Hihetetlen fordulat: hónapok alatt évekkel fiatalodhat a vese ezzel az új módszerrel!

A Kidney International című szaklapban publikált friss tanulmány szerint a nátrium-glükóz kotranszporter-2 gátlók néven ismert gyógyszercsoport sikeresen megakadályozta a vese szerkezetének és működésének romlását az afrikai türkiz killi halaknál. Mivel ez a kistestű gerinces állat mindössze pár hónap alatt leéli az egész életét, a tudósoknak egyedülálló lehetőségük nyílt arra, hogy felgyorsítva, valós időben figyeljék meg a veseöregedés ütemét és jellemzőit. A kutatás rávilágított azokra a biológiai mechanizmusokra is, amelyek révén ezek a gyógyszerek az embereknél is erős védelmet nyújtanak a szív és a vese számára, jóval túlmutatva eredeti, vércukorszint-szabályozó feladatukon.

A veseöregedés összetett folyamatát tanulmányozva bizonyították, hogy egy széles körben használt, cukorbetegség elleni készítmény képes hatékonyan lelassítani a leépülést.

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A veseöregedés vizsgálata egy hal segítségével

Az afrikai türkiz killi a világ egyik leggyorsabban öregedő gerincese, teljes élettartama csupán négy-hat hónap. A nemzetközi kutatócsoport megfigyelte, hogy e rövid idő alatt a halaknál olyan elváltozások mennek végbe, amelyek kísértetiesen hasonlítanak az idős embereknél tapasztalt folyamatokhoz. Ahogy a halak korosodtak, veséjükből fokozatosan eltűntek az apró vérerek, sérült a méregtelenítésért felelős szűrőrendszer, és a szervezetben megemelkedett a gyulladás szintje. Ezek a tünetek az emberi veseöregedés és a krónikus vesebetegségek jól ismert kísérőjelenségei.

Mivel a halaknál az évtizedes emberi öregedés folyamata néhány hónapba sűrűsödik, a kutatók sokkal gyorsabban tesztelhetik a különböző terápiákat, mint a hosszabb életű kísérleti állatok, például az egerek esetében.

Egy ismert gyógyszer új védőhatásai

A kutatók a nátrium-glükóz kotranszporter-2 gátlók hatását vizsgálták a halakon, amelyeket az orvosok gyakran írnak fel cukorbetegséggel társuló szív- és veseproblémákra. Dr. Hermann Haller, a tanulmány egyik vezető szerzője elmondta:

bár az ismert volt, hogy ezek a szerek védik a szerveket, a pontos hatásmechanizmus eddig kevésbé volt világos.

A vizsgálat során kiderült, hogy a gyógyszerrel kezelt halak veséi sokkal egészségesebbek maradtak. Megőrizték a sűrű hajszálér-hálózatot, és a vesesejtek energiaellátása is stabil maradt, ami közvetlenül lassította a veseöregedés folyamatát. A kezelés emellett csökkentette az életkorral járó gyulladásos folyamatokat is. Dr. Haller szerint ezek az eredmények megmagyarázzák, miért nyújtanak ezek a gyógyszerek nagyobb védelmet a betegeknek, mint amit pusztán a vércukorszint beállítása indokolna.