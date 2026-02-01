Félelmetes tengeralattjáró flottát készít Peking

Olyan ütemben nő a különbség a kínai és a nyugati hajógyártó képesség között, ami több mint aggasztó. Így értékelik a nyugati szakértők azt az ugrásszerű növekedést, amelyet Kína mutatott az elmúlt években. Ma a világ hajóinak 53 százalékát Kína gyártja, míg Dél-Korea és Japán – a hagyományosan nagy hajógyártó országok – együtt is csak 43 százalékot képviselnek. Az Egyesült Államok pedig mindössze 0.1 százalékon áll. A hajóépítő kapacitás a haditengerészetekre is jellemző. Amíg Kína négy tengeralattjárót képes gyártani egy év alatt, az amerikai flotta az évi 2 darabot sem tudja teljesíteni. Nem véletlen, hogy a Fehér Ház 2025 áprilisában közzétette az elnöki rendeletet az amerikai hajógyártás fejlesztéséről. A britek még rosszabbul állnak. Az AUKUS ausztrál-brit együttműködésben, ahol Washington adja a technológiát atommeghajtású tengeralattjárók építésére, másfél évente készülne el egy hajóegység – de már maga az Egyesült Királyság is irreálisnak tartja a saját ütemezését. De ha mégis sikerülne tartani a terveket, akkor is csak 2068-ra épülne meg az AUKUS tizenkét darab nukleáris tengeralattjárója, miközben Kína addigra már bőven száznál több tengeralattjáróval fog rendelkezni.
Az elemzők szerint Kína azért képes ilyen ütemben fejleszteni a haderejét, mert az ún. civil-katonai fúzió stratégiáját alkalmazza. Ez a hajógyártásban úgy jelentkezik, hogy azonos gyárakban készülnek a kereskedelmi és hadihajók, így a külföldi vásárlók, köztük az amerikai szállítmányozási vállalatok is, közvetlenül, dollármilliárdokkal finanszírozzák a kínai haditengerészet fejlesztését.
A brit Rolls-Royce Submarines cég elnöke, Steve Carlier ezt azzal egészíti ki, hogy Kína az egész gazdaságát a hosszú távú gondolkodásra alapozza.
Létrehoznak egy stratégiai tervet, majd végrehajtják. Nem hagyják, hogy bármi eltérítse őket ettől, nem kapkodnak jobbra-balra, ha éppen nem jól mennek, és még akkor is ragaszkodnak a tervhez, ha egyes időszakokban az ráfizetésesnek tűnik. A végén a kitartás meghozza a gyümölcsét.
A kínaiak másolással kezdték, de már minőségben is felzárkóznak
A GlobalData elemzése szerint Kína 2024 és 34 között majdnem 37 milliárd dollár fordít nukleáris tengeralattjárók építésére. Ez ugyan kevésnek tűnik az Egyesült Államok 214 milliárd dolláros ilyen kiadásával szemben, de már több, mint amennyit Oroszország és India költ erre a fegyvernemre.
Amerikai becslések szerint Kínának 32 atommeghajtású tengeralattjárója van (Oroszországnak kb. 28).
Ezek közül 23 vadász-tengeralattjáró, amelyek első számú feladata az ellenséges hajók és tengeralattjárók megsemmisítése. Kína emellett 9 ballisztikus rakétahordozóval is rendelkezik, amelyek stratégiai atomcsapásokat tudnak mérni több ezer kilométerre is.
A kínai flotta jelenleg legnagyobb számú vadász-tengeralattjárója a Type-093 jelzésű osztály, amelynek különböző változatain vannak. A Type-093A-t Sang II-nek is nevezik. Ezt a 7 ezer tonnás tengeralattjárót két atomreaktor hajtja 30 csomó (56 km/h) sebességgel. A személyzete 100 fő, akiket a kapitány és a politikai tiszt vezet. A nyugati kémszervezetek szerint a komisszár rangban a kapitány felett áll, tehát felülbírálhatja őt. Az első változatból négy példány készült.
A második verzióból, a Type-093B típusból (Sang III) kb. hét egységet már vízre bocsáthattak, és kb. tizenhat építését figyelték meg. A B-típus vízsugár meghajtással, nem pedig hajócsavarral rendelkezik, ami jóval csendesebbé teszi. A javított típust felszerelték az YJ-18 hajó elleni cirkálórakétával, amely 650 km hatótávolságú, és a támadás utolsó fázisában szuperszonikus sebességre gyorsít. A szárazföldi célpontok ellen CJ-10 cirkálórakétákat lőhet ki, akár 1,500 kilométerre is.
A kínai technológiai képességeket jelzi, hogy a két cirkálórakétát ún. fordított vagy visszafejtő mérnöki tervezéssel hozták létre. Az YJ-18 rakétát az orosz Kalibr lemásolásával fejlesztették ki (az eredeti fegyvert Oroszország gyakran veti be Ukrajna ellen), a CJ-10 pedig a szovjet/orosz KH-55 és az amerikai Tomahawk ötvözete. A szovjet fegyvert Ukrajnától vásárolták az 1990-es években, a fel nem robbant Tomahawkokat pedig Szerbia és Irak adta el Kínának.
A nyugati felderítők azonban csak kapkodják a fejüket, mert Kína már hiperszonikus rakétákat is gyárt, és gyaníthatóan ezek is megjelennek majd a nukleáris tengeralattjáróikon.
De hogy még ennél is nehezebb legyen Kína ellenfeleinek a dolga, az ázsiai nagyhatalom több tucat hagyományos, dízel-elektromos tengeralattjárót is üzemeltet, és kísérletezik a levegőtől független (AIP) motorokkal is, amelyekkel, hasonlóan a nukleáris meghajtáshoz, szintén akár több hétig is a víz alatt lehet maradni.
A közeli jövő: még több és még fejlettebb tengeralattjáró
A fejlesztés alatt álló Type-095 vadász-, és a Type-096 ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárókról sem lehet sokat tudni, épp úgy, mint a jelenlegi kínai rendszerekről. Néhány információ azonban már nyilvánosságra került az új tengeralattjárókról, és ha ezek pontosak, már nem csak az orosz, hanem az amerikai flotta is bajban lehet.
Az alábbi rajzot 2025 elején közölte egy kínai blogger.
A grafikán nem látszik, hogy a tervezett egységet milyen atomreaktorok hajtják majd, de a nyugati szakértők újabb generációs reaktort is elképzelhetőnek tartanak. Ami viszont látszik, az a különös henger a hajó végén, ahol a propellernek kellene lennie. A hajócsavar ott is van, csak eltakarja a henger alakú borítás. Ezt RDP-hajócsavarnak nevezik, amelyen nem egy tengely adja le a meghajtóerőt, hanem a propellert körbe vevő elektromos motor. Ez sokkal halkabb, mint a jelenlegi hajócsavarok.
De egy másik megoldást sem tartanak lehetetlennek a szakértők. Ez pedig a magneto-hidrodinamikus meghajtás, amelyen az amerikai kutatóintézetek is dolgoznak. Az MHD-hajtóműnek egyáltalán nincsenek mozgó alkatrészei, mert a mágnesség elvén működik, így szintén sokkal csendesebben üzemelhet, mint a mai meghajtások. Ezért fogalmazott így Christopher Carlson amerikai kapitány:
A kínai Type-095-ös nagyon halk hajó lesz, és ez tovább nehezíti majd a már jelenleg is bonyolult helyzetet.
Az alábbi kínai nyelvű videó az előbbi meghajtást mutatja be.
- Az új generációs kínai tengeralattjárók vélhetően 2030 után állnak szolgálatba.