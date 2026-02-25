Nem látjuk, pedig tele van vele az univerzum: itt az igazság a sötét anyagról

A modern csillagászat egyik legkülönösebb paradoxona, hogy a kozmosz nem abból áll főként, amit látunk. Épp ellenkezőleg: a csillagok, bolygók és galaxisok csak kis részét adják az univerzum teljes anyagmennyiségének. A fennmaradó részt egy ismeretlen természetű anyag, a „sötét anyag” alkotja, amely nem sugároz fényt, nem veri vissza azt, és gyakorlatilag láthatatlan minden hagyományos megfigyelési módszer számára. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen észlelhetetlen lenne. Létezését nem látjuk, de gravitációs hatásai alapján következtethetünk rá.
Az univerzum százéves rejtélye
A történet az 1930-as években kezdődött, amikor Fritz Zwicky svájci csillagász a galaxisok egy hatalmas csoportját, a Coma-halmazt vizsgálta. Megfigyelései szerint a galaxisok olyan nagy sebességgel keringtek egymás körül, hogy a látható tömeg gravitációja nem lett volna elegendő ahhoz, hogy a rendszer egyben maradjon. A halmaznak már régen szét kellett volna esnie.
Zwicky arra a merész következtetésre jutott, hogy a galaxisokat egy addig ismeretlen, láthatatlan tömeg tartja össze.
Ez lett a később sötét anyagnak nevezett jelenség első komoly tudományos nyoma.
Évtizedekkel később Vera Rubin amerikai csillagász még meggyőzőbb bizonyítékot talált. A spirálgalaxisok forgását vizsgálva felfedezte, hogy a galaxisok külső régióiban lévő csillagok sokkal gyorsabban mozognak a vártnál. A fizika törvényei szerint ezeknek a csillagoknak ki kellett volna repülniük a galaxisból – mégsem tették. A legjobb magyarázat pedig az volt, hogy egy hatalmas, láthatatlan anyagfelhő veszi körül a galaxisokat.
Árulkodó gravitáció
A modern csillagászat ma már többféle megfigyelési módszert kombinál. Az optikai teleszkópok a galaxisokat térképezik fel, míg a röntgentávcsövek a körülöttük lévő forró gázokat vizsgálják. A kutatók ezeket az adatokat egy különleges jelenséggel, a „gravitációs lencsehatással” vetik össze. Ennek lényege, hogy mivel a gravitáció képes meghajlítani a fényt, ha rendkívül nagy tömeg helyezkedik el a megfigyelő és egy távoli galaxis között, akkor a tömeg mögül érkező fény torzul vagy felnagyítva jelenik meg. Amikor a torzulás erősebb annál, mint amit a látható anyag indokolna, a kutatók arra következtetnek, hogy rejtett tömeg – vagyis sötét anyag – van jelen.
Miért nem tudjuk még mindig közvetlenül kimutatni?
A probléma lényege, hogy minden eddigi bizonyíték közvetett. A sötét anyagot csak a gravitációs hatásai révén érzékeljük, magát az anyagot azonban még egyetlen mérőműszer sem észlelte közvetlenül. A jó hír az, hogy a gravitáción és fényen kívül egyéb kölcsönhatások is léteznek az univerzumban. Az egyik legígéretesebb lehetőség az úgynevezett „gyenge kölcsönhatás”, amely atomi szinten működik. Legtöbben úgy gondolják, hogy a sötét anyag részecskéi között létezik ez a kölcsönhatás, amelynek jelei láthatóvá válnak energiaátalakulás közben. Mivel ez a kölcsönhatás atomi részecskék szintjén megy végbe, ugyan nehezen érzékelhető, a kutatók mégis abban bíznak, hogy van esély megfigyelni.
Föld alatt, az űrben és részecskegyorsítókban zajlik a vadászat
A „gyenge kölcsönhatás” kutatása több területen folyik: világ legérzékenyebb detektorai gyakran mélyen a földfelszín alatt működnek, ahol a kőzetek kiszűrik a zavaró kozmikus sugárzást. Más kutatók részecskegyorsítókban próbálják a gyenge kölcsönhatást kimutatni, miközben az űrben működő teleszkópok a nagy energiájú gammasugárzást figyelik. A fizikusok olyan apró energiaváltozásokat keresnek, amelyek nem magyarázhatóak mással, csak a sötétanyag-részecskék ütközésével.
Mikor derülhet fény a sötét anyagra?
A legtöbb kutató ma már úgy véli, hogy a megoldás nem egyetlen kísérletből érkezik majd. Sokkal valószínűbb, hogy a különböző típusú megfigyelések és mérések együtt fogják kirajzolni a teljes képet. Ha sikerülne közvetlen bizonyítékot találni, az nemcsak egy új részecske felfedezését jelentené, hanem alapjaiban alakíthatná át a világegyetemről alkotott képünket is.
– Bízunk benne, hogy a következő évtizedekben végre megismerjük azt az anyagot, amely mindeddig csendben formálta a kozmoszt – és közben teljesen láthatatlan maradt – írja a Popular Science.