értelemben Afrikából Európába nézünk át.
A Badacsonyt egyébként nemcsak magassága, de impozáns formáját adó bazaltorgonái miatt is szokás a „tanúhegyek királynéjának" nevezni.
- A bazaltorgonák – azaz a jellegzetes, hatszögletes alapú, oszlopszerű kiválások – akkor képződnek, amikor a bazaltos magma viszonylag lassan hűl ki, sokszor a hegység belsejében. A bazalt nagyon ellenálló kőzet, ezért sok tanúhegyet intenzíven bányásztak az 1960-as évekig. A híres hegyestűi bazaltorgonák is így kerültek a felszínre. Mára a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védelmét élvezik tanúhegyeink.
A ritka formakincs kivételes nemzetközi jutalomban is részesült
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén belül működik, annak igazgatásával a Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark.
Komoly erőfeszítéseket tesznek nemcsak a terület földtani értékeinek megőrzése érdekében, de az itt élő lakosság aktív bevonásával az ökológiai és a társadalomföldrajzi különlegességek megóvása és bemutatása érdekében is.
Az ő munkájuknak is köszönhető, hogy 2024-ben a tanúhegyek egyes ritka felszínformáit és e régiót a Nemzetközi Földtudományi Unió (IUGS) a világ legjelentősebb 200 földtani örökségi helyszíne közé választotta – Magyarországon az egyetlen helyszínként.
Miről tanúskodnak a tanúhegyek?
Bár a tanúhegyek egyes formakincsei világviszonylatban is kiemelkedőek, mégsem ezért hívjuk őket tanúhegyeknek. A vulkánok kitörése előtt egy-két millió éven át a területet elöntő Pannon-tó uralta a térséget. Ez az egykori Tethys-tengerből lefűződő, enyhén sós tenger a területről már teljesen visszahúzódott az első vulkánok kitörésének idejére. Ám nagy vastagságban hagyott maga után homokos üledéktakarót, a tanúhegyek vulkánjai pedig ezen keresztül, nagy robbanásokkal törtek a felszínre, és takarták be a réteget helyenként.
Mivel a bazalt sokkal ellenállóbb az időjárási elemek – szél, víz, jég, hőingás – pusztító hatásával szemben, ezért a tanúhegyek anyaga megvédte a puhább pannon rétegeket, ezzel tanúsítva egykori jelenlétüket és magasságukat.
Ezzel szemben a vulkáni maradványokat körülvevő mélyebb medenceterületekről ez a homokos üledékréteg a felszíni erózió miatt szinte teljesen eltűnt.