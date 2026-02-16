Itt a szörnyű igazság: ezért támad egyre korábban a vastagbélrák

Bár a kutatók korábban számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek összefüggésbe hozhatók a fiatalok körében tapasztalható esetszám-növekedéssel, egyelőre nincs egyetlen konkrét válasz, amely teljeskörűen magyarázná ezt a tendenciát. Ami biztos, hogy a vastagbélrák kialakulása és az életmódbeli tényezők között szoros kapcsolat van, ám ezek egyelőre inkább korrelációk, mintsem minden esetben közvetlen kiváltó okok a fiatal felnőtteknél – olvasható a The Conversation cikkében.

James Van Der Beek alig 48 évesen lett a vastagbélrák áldozata.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Vastagbélrák: miért érinti egyre gyakrabban a fiatalokat? A lehetséges okok

Az életmódbeli tényezők, mint például

az úgynevezett ultra-feldolgozott élelmiszerek fogyasztása,

az alkoholfogyasztás,

valamint a testmozgás hiánya mind kapcsolatba hozhatók a korai megjelenésű daganatokkal.

Számos kutató jelenleg a bélmikrobiom vizsgálatára összpontosít. Ez a bélrendszerben található mikroorganizmusok ökoszisztémája, amely segíti a szervezetet az élelmiszerek emésztésében és más fontos élettani funkciók ellátásában.

Amikor ezeknek a bélben élő mikrobáknak az egyensúlya felborul – ezt az állapotot a szaknyelv diszbiózisnak nevezi –, olyan zavar keletkezik a szervezetben, amely gyulladást és negatív egészségügyi hatásokat eredményezhet. Ez az állapot pedig növelheti a daganatos megbetegedések, így a vastagbélrák kockázatát is.

Kockázati tényezők: Mire érdemes figyelni?

A genetikai hajlamon túl számos életmódbeli tényező növelheti a betegség kialakulásának esélyét. Az étrend például meghatározó szerepet játszik. A nagy mennyiségű vörös hús és feldolgozott élelmiszer fogyasztása, párosulva az elégtelen élelmirost-bevitellel, jelentősen növelheti a vastagbélrák kockázatát.

Fontos kiemelni az alkoholfogyasztást is, amely szintén rákkeltő hatású:

már kevesebb mint napi egy pohár ital fogyasztása is növelheti a daganat kialakulásának veszélyét.

Emellett a dohányzás, az elhízás és a testmozgás hiánya is olyan tényezők, amelyek fokozzák a kockázatot.

A korai felismerés életet menthet

A kutatók között parázs vita folyik arról, hogy van-e különbség a túlélési arányokban a korai megjelenésű vastagbélrák és az 50 éves kor felett kialakuló betegség között.

Ezzel szemben, ha a rákot előrehaladott stádiumban diagnosztizálják, amikor már átterjedt a test más részeire is, a túlélési arány 10-15 százalék közelébe esik vissza. Egy tanulmány szerint a fiatal, áttétes vastagbélrákban szenvedő betegek túlélési aránya valamivel alacsonyabb volt, mint az 50 éves vagy annál idősebb betegeké.