Nagyon furcsa fotó készült a 3I/ATLAS-ról

Különleges lehetőséget ragadt meg az Európai Űrügynökség küldetése, amelynek eredeti célja a Jupiter holdjainak vizsgálata. Mivel a 3I/ATLAS üstökös éppen a Naprendszeren haladt át, a JUICE a kijelölt útvonalán haladva kivételes minőségű felvételeket készíthetett erről a csillagközi térből érkező vándorról – írja az IFL Science.

A 3I/ATLAS üstökös megörökítése fontos mérföldkő a misszió számára

Fotó: ESA/Juice/JANUS

A 3I/ATLAS üstökös megörökítése

A felvételt a JUICE szonda JANUS nevű kamerája rögzítette 2025. november 6-án. Ez a dátum azért kulcsfontosságú, mert az üstökös ekkor járt napközelpontban, azaz abban a pályaszakaszban, ahol a legkisebb a távolsága a Naptól.

A kutatók szerint az objektum ekkor 210 millió kilométerre volt a csillagunktól, míg az űrszonda 66 millió kilométeres távolságból készítette a felvételt.

Bár az Európai Űrügynökség már közzétett egy olyan felvételt, ami a navigációs kamerájával készült, az új kép minősége messze felülmúlja a korábbiakat. Ez a fotó azonban csak egy kis töredéke a teljes adatmennyiségnek:

az űreszköz JANUS kamerája összesen 120 fényképet rögzített.

Emellett az űrszonda az infravörös képalkotó műszer, az ultraibolya spektrométer, a szubmilliméteres műszer és a semleges atomokat mérő érzékelő adataival is gazdagította a kutatást.

Páratlan lehetőség a JUICE számára

A Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) küldetésének elsődleges célja a Jupiter jeges holdjainak – a Ganymedesnek, a Callistónak és az Europának – a részletes vizsgálata, különös tekintettel a felszín alatti folyékony óceánok keresésére. Bár a szonda jelenleg az úgynevezett utazási fázisban van, és a 2030-as évekig nem tervezték a tudományos műszerek bekapcsolását, a 3I/ATLAS üstökös megjelenése váratlan és örvendetes tudományos kitérőre csábította az Európai Űrügynökséget. Mivel az út során a szonda hőmérsékleti korlátokkal is küzd, a szakembereknek gyorsan és célzottan kellett új megfigyelési tervet kidolgozniuk, hogy megragadhassák ezt a ritka lehetőséget.

A tudományos közösség izgatottan várja a további eredményeket, hiszen a begyűjtött adatok segíthetnek megfejteni a különös csillagközi vándor rejtélyeit. A 3I/ATLAS üstökös megfigyelése egyedülálló eseménynek számít: hasonló közelségből a jövőben csak akkor vizsgálhatunk meg újra egy ilyen objektumot, ha a következő három évtizedben sikerül egy olyan merész küldetést indítani, amely képes utolérni a Naprendszert elhagyó üstököst.