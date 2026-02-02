Örök fiatalság vagy méregdrága átverés? Ezt tudja a milliárdosok új hóbortja, a plazmacsere

Fiatalító csodaszer vagy kockázatos divat?

Bár az orvostudomány régóta alkalmazza az eljárást súlyos autoimmun betegségek, sarlósejtes vérszegénység vagy mérgezések esetén, egészséges embereknél a terápiás plazmacsere fiatalító hatása klinikailag nem bizonyított. Dr. Stefan Bornstein professzor figyelmeztet:

bár az eljárás valóban eltávolíthatja az öregedéssel összefüggő fehérjéket, a koleszterint, sőt még a mikroműanyagokat is a vérből, jelenleg kevés a bizonyíték a hosszú távú hatásosságra.

Ennek ellenére a kereslet óriási. A kezeléseket végző Dr. Keith Smigiel arról számolt be, hogy klinikáját elözönlötték a kimerült, „zombiszerű” harmincasok, akik a terápiás plazmacsere segítségével próbálnak úrrá lenni a krónikus fáradtságon.

A tapasztalatok azonban vegyesek. Míg a híres biohacker, Gary Brecka a kezelés után „a tisztánlátás és a nyugalom mély érzéséről”, szinte zen-szerű állapotról és élesebb látásról számolt be, addig másoknak kevésbé kellemes az élmény. Van Es orvosa a hatást egy „kontinenseket átívelő repülőúthoz” hasonlította, az ezzel járó jetlag-szerű tünetekkel, amelyek csak napok alatt múlnak el.

Családi vércsere helyett albumin

A terápiás plazmacsere nemrég akkor került a címlapokra, amikor a már említett Bryan Johnson egy bizarr, háromgenerációs kísérletbe kezdett: saját fiától kapott plazmát, miközben ő a sajátját adta idős édesapjának. Bár Johnson a „fiatal vér” transzfúziójától nem érezte magát jobban, apja állapotában drámai javulást észleltek. A milliárdos végül leállt a családi vércserével, és ő is áttért az albuminnal végzett terápiás plazmacserére.

Hogy a módszer valóban a hosszú élet titka-e, azt még a tudósok is vizsgálják. Van Es mindenesetre nem bíz semmit a véletlenre. A terápiás plazmacsere mellett naponta szaunázik, jéghideg vízbe merül, marékszám szedi a vitaminokat, és éjszakánként egy 750 dolláros oxigéntartályhoz kötve alszik.