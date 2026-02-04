Oda a magánélet? Kikapcsolt telefon mellett is kémkedhet utánunk a WiFi

A Karlsruhei Technológiai Intézet munkatársai bizonyították, hogy a rádióhullámok elemzésével bárki azonosítható a környezetében lévő jelek alapján. Ez a típusú „WiFi-megfigyelés” nem igényel speciális eszközöket vagy drága berendezéseket, csupán a hétköznapi, szabványos routerek kommunikációját használja ki - olvasható a SciTech Daily cikkében.
A módszer lényege, hogy a rádióhullámok folyamatosan terjednek a térben, és ahogy visszaverődnek a testünkről, egyedi mintázatokat hoznak létre. Ezek a láthatatlan minták nagyon hasonlítanak egy kamera által rögzített képhez, azzal a különbséggel, hogy itt nem a fény, hanem a rádiójelek rajzolják ki a formákat.
WiFi-megfigyelés – oda a magánélet?
Thorsten Strufe professzor, a kutatás egyik vezetője szerint a módszer rendkívül hatékony. A WiFi-megfigyelés során a rendszer a rádióhullámok terjedését figyeli, így gyakorlatilag mindegy, hogy az adott személynél van-e mobiltelefon vagy tablet. Sőt, még a saját eszközeink kikapcsolása sem nyújt védelmet, hiszen a rendszernek elegendő, ha a környezetünkben lévő más eszközök aktívak és kommunikálnak egymással.
Ez azt jelenti, hogy ha elhaladunk egy kávézó mellett, amelynek van vezeték nélküli hálózata, a rendszer képes lehet azonosítani minket anélkül, hogy tudnánk róla.
Így működik a technológia
A technológia alapja egy speciális adatcsomag, amelyet a szaknyelv angolul „beamforming feedback information-nek” nevez. A modern WiFi eszközök rendszeresen küldenek ilyen visszajelzéseket a routernek a kapcsolat minőségének javítása érdekében. A probléma ott kezdődik, hogy ezeket az adatokat titkosítás nélkül továbbítják, így bárki, aki a hálózat hatósugarán belül tartózkodik, elolvashatja őket. A kutatók rámutattak, hogy ezekből az adatokból több nézőpontból is rekonstruálható egy személy "képe", ami lehetővé teszi a pontos azonosítást.
A WiFi-megfigyelés pontossága megdöbbentő: egy 197 fős kísérlet során a mesterséges intelligencia közel 100%-os bizonyossággal ismerte fel a résztvevőket, függetlenül attól, hogyan mozogtak vagy milyen testtartást vettek fel.
Ez a fajta megfigyelés azért különösen veszélyes, mert teljesen észrevétlen. Míg egy térfigyelő kamerát vagy egy videós kaputelefont észreveszünk, a vezeték nélküli hálózatok láthatatlanul vannak jelen az otthonokban, irodákban és éttermekben.
Julian Todt, a kutatócsoport tagja figyelmeztet:
ez a technológia minden routert potenciális megfigyelőeszközzé változtathat!
A WiFi-megfigyelés lehetősége különösen aggasztó lehet autoriter rendszerekben, ahol a hatalom visszaélhet vele, például tüntetők vagy ellenzékiek titkos megfigyelésére.
Sürgős intézkedésekre lenne szükség
A szakértők szerint a jelenlegi helyzet sürgős beavatkozást igényel. Mivel a WiFi-megfigyelés nem igényel drága lézereket vagy speciális érzékelőket, a veszély széles körben fennáll.
- A kutatók azt követelik, hogy a készülő új szabványok, mint például az IEEE 802.11bf, tartalmazzanak szigorú adatvédelmi garanciákat és védelmi intézkedéseket.
Csak így akadályozható meg, hogy a mindennapjainkat behálózó kényelmi eszközök egy globális, láthatatlan megfigyelőrendszerré álljanak össze.
A vizsgálat eredményeiről részletesebben itt lehet olvasni.