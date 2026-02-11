Ketyegő bomba van a hűtődben: ezt az ételt azonnal dobd ki, ha élni akarsz!

Az ultra-feldolgozott élelmiszerek sajnos ma már szinte mindenhol jelen vannak, és a nyugati típusú étrend alapvető részévé váltak, ami a kutatók szerint rendkívül aggasztó következményekkel jár, hiszen korábbi átfogó vizsgálatok már több tucat súlyos betegséggel hozták összefüggésbe ezeket a termékeket. De mit is értünk pontosan "ultra-feldolgozott" kifejezés alatt?

Az ultra-feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása csaknem a felével, egészen pontosan 47 százalékkal emeli a szívroham és a stroke kockázatát.

Az ultra-feldolgozott élelmiszereket vizsgáló kutatás sokkoló eredményei

A Florida Atlantic University kutatói egy nagyszabású vizsgálat keretében, a nemzeti egészségügyi adatbázis (NHANES) segítségével elemezték az ultra-feldolgozott élelmiszerek és a szívbetegségek közötti kapcsolatot. A közel 4800 felnőtt bevonásával készült elemzés során a résztvevőket négy csoportra osztották aszerint, hogy mennyi feldolgozott ételt fogyasztanak.

Az eredmények még a szakembereket is meglepték:

azoknál a felnőtteknél, akik a legnagyobb mennyiségben fogyasztottak ultra-feldolgozott élelmiszereket, 47%-kal magasabb volt a szívroham vagy a stroke kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik a legkevesebbet ettek ezekből.

Különösen figyelemre méltó, hogy ez az összefüggés akkor is fennállt, amikor a kutatók kiszűrték az egyéb befolyásoló tényezőket, mint például az életkort, a nemet, a dohányzást vagy a jövedelmi helyzetet.