Több milliárdan hordozzák tudtukon kívül: kiderült az ijesztő igazság az emberiséget fertőző élősködőről

A tudományos világot is meglepte, hogy a Toxoplasma gondii a szervezetben kialakított rejtekhelyein nem csupán passzívan várakozik. Az eddigi, leegyszerűsített modell szerint a parazita a fertőzést követően cisztákat, vagyis apró védőburkokat hoz létre – leggyakrabban az agyban és az izomszövetekben –, ahol alvó állapotba kerül.

A Toxoplasma gondii viselkedése sokkal összetettebb, mint hitték.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A legújabb kutatások azonban, amelyek eredményeit a rangos Nature Communications folyóiratban publikálták, rácáfoltak erre. Emma Wilson professzor és csapata ún. egysejt-elemzéssel vizsgálta meg ezeket a cisztákat, és rájöttek:

a Toxoplasma gondii cisztáinak belsejében nem egyforma, "alvó" paraziták találhatók, hanem legalább öt különböző altípus, amelyeknek mind megvan a maguk feladata.

Vannak, amelyek

a túlélésre szakosodtak,

mások a szaporodásra,

és vannak olyanok is, amelyek a betegség újraindítására készülnek fel - írja a SciTech Daily.

Hogyan fertőz a Toxoplasma gondii és miért veszélyes?

A Toxoplasma gondii terjedésének leggyakoribb módja a nem megfelelően átsütött hús fogyasztása, de a fertőzés bekövetkezhet szennyezett földdel vagy macskaürülékkel való érintkezés során is. Bár a legtöbb ember immunrendszere kordában tartja a kórokozót, és nem jelentkeznek tünetek, a parazita egy életre a szervezetben marad.

A veszély akkor fokozódik, ha az immunrendszer valamiért legyengül. Ilyenkor a cisztákban rejtőző paraziták újra aktivizálódhatnak, és súlyos károsodást okozhatnak az agyban vagy a szemekben, akár látásvesztéshez is vezetve.

Különösen nagy kockázatot jelent a Toxoplasma gondii a várandós kismamákra, mivel a terhesség alatti friss fertőzés súlyos fejlődési rendellenességeket okozhat a magzatnál.

Miért volt eddig "láthatatlan" az élősködő?

A Toxoplasma gondii cisztáinak vizsgálata évtizedekig komoly fejtörést okozott a kutatóknak. Ezek a képletek ugyanis mélyen a szövetekbe ágyazódva rejtőznek, lassan növekszenek, és laboratóriumi körülmények között (kémcsőben) nehéz őket tanulmányozni. Ezért a legtöbb korábbi gyógyszerkísérlet és kutatás a parazita gyorsan szaporodó formájára fókuszált, míg a ciszták változatos, belső világa rejtve maradt.