Oda a magánélet? Kikapcsolt telefon mellett is kémkedhet utánunk a WiFi

A Karlsruhei Technológiai Intézet munkatársai bizonyították, hogy a rádióhullámok elemzésével bárki azonosítható a környezetében lévő jelek alapján. Ez a típusú „WiFi-megfigyelés” nem igényel speciális eszközöket vagy drága berendezéseket, csupán a hétköznapi, szabványos routerek kommunikációját használja ki - olvasható a SciTech Daily cikkében.

WiFi-megfigyelés: már a router segítségével, rádióhullámok használatával is kémkedhetnek utánunk

A módszer lényege, hogy a rádióhullámok folyamatosan terjednek a térben, és ahogy visszaverődnek a testünkről, egyedi mintázatokat hoznak létre. Ezek a láthatatlan minták nagyon hasonlítanak egy kamera által rögzített képhez, azzal a különbséggel, hogy itt nem a fény, hanem a rádiójelek rajzolják ki a formákat.

WiFi-megfigyelés – oda a magánélet?

Thorsten Strufe professzor, a kutatás egyik vezetője szerint a módszer rendkívül hatékony. A WiFi-megfigyelés során a rendszer a rádióhullámok terjedését figyeli, így gyakorlatilag mindegy, hogy az adott személynél van-e mobiltelefon vagy tablet. Sőt, még a saját eszközeink kikapcsolása sem nyújt védelmet, hiszen a rendszernek elegendő, ha a környezetünkben lévő más eszközök aktívak és kommunikálnak egymással.

Ez azt jelenti, hogy ha elhaladunk egy kávézó mellett, amelynek van vezeték nélküli hálózata, a rendszer képes lehet azonosítani minket anélkül, hogy tudnánk róla.

Így működik a technológia

A technológia alapja egy speciális adatcsomag, amelyet a szaknyelv angolul „beamforming feedback information-nek” nevez. A modern WiFi eszközök rendszeresen küldenek ilyen visszajelzéseket a routernek a kapcsolat minőségének javítása érdekében. A probléma ott kezdődik, hogy ezeket az adatokat titkosítás nélkül továbbítják, így bárki, aki a hálózat hatósugarán belül tartózkodik, elolvashatja őket. A kutatók rámutattak, hogy ezekből az adatokból több nézőpontból is rekonstruálható egy személy "képe", ami lehetővé teszi a pontos azonosítást.

A WiFi-megfigyelés pontossága megdöbbentő: egy 197 fős kísérlet során a mesterséges intelligencia közel 100%-os bizonyossággal ismerte fel a résztvevőket, függetlenül attól, hogyan mozogtak vagy milyen testtartást vettek fel.

Ez a fajta megfigyelés azért különösen veszélyes, mert teljesen észrevétlen. Míg egy térfigyelő kamerát vagy egy videós kaputelefont észreveszünk, a vezeték nélküli hálózatok láthatatlanul vannak jelen az otthonokban, irodákban és éttermekben.