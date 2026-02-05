Évtizedes orvosi tévhit dőlt meg: kiderült, mi rejtőzik valójában a vesekőben

A tudósok most először találtak bizonyítékot arra, hogy a korábban „nem fertőzőnek” hitt vesekő belsejében baktériumok rejtőzhetnek. A szakértők eddig úgy gondolták, hogy ezek a fájdalmas kristályok kizárólag kémiai és fizikai folyamatok révén jönnek létre. A feltételezés az volt, hogy amikor a vizeletben túl sok az ásványi anyag, vagy a beteg nem iszik elég folyadékot, a vegyi anyagok egyszerűen kicsapódnak és összeállnak.

A vesekő kialakulásában alapvető szerepet játszanak a baktériumok.

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i karának (UCLA) kutatói azonban rájöttek, hogy ez a kép nem fedi teljesen a valóságot - olvasható a Science Alert cikkében.

Baktériumok a vesekőben - ezért újulhat ki a fájdalmas betegség

A kutatás során a leggyakoribb típust, a kalcium-oxalát alapú köveket vizsgálták.

Kiderült, hogy a vesekő belső szerkezetének szerves részét képezhetik a baktériumok.

Nem csupán véletlenül kerülnek oda. A baktériumok rétegeket alkotnak a kő belsejében, és aktívan segíthetik annak növekedését. Ez magyarázatot adhat arra, miért olyan gyakori népbetegség a vesekő.

A statisztikák szerint minden tizenegyedik embert érint élete során, és az esetek döntő többségét, mintegy 70 százalékát a most vizsgált kalcium-oxalát kövek okozzák.

A felfedezés azért is jelentős, mert a vesekő hajlamos a kiújulásra. Sokan szenvednek attól, hogy hiába távozik a kő, idővel újabbak képződnek. A kutatók szerint ennek oka egy rejtett bakteriális fertőzés lehet a vesében, a húgyvezetékben vagy a húgyhólyagban. Ez a fertőzés még akkor is jelen lehet, ha a betegnek nincsenek tipikus húgyúti panaszai.

Alapvetően megváltozhat a vesekő kezelésének módja

Ha az orvosok a jövőben nemcsak a kémiai összetételt nézik, hanem a mikrobiális környezetet is, hatékonyabb kezeléseket dolgozhatnak ki. A rejtett fertőzések célzott kezelése megakadályozhatja, hogy a vesekő újra kialakuljon. Ez a felfedezés tehát reményt adhat azoknak, akiknél rendszeresen visszatér ez a kellemetlen probléma. A szakértők szerint a vesekő kezelésére vonatkozó orvosi iránymutatásokat is érdemes lehet felülvizsgálni az új eredmények fényében.

Az eredményeket a PNAS tudományos folyóiratban közölték.