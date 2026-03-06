Bejelentést tett a NASA a Hold felé száguldó aszteroidáról

Tavaly még úgy tűnt, a pálya bizonytalansága miatt valós esély van arra, hogy a 2024 YR4 aszteroida 2032-ben a Holdba csapódik. A helyzet azonban megváltozott, miután a NASA szakértői február 18-án és 26-án új, sokkal pontosabb adatokat rögzítettek a James Webb űrtávcső segítségével. Ezek a friss mérések egyértelművé tették a kutatók számára, hogy az űrszikla elkerüli égi kísérőnket. A legújabb számítások szerint 2032. december 22-én teljesen biztonságos távolságban, mintegy 13 200 mérföldre fog elsuhanni a holdfelszín mellett - írja a Science Alert.

Bár a 2024 YR4 aszteroida végül elkerüli a Holdat, egy esetleges becsapódás lenyűgöző és egyben pusztító égi látványosság lett volna.

Fotó: Google Gemini AI

2024 YR4 aszteroida: Egy bizonytalan pálya története

Amikor 2024 végén Chilében felfedezték ezt az égitestet, a pályája még annyira kiszámíthatatlan volt, hogy 2025 elején a csillagászok a földi becsapódás esélyét sem tudták teljesen kizárni. Bár bolygónk fenyegetettségét hamar elvetették, a holdi ütközés körüli bizonytalanság makacsul tartotta magát. A kezdeti, pontatlanabb számítások még 4,3 százalékos valószínűséget mutattak a holdi karambolra. Ez a riadalmat keltő becslés azonban egyáltalán nem ritka: a potenciális veszélyt jelentő űrsziklák legelső adatai gyakran pontatlanok, és tévesen egy kozmikus katasztrófa képét festhetik le.

Mi történt volna, ha mégis becsapódik?

Bár fellélegezhetünk, érdemes belegondolni, milyen döbbenetes látványt nyújtott volna az ütközés. A szakértők szerint a nagyjából 60 méter széles, vagyis egy 15 emeletes háznak megfelelő méretű égitest elképesztő pusztítást okozott volna.

Ed Lu egykori űrhajós szerint egy ekkora monstrum egy 1,2 mérföld átmérőjű krátert szakított volna ki a holdfelszínből.

A gigantikus robbanás rengeteg törmeléket lökött volna fel, amely aztán a Hold körüli pályán ragadt volna. A jelenség annyira monumentális lett volna, hogy a Földről még szabad szemmel is tisztán láthattuk volna a felvillanást. Sőt, az űrkutatás szerelmesei számára igazi égi bónuszt jelentett volna, hogy a felszakadó anyagok miatt szinte biztosan látványos meteorzáporok követték volna a becsapódást.