Örök fiatalság vagy méregdrága átverés? Ezt tudja a milliárdosok új hóbortja, a plazmacsere

Johnjay Van Es, a népszerű phoenixi rádiós műsorvezető nem aprózza el, ha az egészségéről van szó. Miután édesapja 66 éves korában szívrohamban elhunyt, Van Es valóságos életmódváltó hadjáratba kezdett. A korábban súlyosan elhízott férfi elképesztő átalakuláson ment át: közel 72 kilogrammot adott le, testzsírszázalékát mindössze 12%-ra csökkentette, és igazi „biohacker” lett. A cél érdekében a világ végére is elment: őssejteket hozatott Mexikóból, és speciális, dobozos hidrogénes vizet rendelt Ausztráliából. Ez a fajta megszállottság azonban nem olcsó mulatság. Van Es becslése szerint évente több mint 100 000 dollárt (kb. 32 millió forintot) költ egészségmegőrzésre, amelyben olyan tételek szerepelnek, mint a 25 000 dolláros természetes ölősejt-kúra vagy a 3 000 dolláros vörösfény-terápia. „Te jó ég, ez beteges” – ismerte el maga is a költségeket látva. „Soha nem adtam még össze.” Van Es legfrissebb – és talán legbizarrabb – hóbortja a terápiás plazmacsere, amely alkalmanként 7500 dollárba (kb. 2,5 millió forintba) kerül - írja a New York Post. De mit is takar ez a rejtélyes eljárás?
A legújabb őrület: a terápiás plazmacsere, vagyis a vér „kimosása”
- A terápiás plazmacsere során a páciens karjába két tűt szúrnak. Az egyik vezetéken keresztül a vért lassan elvezetik egy speciális gépbe, amelyet Van Es találóan egy „régimódi szalagos magnóhoz” hasonlított, „amelyben vér forog”.
- Ez a gép kiszűri a plazmát – a vér folyékony részét –, amely tartalmazhatja a felhalmozódott méreganyagokat, gyulladást okozó fehérjéket és az öregedéssel kapcsolatos biomarkereket”.
- A gép a megtisztított vérsejteket ezután egy másik vezetéken keresztül visszajuttatja a szervezetbe, egy fehérjében gazdag helyettesítő folyadékkal, albuminnal kiegészítve.
A folyamat végén a páciens mellett ott marad egy nagy tasak sárgás, ragacsos folyadék: a saját, eltávolított plazmája.
A tech-milliárdos biohacker, Bryan Johnson orvosa ezt az anyagot egyszer „folyékony aranynak” nevezte, annyira tisztának találta Johnson szigorú diétája miatt. A milliárdos állítólag annyira büszke volt rá, hogy „nem vitte rá a lélek, hogy kidobja”.
Fiatalító csodaszer vagy kockázatos divat?
Bár az orvostudomány régóta alkalmazza az eljárást súlyos autoimmun betegségek, sarlósejtes vérszegénység vagy mérgezések esetén, egészséges embereknél a terápiás plazmacsere fiatalító hatása klinikailag nem bizonyított. Dr. Stefan Bornstein professzor figyelmeztet:
bár az eljárás valóban eltávolíthatja az öregedéssel összefüggő fehérjéket, a koleszterint, sőt még a mikroműanyagokat is a vérből, jelenleg kevés a bizonyíték a hosszú távú hatásosságra.
Ennek ellenére a kereslet óriási. A kezeléseket végző Dr. Keith Smigiel arról számolt be, hogy klinikáját elözönlötték a kimerült, „zombiszerű” harmincasok, akik a terápiás plazmacsere segítségével próbálnak úrrá lenni a krónikus fáradtságon.
A tapasztalatok azonban vegyesek. Míg a híres biohacker, Gary Brecka a kezelés után „a tisztánlátás és a nyugalom mély érzéséről”, szinte zen-szerű állapotról és élesebb látásról számolt be, addig másoknak kevésbé kellemes az élmény. Van Es orvosa a hatást egy „kontinenseket átívelő repülőúthoz” hasonlította, az ezzel járó jetlag-szerű tünetekkel, amelyek csak napok alatt múlnak el.
Családi vércsere helyett albumin
A terápiás plazmacsere nemrég akkor került a címlapokra, amikor a már említett Bryan Johnson egy bizarr, háromgenerációs kísérletbe kezdett: saját fiától kapott plazmát, miközben ő a sajátját adta idős édesapjának. Bár Johnson a „fiatal vér” transzfúziójától nem érezte magát jobban, apja állapotában drámai javulást észleltek. A milliárdos végül leállt a családi vércserével, és ő is áttért az albuminnal végzett terápiás plazmacserére.
Hogy a módszer valóban a hosszú élet titka-e, azt még a tudósok is vizsgálják. Van Es mindenesetre nem bíz semmit a véletlenre. A terápiás plazmacsere mellett naponta szaunázik, jéghideg vízbe merül, marékszám szedi a vitaminokat, és éjszakánként egy 750 dolláros oxigéntartályhoz kötve alszik.
Amikor orvosa azt javasolta neki, hogy hagyja el a többi módszert, hogy kiderüljön, melyik működik igazán, Van Es csak ennyit válaszolt:
Felejtse el. Én folytatom tovább.”