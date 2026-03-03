Kitálaltak a tudósok: ezt találta a 3I/ATLAS-on az idegeneket kereső SETI

Tavaly nyáron egy csillagászati riasztórendszer észlelt egy gyorsan mozgó égitestet, amely a galaxisunk egy másik szegletéből érkezett. Kiderült, hogy a 3I/ATLAS üstökös a harmadik ismert csillagközi látogató, amely a Naprendszerünkbe tévedt. Amikor az objektum megközelítette a Napot, az erős hő hatására a rajta lévő jég és egyéb illékony anyagok párologni kezdtek. Ez a folyamat kiváló lehetőséget adott a kutatóknak, hogy alaposan megvizsgálják az üstökös összetételét – írja az IFL Science.

A 3I/ATLAS üstökös az Európai Űrügynökség (ESA) JUICE űrszondájának ritka felvételén, ahogy átszáguld a Naprendszerünkön

Fotó: ESA/Juice/NavCam

Váratlan felvétel készült a 3I/ATLAS üstökös útjáról

Mivel napközelsége idején az égitest a Földről nehezen volt látható, a tudósoknak kreatív megoldást kellett találniuk a megfigyelésére. Az Európai Űrügynökség (ESA) felismerte, hogy az ESA JUICE űrszonda éppen ideális pozícióban jár a Jupiter felé vezető útján. Bár az űreszköz ezen a szakaszon eredetileg nem végzett volna tudományos méréseket, a mérnökök gyorsan áttervezték a programot. Ennek köszönhetően a szonda novemberben heteken át figyelte az objektumot öt különböző műszerével. Az adatok továbbítása a nagy távolság és a Nap közelsége miatt lassú volt, így az információk zöme csak 2026 februárjában érkezett meg a Földre.

SETI kutatás: Idegen technológia nyomai a csillagközi üstökösön?

Bár a szakemberek szerint az égitest viselkedése egyértelműen egy természetes üstökösre utal, a csillagászok megragadták az alkalmat egy kis extra vizsgálatra. A SETI kutatás keretein belül kínai tudósok a FAST nevű óriási rádiótávcsővel célba vették az objektumot. Azt remélték, hogy esetleg idegen technológia jelenlétére utaló, keskenysávú rádiójeleket fognak befogni az égitestről.

A megfigyelések során valóban észleltek öt szokatlan jelet 2026 januárjában.

A későbbi alapos elemzések azonban kimutatták, hogy ezek nem egy távoli civilizációtól származnak. A jeleket valójában a földi műszerek okozta rádiófrekvenciás interferencia idézte elő. Így az idegen technológia nyomai a csillagközi üstökösön nem voltak jelen, és egy korábbi, decemberi kutatás is hasonlóan negatív eredménnyel zárult.