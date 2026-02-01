Megvan a dátum: ekkor veszik át az uralmat a gépek az agyunk felett

A kutatók és szakértők régóta vitáznak azon, mikor érkezik el a technológiai szingularitás, amely fogalom eredetileg a kvantumfizika világából származik, és azt a pillanatot jelöli, amikor az emberi és a mesterséges intelligencia egyesül.
Ray Kurzweil, a világhírű amerikai informatikus határozottan állítja:
ez a 21. század közepére várható, és a jelenlegi folyamatok egyre inkább őt igazolják.
Új, The Singularity is Nearer (A szingularitás közelebb van) című könyvében részletesen kifejti, hogyan fog az emberi intelligencia a mostani milliószorosára növekedni a közeli jövőben.
A technológiai szingularitás küszöbén: közeleg a mesterséges általános intelligencia
Kurzweil nem a levegőbe beszél: már 1999-ben felvázolta, hogy a mesterséges általános intelligencia – tehát az emberi szintű gondolkodásra és problémamegoldásra képes gép – elérése 2029-re várható. Ezt akkorra datálta, amikor az emberiség képes lesz létrehozni egy másodpercenként ezermilliárd (trillió) számításra képes technológiát. Akkoriban a tudóstársadalom kétkedve fogadta a jóslatot, mondván, ehhez még legalább száz év kell.
Ám látva a mesterséges intelligencia fejlődése körüli robbanásszerű változásokat, a több évtizedes prognózis ma már ijesztően közelinek tűnik, és a szakember kitart amellett, hogy öt éven belül elérjük ezt a szintet.
Összeolvadás és nanorobotok az emberi testben
Ray Kurzweil legmegdöbbentőbb állítása azonban a 2045-ös dátumhoz kapcsolódik. Számításai szerint ekkorra valósul meg az ember és gép teljes fúziója. Ezt a véráramba juttatott nanorobotok teszik majd lehetővé, amelyek a hajszálereken keresztül, mindenféle sebészi beavatkozás nélkül jutnak el az agykéreghez, hogy ott közvetlen kapcsolatot építsenek ki.
A folyamat lényege, hogy az emberi agyat és a felhőt közvetlenül összekapcsolják, így biológiai tudatunk egyesülhet a digitális világgal.
Természetes és kibernetikus intelligenciánk kombinációjává válunk”
– nyilatkozta Kurzweil a The Guardiannek, hozzátéve, hogy ez drámai mértékben kiterjeszti majd a tudatosságunkat.
Filozófiai fordulat: nem mi vagyunk a középpontban
A hibrid jövő gondolata nem csak Kurzweil vesszőparipája. Marcus du Sautoy, az Oxfordi Egyetem matematikusa szerint is egy „hibrid jövő” felé tartunk. Ő úgy véli, jelenleg még abban a tévhitben élünk, hogy mi vagyunk az egyetlen magas szintű tudatossággal rendelkező lények. Ez a folyamat azonban egyfajta „kopernikuszi utazás”, amelynek végén rá kell ébrednünk: nem vagyunk egyediek, és nem mi állunk a mindenség középpontjában.
Munkahelyek helyett alapjövedelem?
A technológiai ugrás természetesen égető társadalmi kérdéseket is felvet:
- mi lesz a munkahelyekkel,
- mit fognak dolgozni az emberek?
Kurzweil ezen a téren is optimista. Szerinte a megoldás a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése lesz, amelyre nem egy elvont, progresszív ötletként, hanem szükségszerűségként tekint.
Jön az örök élet technológiája?
A technológia a testünket is megváltoztatja. Kurzweil szerint a 2030-as évek elejére a tudomány olyan sebességre kapcsol, hogy gyorsabban tudja majd növelni a várható élettartamunkat, mint ahogy öregszünk.
Minden évben több időt kapunk majd ajándékba az orvostudománytól, mint amennyi eltelt, így gyakorlatilag megállíthatóvá válik az öregedés.
Vissza a jövőbe – vagy mégsem?
Természetesen érdemes némi egészséges szkepticizmussal kezelni a dátumokat. Ahogy a Vissza a jövőbe II. című film repülő autói sem valósultak meg a várt időpontra, úgy ezek a technológia-fűtötte utópiák is porrá omolhatnak, ahogy közeledünk a céldátumhoz. Ám egyelőre úgy tűnik, semmi nem állhatja útját ennek a hatalmas változásnak.