Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

parazita

Több milliárdan hordozzák tudtukon kívül: kiderült az ijesztő igazság az emberiséget fertőző élősködőről

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sokak által ismert, látszólag ártalmatlannak tűnő, "szunnyadó" kórokozó valójában sokkal aktívabb és szervezettebb, mint azt a tudósok valaha is feltételezték. A Toxoplasma gondii nevű parazita, amely becslések szerint a Föld lakosságának közel egyharmadát érinti, biológiailag jóval összetettebb szerkezetű, mint ahogy azt a korábbi kutatások alapján gondoltuk. A Kaliforniai Egyetem (Riverside) kutatóinak felfedezése kulcsfontosságú lépés lehet a hatékonyabb gyógymódok felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
parazitaszervezettoxoplasma gondiifertőzés

A tudományos világot is meglepte, hogy a Toxoplasma gondii a szervezetben kialakított rejtekhelyein nem csupán passzívan várakozik. Az eddigi, leegyszerűsített modell szerint a parazita a fertőzést követően cisztákat, vagyis apró védőburkokat hoz létre – leggyakrabban az agyban és az izomszövetekben –, ahol alvó állapotba kerül.

A Toxoplasma gondii viselkedése sokkal összetettebb, mint hitték.
A Toxoplasma gondii viselkedése sokkal összetettebb, mint hitték.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A legújabb kutatások azonban, amelyek eredményeit a rangos Nature Communications folyóiratban publikálták, rácáfoltak erre. Emma Wilson professzor és csapata ún. egysejt-elemzéssel vizsgálta meg ezeket a cisztákat, és rájöttek: 

a Toxoplasma gondii cisztáinak belsejében nem egyforma, "alvó" paraziták találhatók, hanem legalább öt különböző altípus, amelyeknek mind megvan a maguk feladata.

Vannak, amelyek 

  • a túlélésre szakosodtak, 
  • mások a szaporodásra, 
  • és vannak olyanok is, amelyek a betegség újraindítására készülnek fel - írja a SciTech Daily.

Hogyan fertőz a Toxoplasma gondii és miért veszélyes?

A Toxoplasma gondii terjedésének leggyakoribb módja a nem megfelelően átsütött hús fogyasztása, de a fertőzés bekövetkezhet szennyezett földdel vagy macskaürülékkel való érintkezés során is. Bár a legtöbb ember immunrendszere kordában tartja a kórokozót, és nem jelentkeznek tünetek, a parazita egy életre a szervezetben marad.

A veszély akkor fokozódik, ha az immunrendszer valamiért legyengül. Ilyenkor a cisztákban rejtőző paraziták újra aktivizálódhatnak, és súlyos károsodást okozhatnak az agyban vagy a szemekben, akár látásvesztéshez is vezetve. 

Különösen nagy kockázatot jelent a Toxoplasma gondii a várandós kismamákra, mivel a terhesség alatti friss fertőzés súlyos fejlődési rendellenességeket okozhat a magzatnál.

Miért volt eddig "láthatatlan" az élősködő?

A Toxoplasma gondii cisztáinak vizsgálata évtizedekig komoly fejtörést okozott a kutatóknak. Ezek a képletek ugyanis mélyen a szövetekbe ágyazódva rejtőznek, lassan növekszenek, és laboratóriumi körülmények között (kémcsőben) nehéz őket tanulmányozni. Ezért a legtöbb korábbi gyógyszerkísérlet és kutatás a parazita gyorsan szaporodó formájára fókuszált, míg a ciszták változatos, belső világa rejtve maradt.

A mostani áttörést az hozta, hogy a kutatók egérmodelleket használtak, amelyek hűen tükrözik a természetes fertőzés folyamatát. 

A modern genetikai vizsgálatok (RNS-szekvenálás) segítségével sikerült "lefényképezniük" a cisztákban zajló folyamatokat, így derült fény arra, hogy a Toxoplasma gondii sokkalta ravaszabb ellenség, mint eddig hittük.

Újfajta kezelési módszerek jöhetnek

Jelenleg nincs olyan gyógyszer, amely képes lenne teljesen kiirtani a Toxoplasma gondii cisztáit a szervezetből; a terápiák csak az aktív fertőzést tudják kezelni. Az új felfedezés azonban megváltoztathatja ezt. 

Azzal, hogy a tudósok most már ismerik a cisztán belüli különböző parazita-altípusokat, célzottabb gyógyszereket fejleszthetnek ki.

Emma Wilson professzor szerint a Toxoplasma gondii elleni harc kulcsa a ciszta. Ha sikerül megérteni és blokkolni a cisztákban zajló folyamatokat, végre esély nyílhat arra, hogy ezt a milliárdokat érintő, rejtőzködő parazitát véglegesen eltávolítsuk az emberi szervezetből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!