Nem látjuk, pedig tele van vele az univerzum: itt az igazság a sötét anyagról

A modern csillagászat egyik legkülönösebb paradoxona, hogy a kozmosz nem abból áll főként, amit látunk. Épp ellenkezőleg: a csillagok, bolygók és galaxisok csak kis részét adják az univerzum teljes anyagmennyiségének. A fennmaradó részt egy ismeretlen természetű anyag, a „sötét anyag” alkotja, amely nem sugároz fényt, nem veri vissza azt, és gyakorlatilag láthatatlan minden hagyományos megfigyelési módszer számára. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen észlelhetetlen lenne. Létezését nem látjuk, de gravitációs hatásai alapján következtethetünk rá.

Az univerzum legfőbb összetevője a „sötét anyag”, mégsem látjuk

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Az univerzum százéves rejtélye

A történet az 1930-as években kezdődött, amikor Fritz Zwicky svájci csillagász a galaxisok egy hatalmas csoportját, a Coma-halmazt vizsgálta. Megfigyelései szerint a galaxisok olyan nagy sebességgel keringtek egymás körül, hogy a látható tömeg gravitációja nem lett volna elegendő ahhoz, hogy a rendszer egyben maradjon. A halmaznak már régen szét kellett volna esnie.

Zwicky arra a merész következtetésre jutott, hogy a galaxisokat egy addig ismeretlen, láthatatlan tömeg tartja össze.

Ez lett a később sötét anyagnak nevezett jelenség első komoly tudományos nyoma.

Spirálgalaxis a Coma-halmazban mintegy 320 millió fényévnyire

Fotó: STOCKTREK IMAGES / StockTrek Images via AFP

Évtizedekkel később Vera Rubin amerikai csillagász még meggyőzőbb bizonyítékot talált. A spirálgalaxisok forgását vizsgálva felfedezte, hogy a galaxisok külső régióiban lévő csillagok sokkal gyorsabban mozognak a vártnál. A fizika törvényei szerint ezeknek a csillagoknak ki kellett volna repülniük a galaxisból – mégsem tették. A legjobb magyarázat pedig az volt, hogy egy hatalmas, láthatatlan anyagfelhő veszi körül a galaxisokat.

Árulkodó gravitáció

A modern csillagászat ma már többféle megfigyelési módszert kombinál. Az optikai teleszkópok a galaxisokat térképezik fel, míg a röntgentávcsövek a körülöttük lévő forró gázokat vizsgálják. A kutatók ezeket az adatokat egy különleges jelenséggel, a „gravitációs lencsehatással” vetik össze. Ennek lényege, hogy mivel a gravitáció képes meghajlítani a fényt, ha rendkívül nagy tömeg helyezkedik el a megfigyelő és egy távoli galaxis között, akkor a tömeg mögül érkező fény torzul vagy felnagyítva jelenik meg. Amikor a torzulás erősebb annál, mint amit a látható anyag indokolna, a kutatók arra következtetnek, hogy rejtett tömeg – vagyis sötét anyag – van jelen.