Megvan a dátum: ekkor veszik át az uralmat a gépek az agyunk felett

Ray Kurzweil jövőkutató évtizedek óta jósolja az ember és a gép elkerülhetetlen összeolvadását. A neves szakember szerint a technológiai szingularitás már a következő két évtizedben valósággá válik, és alapjaiban változtatja meg az emberi létezést.
A kutatók és szakértők régóta vitáznak azon, mikor érkezik el a technológiai szingularitás, amely fogalom eredetileg a kvantumfizika világából származik, és azt a pillanatot jelöli, amikor az emberi és a mesterséges intelligencia egyesül.

Vészjósló jövőkép vagy az öröklét kulcsa? Ray Kurzweil szerint 2045-re a technológiai szingularitás révén a gépek és az emberek elválaszthatatlanul összefonódnak.
Fotó: Google Gemini AI

 

Ray Kurzweil, a világhírű amerikai informatikus határozottan állítja:

 ez a 21. század közepére várható, és a jelenlegi folyamatok egyre inkább őt igazolják.

Új, The Singularity is Nearer (A szingularitás közelebb van) című könyvében részletesen kifejti, hogyan fog az emberi intelligencia a mostani milliószorosára növekedni a közeli jövőben.

A technológiai szingularitás küszöbén: közeleg a mesterséges általános intelligencia

Kurzweil nem a levegőbe beszél: már 1999-ben felvázolta, hogy a mesterséges általános intelligencia – tehát az emberi szintű gondolkodásra és problémamegoldásra képes gép – elérése 2029-re várható. Ezt akkorra datálta, amikor az emberiség képes lesz létrehozni egy másodpercenként ezermilliárd (trillió) számításra képes technológiát. Akkoriban a tudóstársadalom kétkedve fogadta a jóslatot, mondván, ehhez még legalább száz év kell. 

Ám látva a mesterséges intelligencia fejlődése körüli robbanásszerű változásokat, a több évtizedes prognózis ma már ijesztően közelinek tűnik, és a szakember kitart amellett, hogy öt éven belül elérjük ezt a szintet.

Összeolvadás és nanorobotok az emberi testben

Ray Kurzweil legmegdöbbentőbb állítása azonban a 2045-ös dátumhoz kapcsolódik. Számításai szerint ekkorra valósul meg az ember és gép teljes fúziója. Ezt a véráramba juttatott nanorobotok teszik majd lehetővé, amelyek a hajszálereken keresztül, mindenféle sebészi beavatkozás nélkül jutnak el az agykéreghez, hogy ott közvetlen kapcsolatot építsenek ki.

A folyamat lényege, hogy az emberi agyat és a felhőt közvetlenül összekapcsolják, így biológiai tudatunk egyesülhet a digitális világgal. 

Természetes és kibernetikus intelligenciánk kombinációjává válunk”

 – nyilatkozta Kurzweil a The Guardiannek, hozzátéve, hogy ez drámai mértékben kiterjeszti majd a tudatosságunkat.

Filozófiai fordulat: nem mi vagyunk a középpontban

A hibrid jövő gondolata nem csak Kurzweil vesszőparipája. Marcus du Sautoy, az Oxfordi Egyetem matematikusa szerint is egy „hibrid jövő” felé tartunk. Ő úgy véli, jelenleg még abban a tévhitben élünk, hogy mi vagyunk az egyetlen magas szintű tudatossággal rendelkező lények. Ez a folyamat azonban egyfajta „kopernikuszi utazás”, amelynek végén rá kell ébrednünk: nem vagyunk egyediek, és nem mi állunk a mindenség középpontjában.

Munkahelyek helyett alapjövedelem?

A technológiai ugrás természetesen égető társadalmi kérdéseket is felvet: 

Kurzweil ezen a téren is optimista. Szerinte a megoldás a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése lesz, amelyre nem egy elvont, progresszív ötletként, hanem szükségszerűségként tekint.

Jön az örök élet technológiája?

A technológia a testünket is megváltoztatja. Kurzweil szerint a 2030-as évek elejére a tudomány olyan sebességre kapcsol, hogy gyorsabban tudja majd növelni a várható élettartamunkat, mint ahogy öregszünk. 

Minden évben több időt kapunk majd ajándékba az orvostudománytól, mint amennyi eltelt, így gyakorlatilag megállíthatóvá válik az öregedés.

Vissza a jövőbe – vagy mégsem?

Természetesen érdemes némi egészséges szkepticizmussal kezelni a dátumokat. Ahogy a Vissza a jövőbe II. című film repülő autói sem valósultak meg a várt időpontra, úgy ezek a technológia-fűtötte utópiák is porrá omolhatnak, ahogy közeledünk a céldátumhoz. Ám egyelőre úgy tűnik, semmi nem állhatja útját ennek a hatalmas változásnak.

 

