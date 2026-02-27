Ha így táplálkozik, drámaian nőhet egy ráktípus kockázata

Az Oxfordi Egyetem kutatói átfogó tanulmányban vizsgálták, milyen a vegetáriánus étrend hatása a rák kialakulására. Eredményeik alapján a vegetáriánus étrend jelentősen alacsonyabb rizikót mutatott a hasnyálmirigyrák, a mellrák, a veserák és a prosztatarák, valamint a mielóma multiplex esetében a húsevőkéhez képest.

A vegetáriánus étrend követése akár 30 százalékkal is mérsékelheti öt különböző ráktípus kialakulásának veszélyét, egy daganatfajta kockázata azonban duplájára emelkedett.

Fotó: Ella Olsson / Pexels

A British Journal of Cancer folyóiratban közzétett vizsgálat az eddigi legnagyobb volumenű tanulmány, amely a vegetáriánus étrend és a rák kapcsolatával foglalkozott. A kutatás során kiderült, hogy a rák kockázata a hasnyálmirigy esetében 21 százalékkal, a mellráknál 9 százalékkal, a prosztataráknál 12 százalékkal, a veseráknál 28 százalékkal, míg a mielóma multiplexnél 31 százalékkal volt alacsonyabb azoknál, akik kerülték a húsfogyasztást. Mindez rámutat arra, hogy a daganatmegelőzés szempontjából a táplálkozási szokásaink, és maga a húsmentes táplálkozás is, kiemelt jelentőséggel bírhatnak.

A kutatócsoport szerint további rákkutatás szükséges annak tisztázására, hogy maga a húsfogyasztás a problémás, vagy konkrétan a húsmentes táplálkozás nyújt védelmet. Tim Key, a tanulmány társszerzője és az Oxfordi Egyetem Népességegészségügyi Tanszékének emeritus professzora szerint a különbségek valószínűleg inkább magához a húshoz köthetők, mintsem egyszerűen ahhoz, hogy a vegetáriánusok több egészséges ételt fogyasztanak.

A vegetáriánus étrend veszélye: egy rákfajta kockázata a duplájára emelkedett

Ugyanakkor a rák kockázata nem minden esetben csökkent:

a tanulmány arra is rávilágított, hogy a növényi étrendet követőknél majdnem kétszerese volt a nyelőcsőrák kialakulásának veszélye a húsevőkkel összevetve. Ennek oka még nem tisztázott.

A nagyszabású adathalmaz javarészt az Egyesült Királyságból és az Amerikai Egyesült Államokból származott. A szakemberek 1,64 millió húsevő adatait vetették össze mintegy 57 016 baromfifogyasztó (vörös húst nem evő), 42 910 halat fogyasztó, 63 147 vegetáriánus, valamint 8 849 tisztán növényi étrendet követő ember adataival. Amy Hirst, a Brit Rákgyógyászati Kutatóintézet egészségügyi információs menedzsere kiemelte, hogy bár a magas színvonalú kutatás érdekes összefüggéseket tárt fel, egyelőre nem vonhatók le végleges következtetések. Hangsúlyozta: a rák esélyének csökkentésében az egészséges életmód és a kiegyensúlyozott táplálkozás egésze sokkal többet számít, mint az egyes élelmiszerek elhagyása.