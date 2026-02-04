Orvosi csoda: 48 órán át élt tüdő nélkül szervátültetésre várva

Ez az eset nem csupán a technikai fejlődés diadala, hanem a remény szimbóluma is azok számára, akik reménytelennek tűnő helyzetben várnak a gyógyulásra. A fiatal férfi tüdőátültetésének története rávilágít arra, hogy a modern orvoslás és a sebészi bátorság hogyan képes átírni a lehetetlen fogalmát. A beavatkozás során alkalmazott technikák és döntések együttesen tették lehetővé, hogy a férfi megkapja az életmentő szervet, még akkor is, ha ehhez először el kellett távolítani a saját, már teljesen tönkrement tüdejét.

Dr. Bharat és csapata a tüdőátültetés közben

Fotó: Northwestern University

Mellkas tüdő nélkül

A 33 éves férfi kálváriája egy súlyos tüdőgyulladással kezdődött, amely drasztikus sebességgel roncsolta szét a légzőszerveit. Az orvosok hamar felismerték, hogy a hagyományos kezelések hatástalanok, és a tüdő állapota kritikussá vált. A fertőzés olyan mértékű volt, hogy a baktériumok már a véráramba kerüléssel fenyegettek, ami

szeptikus sokkhoz és

biztos halálhoz vezetett volna.

A sebészeknek ezért drámai döntést kellett hozniuk: el kell távolítaniuk a fertőzött szerveket, még mielőtt az új, donor tüdő megérkezne. Ez a lépés példátlan kockázatot jelentett, hiszen a páciens mellkasa szó szerint üresen maradt.

A túlélés kulcsát egy ECMO (extrakorporális membránoxigenizáció) nevű gép jelentette, amely átvette a szív és a tüdő szerepét. Ez a berendezés pumpálta és oxigenizálta a vért John testében, miközben ő ébren volt, és kommunikált a környezetével. Képzeljük el a szituációt: egy ember, aki beszélget, tévét néz és üzeneteket ír, miközben a mellkasában nincs tüdő, és a légzését teljes egészében egy gép végzi. Ez az állapot két teljes napig tartott, amíg a megfelelő donor szerv elérhetővé nem vált, bizonyítva az emberi szervezet és a technika bámulatos együttműködését.

A lehetetlen megkísértése

A műtétet vezető sebész, Dr. Ankit Bharat neve már ismerősen csenghet az orvosi körökben, hiszen ő és csapata végezte az első COVID-19 betegeken végrehajtott tüdőátültetéseket is. Dr. Bharat felismerte, hogy a beteg esetében a várakozás nem opció. A fertőzés annyira elhatalmasodott, hogy a férfi saját tüdeje vált a legnagyobb ellenséggé. A sebész bátran vállalta a felelősséget, és úgy döntött, hogy a teljes tüdőeltávolítás az egyetlen út a túléléshez, még akkor is, ha ez a transzplantáció előtt soha nem látott „híd” képzését igényelte a két állapot között.