Veszély: masszív vulkánkitörésre készülnek Európában

A hétvége folyamán számos földrengést észleltek Izland déli és belső régióiban, közölte az Izlandi Meteorológiai Szolgálat (IMO). A sziget földtanából adódóan nem ritkák itt az 1-2-es erősségű földrengések, a hétvégén mért adatok azonban több szempontból is rendhagyóak, a szakértők szerint veszélyre figyelmeztetnek. A Bardarbunga vulkán az ország második legmagasabb vulkánja, a vulkánmező körülötte pedig egy nagyjából 200 km hosszú területet takar. Felszínét jég borítja az enyhe januári időjárás ellenére is, ám a megnövekedett gleccserolvadék miatt a szakértők már a megelőző napokban felfigyeltek a vulkán lehetséges aktivitására. 2014-15-ben előfordult hasonló földrengés a területen, melynek következményeit csak később, űrfelvételek alapján tudták bemutatni. Akkor olyan nagy mennyiségű és töménységű szén-dioxid került a légkörbe, hogy a juhállomány jelentős részét megritkította.
Miért gyakoriak a kisebb földrengések Izlandon?
A sziget két távolodó lemezszegély mentén keletkezett, és napjainkban is növekszik. Az Észak-Amerikai-lemez és az Eurázsiai-lemez távolodásával a mélyből izzó bazaltos magma – kőzetolvadék – tör fel, mely a lemezszegélyekhez tapadva hűl ki.
Az Atlanti-óceán mélyén húzódó óceánközépi-hátság egy hegységrendszer, mely Izland területén a felszínt is eléri, ezzel létrehozva Izland szigetét. Távolodó lemezszegélyeknél tipikusan kisebb erősségű földrengések jellemzőek, melyeket békés vulkáni lávafolyások kísérnek.
Miért veszélyesebb ez a vulkánkitörés a többinél?
A vulkán környezetében egy nagy kiterjedésű tó fekszik. Amikor a Föld mélyéről érkező kőzetolvadék vízzel átitatott kőzetekkel találkozik, az nagy robbanással, hamu –, gőz – és gázkilövelléssel jár. Több kilométer magasságban kerülhetnek a légkörbe a vulkán által szétszórt törmelékek és káros gázok, melyet a légköri jelenségek nagy távolságokba el is szállíthatnak, ezzel korlátozva az európai légi közlekedést. 2010-ben történt hasonló vulkánkitörés, amely akkor komoly fennakadást okozott egyes európai országok légi közlekedésében.
Egy alvó vulkán is ébredőben?
Az Askja vulkán környezetében is észleltek a szokásosnál erősebb rengéseket a napokban. A vulkán 1961-ben működött utoljára, ám az izlandiak az 1875-i kitörést emlegetik a mai napig. Ekkor ugyanis vízzel átitatott nedves kőzetekkel találkozott a feltörő magma robbanásos vulkanizmust okozva, mely során egy 50 km2 területű kaldéra – óriási kráter – képződött, és a hamu megközelítőleg 5000 km2 területet borított be több mint 1 cm vastagságban. A sziget szarvasmarha-állománya közel 7 százalékkal, a juhállománya pedig 2,5 százalékkal csökkent két év alatt, majd kivándorláshullámot okozott a szigetlakók körében.
A szakértők folyamatosan figyelik a rengéseket és a vulkáni terület aktivitásának jeleit, hogy mielőbb jelezhessék a változásokat.