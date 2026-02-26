Hátborzongató zajokat hallottak az Északi-sarkon, vészjósló dolgot jelezhetnek

Az Északi-sarkvidék gyorsabban melegszik, mint a Föld többi része, ami látványos következményekkel jár: olvadó jégtakaróval, átalakuló élőhelyekkel és változó ökoszisztémákkal. Kevésbé ismert azonban, hogy a jég visszahúzódása egy másik folyamatot is elindít: megnyitja a térséget az emberi tevékenységek előtt, amelyek újfajta zajjal töltik meg az óceánt. A szárazföldi zajos városok lakói jól ismerik a folyamatos háttérzaj fárasztó hatását. A víz alatt azonban a hang szerepe még fontosabb, hiszen a tengeri állatok kommunikációra, tájékozódásra és zsákmányszerzésre egyaránt hangokat használnak. Ezért a hangkörnyezet megváltozása közvetlenül befolyásolhatja életüket.

Az Északi - sarkvidéket nemcsak a felmelegedés sújtja, de ezzel párhuzamosan az emberi "zajos" jelenlét is megérkezik

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Tíz évnyi "zajos" megfigyelés

A kutatók – a kanadai Nunavut területén fekvő Iqaluktuuttiaq (Cambridge Bay) térségében – 2015 és 2024 között gyűjtött víz alatti akusztikai adatokat elemeztek. Céljuk az volt, hogy számszerűsítsék, milyen mértékben járulnak hozzá a hajók és más emberi eredetű zajforrások a helyi hangkörnyezet átalakulásához, és hogyan lehet ezeket a hatásokat megbízhatóan mérni.

A vizsgálat alapját óceáni megfigyelőállomások adatai képezték, amelyek másodpercenként több tízezer hangmintát rögzítettek éveken keresztül. A kutatók ezeket az információkat időjárási adatokkal, jégtérképekkel és hajóforgalmi nyilvántartásokkal egészítették ki.

Az elemzés során két jellegzetes időszakot hasonlítottak össze: a májust, amikor a tengert teljes jégtakaró borítja és gyakorlatilag nincs hajóforgalom, valamint az augusztust, amikor a jég visszahúzódik és megnő az emberi aktivitás.

A víz alatt a hang létfontosságú

A mérések megerősítették, hogy az Északi-sarkvidék tengereinek természetes zajszintje jelenleg rendkívül alacsony. Éppen ezért a tengeri élőlények különösen érzékenyek minden új hangforrásra. A hajók jelentik az egyik legerősebb zajforrást a víz alatt, közvetlenül a szeizmikus kutatások és az ipari cölöpverés után. A kutatás azonban rámutatott, hogy nemcsak a nagy hajók számítanak: a zaj jelentős része kisebb járművekből, motorosszánokból, gépekből és meglepő módon időnként még repülőgépekből is származik.

Különösen fontos megfigyelés volt, hogy sok kisebb hajó nem használ műholdas jeladót, ezért a műholdas megfigyelés önmagában nem ad pontos képet a terület zajterhelésről, a tényleges hatás csak helyszíni mérésekkel érthető meg.

Meglepő hangok a jég alatt

A hosszú távú felvételek számos váratlan hangot is rögzítettek. A kutatók például lépéseket hallottak a jégen és a hóban, be nem induló motorok zaját vagy part menti gépek hosszan tartó zúgását. Ezek többsége nem érte el azt a szintet, amely komoly zavart okozna az élővilágnak. Más hangok azonban tartósabbnak és erősebbnek bizonyultak, különösen nyáron, amikor a nyílt víz lehetővé teszi a hangok nagyobb távolságra történő terjedését. A zaj frekvenciatartománya is évszakonként változott: nyáron magasabb frekvenciák domináltak, míg télen, a jégtakaró alatt, inkább alacsonyabb hangok terjedtek. A kutatók szerint ezek az eltérések fontosak lehetnek a jövőbeli sarkvidéki zajszint-alapértékek meghatározásakor.