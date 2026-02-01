Megvan a dátum: ekkor veszik át az uralmat a gépek az agyunk felett

A kutatók és szakértők régóta vitáznak azon, mikor érkezik el a technológiai szingularitás, amely fogalom eredetileg a kvantumfizika világából származik, és azt a pillanatot jelöli, amikor az emberi és a mesterséges intelligencia egyesül.

Vészjósló jövőkép vagy az öröklét kulcsa? Ray Kurzweil szerint 2045-re a technológiai szingularitás révén a gépek és az emberek elválaszthatatlanul összefonódnak.

Fotó: Google Gemini AI

Ray Kurzweil, a világhírű amerikai informatikus határozottan állítja:

ez a 21. század közepére várható, és a jelenlegi folyamatok egyre inkább őt igazolják.

Új, The Singularity is Nearer (A szingularitás közelebb van) című könyvében részletesen kifejti, hogyan fog az emberi intelligencia a mostani milliószorosára növekedni a közeli jövőben.

A technológiai szingularitás küszöbén: közeleg a mesterséges általános intelligencia

Kurzweil nem a levegőbe beszél: már 1999-ben felvázolta, hogy a mesterséges általános intelligencia – tehát az emberi szintű gondolkodásra és problémamegoldásra képes gép – elérése 2029-re várható. Ezt akkorra datálta, amikor az emberiség képes lesz létrehozni egy másodpercenként ezermilliárd (trillió) számításra képes technológiát. Akkoriban a tudóstársadalom kétkedve fogadta a jóslatot, mondván, ehhez még legalább száz év kell.

Ám látva a mesterséges intelligencia fejlődése körüli robbanásszerű változásokat, a több évtizedes prognózis ma már ijesztően közelinek tűnik, és a szakember kitart amellett, hogy öt éven belül elérjük ezt a szintet.

Összeolvadás és nanorobotok az emberi testben

Ray Kurzweil legmegdöbbentőbb állítása azonban a 2045-ös dátumhoz kapcsolódik. Számításai szerint ekkorra valósul meg az ember és gép teljes fúziója. Ezt a véráramba juttatott nanorobotok teszik majd lehetővé, amelyek a hajszálereken keresztül, mindenféle sebészi beavatkozás nélkül jutnak el az agykéreghez, hogy ott közvetlen kapcsolatot építsenek ki.

A folyamat lényege, hogy az emberi agyat és a felhőt közvetlenül összekapcsolják, így biológiai tudatunk egyesülhet a digitális világgal.

Természetes és kibernetikus intelligenciánk kombinációjává válunk”

– nyilatkozta Kurzweil a The Guardiannek, hozzátéve, hogy ez drámai mértékben kiterjeszti majd a tudatosságunkat.