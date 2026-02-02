Veszély: masszív vulkánkitörésre készülnek Európában

A hétvége folyamán számos földrengést észleltek Izland déli és belső régióiban, közölte az Izlandi Meteorológiai Szolgálat (IMO). A sziget földtanából adódóan nem ritkák itt az 1-2-es erősségű földrengések, a hétvégén mért adatok azonban több szempontból is rendhagyóak, a szakértők szerint veszélyre figyelmeztetnek. A Bardarbunga vulkán az ország második legmagasabb vulkánja, a vulkánmező körülötte pedig egy nagyjából 200 km hosszú területet takar. Felszínét jég borítja az enyhe januári időjárás ellenére is, ám a megnövekedett gleccserolvadék miatt a szakértők már a megelőző napokban felfigyeltek a vulkán lehetséges aktivitására. 2014-15-ben előfordult hasonló földrengés a területen, melynek következményeit csak később, űrfelvételek alapján tudták bemutatni. Akkor olyan nagy mennyiségű és töménységű szén-dioxid került a légkörbe, hogy a juhállomány jelentős részét megritkította.

A Bardarbunga vulkán kitörése légifelvételen 2014-ben, youtube

Miért gyakoriak a kisebb földrengések Izlandon?

A sziget két távolodó lemezszegély mentén keletkezett, és napjainkban is növekszik. Az Észak-Amerikai-lemez és az Eurázsiai-lemez távolodásával a mélyből izzó bazaltos magma – kőzetolvadék – tör fel, mely a lemezszegélyekhez tapadva hűl ki.



A távolodó lemezszegélyek mentén az óceánok közepén egy víz alatti hegységrendszer húzódik

Az Atlanti-óceán mélyén húzódó óceánközépi-hátság egy hegységrendszer, mely Izland területén a felszínt is eléri, ezzel létrehozva Izland szigetét. Távolodó lemezszegélyeknél tipikusan kisebb erősségű földrengések jellemzőek, melyeket békés vulkáni lávafolyások kísérnek.

Miért veszélyesebb ez a vulkánkitörés a többinél?

A vulkán környezetében egy nagy kiterjedésű tó fekszik. Amikor a Föld mélyéről érkező kőzetolvadék vízzel átitatott kőzetekkel találkozik, az nagy robbanással, hamu –, gőz – és gázkilövelléssel jár. Több kilométer magasságban kerülhetnek a légkörbe a vulkán által szétszórt törmelékek és káros gázok, melyet a légköri jelenségek nagy távolságokba el is szállíthatnak, ezzel korlátozva az európai légi közlekedést. 2010-ben történt hasonló vulkánkitörés, amely akkor komoly fennakadást okozott egyes európai országok légi közlekedésében.