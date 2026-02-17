Mindenki bedőlt neki: évtizedekig hazudtak nekünk az ideális zöldségfogyasztásról

A témát nemrégiben a híres brit sztárséf, Jamie Oliver melegítette fel, aki egy interjúban egyenesen hazugságnak nevezte a régi irányelvet. Véleménye szerint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás valódi, jelentős egészségügyi előnyei csak akkor érvényesülnek igazán, ha naponta hét, nyolc, vagy akár tizenegy adagot is magunkhoz veszünk. Bár a kijelentés erősnek tűnhet, a szakértők egyetértenek abban, hogy a mennyiség növelése kulcsfontosságú a szervezetünk számára - írja a SciTech Daily.

A vizsgálatok alapján a zöldség- és gyümölcsfogyasztás akkor védi igazán a szervezetet, ha a megszokott mennyiség kétszeresét esszük.

Fotó: engin akyurt / Unsplash

Miért éppen napi öt adagban határozták meg az ideális zöldség- és gyümölcsfogyasztást?

Amikor több mint húsz évvel ezelőtt elindították a kampányt, a szakemberek nem azért határozták meg öt adagban a minimumot, mert ez volt a tudományosan igazolt optimum. Sokkal inkább egy reális célkitűzést kerestek. Úgy vélték, hogy ha az ideális tíz adagot kommunikálják, az annyira elérhetetlennek tűnik majd az átlagember számára, hogy sokan bele sem vágnak az életmódváltásba. Az öt adag tehát egy emészthető, megjegyezhető kompromisszum volt a tudomány és a megvalósíthatóság között.

Mit mond a tudomány a zöldség- és gyümölcsfogyasztás valódi hatásairól?

Az elmúlt években született kutatások azonban egyre inkább azt sürgetik, hogy érdemes felülvizsgálni a régi berögződéseket. Egy hatalmas, több mint kétmillió ember adatait feldolgozó metaanalízis – amely több különböző kutatás eredményeit összesítő tudományos vizsgálat – érdekes eredményre jutott.

Bár már a napi öt adag is csökkentette a krónikus betegségek kockázatát, a legnagyobb védelmet a napi tíz adag zöldség és gyümölcs fogyasztása biztosította.

Egy másik brit kutatás még látványosabb adatokat közölt: azoknál, akik naponta legalább hét adag zöldséget vagy gyümölcsöt ettek, 42 százalékkal alacsonyabb volt a korai elhalálozás kockázata azokhoz képest, akiknél ez a szám nem érte el az egyet. Nem véletlen, hogy a világ leghosszabb ideig élő népeinél, például Japánban vagy a mediterrán térségben a hagyományos étrend alapját képezik a zöldségek és gyümölcsök.