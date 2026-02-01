Félelmetes tengeralattjáró flottát készít Peking

Olyan ütemben nő a különbség a kínai és a nyugati hajógyártó képesség között, ami több mint aggasztó. Így értékelik a nyugati szakértők azt az ugrásszerű növekedést, amelyet Kína mutatott az elmúlt években. Ma a világ hajóinak 53 százalékát Kína gyártja, míg Dél-Korea és Japán – a hagyományosan nagy hajógyártó országok – együtt is csak 43 százalékot képviselnek. Az Egyesült Államok pedig mindössze 0.1 százalékon áll. A hajóépítő kapacitás a haditengerészetekre is jellemző. Amíg Kína négy tengeralattjárót képes gyártani egy év alatt, az amerikai flotta az évi 2 darabot sem tudja teljesíteni. Nem véletlen, hogy a Fehér Ház 2025 áprilisában közzétette az elnöki rendeletet az amerikai hajógyártás fejlesztéséről. A britek még rosszabbul állnak. Az AUKUS ausztrál-brit együttműködésben, ahol Washington adja a technológiát atommeghajtású tengeralattjárók építésére, másfél évente készülne el egy hajóegység – de már maga az Egyesült Királyság is irreálisnak tartja a saját ütemezését. De ha mégis sikerülne tartani a terveket, akkor is csak 2068-ra épülne meg az AUKUS tizenkét darab nukleáris tengeralattjárója, miközben Kína addigra már bőven száznál több tengeralattjáróval fog rendelkezni.

Az Egyesült Királyság egyetlen olyan hajógyára Barrow-in-Furness-ben, ahol tengeralattjárókat tudnak építeni. A fotón három Astute-osztályú nukleáris meghajtású egység látható

Fotó: BAE Systems

Az elemzők szerint Kína azért képes ilyen ütemben fejleszteni a haderejét, mert az ún. civil-katonai fúzió stratégiáját alkalmazza. Ez a hajógyártásban úgy jelentkezik, hogy azonos gyárakban készülnek a kereskedelmi és hadihajók, így a külföldi vásárlók, köztük az amerikai szállítmányozási vállalatok is, közvetlenül, dollármilliárdokkal finanszírozzák a kínai haditengerészet fejlesztését.

A brit Rolls-Royce Submarines cég elnöke, Steve Carlier ezt azzal egészíti ki, hogy Kína az egész gazdaságát a hosszú távú gondolkodásra alapozza.

Létrehoznak egy stratégiai tervet, majd végrehajtják. Nem hagyják, hogy bármi eltérítse őket ettől, nem kapkodnak jobbra-balra, ha éppen nem jól mennek, és még akkor is ragaszkodnak a tervhez, ha egyes időszakokban az ráfizetésesnek tűnik. A végén a kitartás meghozza a gyümölcsét.

A kínaiak másolással kezdték, de már minőségben is felzárkóznak