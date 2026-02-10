Tudta, hogy a Badacsony Afrikában van? Őrületes tények a tanúhegyekről

A Balaton-felvidék tanúhegyekkel tarkított tájai hazánk egyik kedvenc kirándulóhelyeivé váltak az elmúlt évtizedekben. Köszönhető ez nemcsak a tanúhegyek adta változatos tájképi látványnak és a Balaton közelségének, de a hűen őrzött tájházi hangulatot árasztó falvak kulturális – és kulináris értékeinek egyaránt.

A tanúhegyek fiatal korú bazaltos anyagú vulkánok

Fotó: Picasa 2.7

Hol találhatóak és mennyi tanúhegyünk van?

20 tanúhegy a Balaton északi partja mentén húzódó Balaton-felvidéken, Tihany és Szigliget között található, 2 másik pedig a déli parton, Fonyódon és Balatonbogláron. Bár földtanilag a 22 tanúhegy szorosan összetartozik: mindannyian fiatal vulkánok, ám a Balaton még náluk is sokkal fiatalabb. Így lehetséges az, hogy a két tanúhegyet a felszínem elválasztja tavunk a többitől.

A Halom-hegy kilátójánál látványos bemutató szemlélteti a tanúhegyek elhelyezkedését



Formaviláguk változatos: vannak koporsó alakú magasabb tanúhegyek (Badacsony, Szent György-hegy, Csobánc, Somló), kúp alakúak (Tóti-hegy, Hegyesd) és vannak összetettebb szerkezetű, amorf alakúak egyaránt. Történetükben azonban jórészt megegyeznek.

Mikor és hogyan képződtek?

Földtörténeti léptékkel mérve nagyon fiatal bazaltos vulkánok. Ha az egész Föld történetét egy napnak vesszük, akkor a legidősebb tihanyi tanúhegyünk 23 óra 57 perckor tört ki először – nagyjából 8 millió évvel ezelőtt-, a legkésőbbi, a Kopácsi-hegy vulkánja pedig csak az utolsó percben – azaz 2,5 millió évvel ezelőtt.

Sokáig úgy gondolták a kutatók, hogy a mai Hawaii-szigetek vulkánjaihoz hasonlóan úgynevezett „forró pontos vulkanizmussal” jöttek létre, ezért is bazaltos anyagúak ellentétben más hazai vulkáni maradványokkal. Az ilyen vulkanizmus alkalmával nem lemezszegélyek mentén, hanem kőzetlemezek belsejében egy-egy úgynevezett „forró pont” – magmafeláramlás – felett alakulnak ki bazaltvulkánok. Ám ez az elmélet mostanra megdőlt.

3-4 millió évvel ezelőtt hasonló tájat láthattunk volna a mai Balaton-felvidéken

Fotó: ALEX TUDORICA / Bridgeman Images via AFP

Hihetetlennek tűnik, de a közeledő Afrikai – és Eurázsiai – kőzetlemezek határának egy picike része a mélyben egykor nem messze a mai Balatontól húzódott. Azóta ugyan egy egységesebb, összeforrott kőzettömeggé vált a terület, akkor mégis ez játszhatott szerepet abban, hogy utat talált magának a feltörő kőzetolvadék.