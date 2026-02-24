Végleges halláskárosodást okozhat a sokak által szedett gyógyszer

A végleges halláskárosodás azért jelent hatalmas problémát, mert a belső fül sejtjei nem képesek újra kinőni vagy megújulni, miután egyszer elpusztultak. Ezeket a speciális, fülben lévő sejteket szőrsejteknek nevezzük, mert apró, szőrszerű nyúlványokkal rendelkeznek. A fő feladatuk az, hogy a beérkező hanghullámokat elektromos jelekké alakítsák, amelyeket aztán az agyunk értelmezni tud.

A végleges halláskárosodás hátterében egy eddig ismeretlen sejtfolyamat áll, amelyet genetikai hibák és bizonyos gyógyszerek is kiválthatnak.

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Miért következik be végleges halláskárosodás? Itt vannak az okok

A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy bizonyos kulcsfontosságú fehérjék (az úgynevezett Transzmembrán Csatornaszerű Fehérjék, rövidítve TMC-k) csak ionokat engednek át a sejteken a hang érzékelésekor. Most azonban kiderült, hogy van egy másik, nagyon fontos feladatuk is.

Ezek a fehérjék végzik a sejthártya szabályozását is.

- írja a Phys.org tudományos portálon megjelent írás.

Úgynevezett „lipid szkramblázokként” működnek, ami azt jelenti, hogy zsírmolekulákat mozgatnak a sejt külső burkának, a membránnak egyik oldaláról a másikra.

Amikor a sejthártya egyensúlya megbomlik, egy bizonyos zsírmolekula a sejt külső felszínére kerül. Ez egy biológiai vészjelzés, ami beindítja az apoptózist, vagyis a programozott sejthalált.

Pontosan a szőrsejtek pusztulása az, amely végül a hallás elvesztéséhez vezet.

A kutatók megfigyelték, hogy a genetikai süketség esetében sokszor pontosan a fenti fehérjék hibás működése okozza ezt a végzetes folyamatot a sejtekben.

Gyógyszer is okozhat végleges halláskárosodást

A felfedezés egy másik nagy rejtélyt is megoldott. Régóta ismert, hogy a súlyos fertőzések ellen használt, erős gyógyszerek, például az aminoglikozid antibiotikumok károsíthatják a hallást.

A mostani kutatás kiderítette, hogy ezek a gyógyszerek ugyanezt a sejthártyát megbontó folyamatot indítják el a belső fülben.

Ennek a biológiai mechanizmusnak a pontos megismerése óriási lépés a gyógyszer okozta hallásvesztés megelőzése felé. A kutatók szerint a jövőben képesek lehetünk olyan új, biztonságosabb antibiotikumokat kifejleszteni, amelyek meggyógyítják a fertőzéseket, de már nem tesznek kárt a hallásunkban.